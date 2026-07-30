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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:16
Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 08:19
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2026 Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sevk takvimi doğrultusunda duyurulacak sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?