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Haberler Fotohaber ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 08:16 Güncelleme Tarihi: 30.07.2026 08:19

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 Ağustos celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlüler, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın sevk takvimi doğrultusunda duyurulacak sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki, Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Ağustos 2026 celp döneminde görev yerini öğrenmeyi bekleyen binlerce yükümlünün gözü Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. İşte açıklanma tarihi ve sorgulama ekranına ilişkin merak edilen ayrıntılar.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığının 2026 asker alma takvimine göre Ağustos celp dönemi seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklanacak.

Sonuçların yayımlanmasının ardından yükümlüler, sevk edilecekleri birlikleri ve celp bilgilerini e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Askerlik yerleri, e-Devlet Kapısı üzerinden Milli Savunma Bakanlığının "Askerliğim" hizmeti aracılığıyla öğrenilebiliyor.

Sorgulama işlemi için şu adımlar izleniyor:

  • e-Devlet sistemine giriş yapılır.
  • Arama bölümüne "Askerliğim" yazılır.
  • Milli Savunma Bakanlığına ait hizmet seçilir.
  • Sınıflandırma sonucu, eğitim birliği ve sevk bilgileri görüntülenir.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 AĞUSTOS CELBİ SEVK TARİHLERİ

MSB takvimine göre Ağustos 2026 celp döneminde sevkler üç grup halinde gerçekleştirilecek:

Yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu: 6 Ağustos 2026

Erlerin ikinci grubu: 3 Eylül 2026

Erlerin üçüncü grubu: 1 Ekim 2026

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA AĞUSTOS CELBİ 2026 | Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

SEVK BELGELERİ DE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından yükümlüler, sevk belgelerini de e-Devlet üzerinden temin edebilecek. Belirlenen tarihlerde birliklerine teslim olacak adayların, sevk belgelerinde yer alan tarih ve saat bilgilerine uygun şekilde hareket etmeleri gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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