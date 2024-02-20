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Haberler Fotohaber ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr): ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 18:06

ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr): ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?

2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşti. ATA AÖF bütünleme sınavı toplam 3 oturumda ve yüz yüze tamamlandı. Derslerinden geçer notu sağlayamayan veya şartlı geçen öğrenciler için uygulanan bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarı yayınladı. Sınava giren binlerce aday derslerinden geçip geçemediklerini hesaplamak için "ATA AÖF bütünleme soru ve cevap anahtarı" araştırmasına başladı. Peki, ATA AÖF soruları ve cevapları nereden ve nasıl bakılır? İşte ATA AÖF bütünleme cevap anahtarı sorgulama ekranı oys.ataaof.edu.tr

ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr: ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. 17-18 Şubat tarihlerinde düzenlenen ATA AÖF sınavlarının soruları ve cevap anahtarları için araştırmalar başladı. İşte ATA AÖF bütünleme soru ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr: ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI TAMAMLANDI!

Gün Dönemi Bütünleme Sınavı 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında yapıldı.

1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum saat 15.00'da gerçekleştirildi.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr: ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 21 Şubat 2024 Çarşamba Günü saat 18.00'a kadar itiraz edebilirsiniz.

CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr: ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Vize sınavı 25-26 Kasım günlerinde gerçekleşmiş, sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Final sınavı sonuçları da aynı şekilde ilan edilmişti. Bütünleme sonuçlarının en kısa sürede ilan edilmesi bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI oys.ataaof.edu.tr: ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME GEÇME NOTU

ATA AÖF bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde yapılma kararı alındı. 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da ve 3. oturum saat 15.00'da yapıldı. ATA AÖF bütünleme geçme notu kısmen veya tamamen sınıf geçme ya da yıllık sistem uygulanan birimler hariç başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00 olduğu biliniyor. En son hesaplanan AGNO ile bir önceki AGNO başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız sayılıyor.

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