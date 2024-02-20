Giriş Tarihi: 20.02.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
18:06
ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr): ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?
2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşti. ATA AÖF bütünleme sınavı toplam 3 oturumda ve yüz yüze tamamlandı. Derslerinden geçer notu sağlayamayan veya şartlı geçen öğrenciler için uygulanan bütünleme sınavının soru ve cevap anahtarı yayınladı. Sınava giren binlerce aday derslerinden geçip geçemediklerini hesaplamak için "ATA AÖF bütünleme soru ve cevap anahtarı" araştırmasına başladı. Peki, ATA AÖF soruları ve cevapları nereden ve nasıl bakılır? İşte ATA AÖF bütünleme cevap anahtarı sorgulama ekranı oys.ataaof.edu.tr