ATA AÖF BÜTÜNLEME CEVAP ANAHTARI SORGULAMA EKRANI (oys.ataaof.edu.tr): ATA AÖF soruları ve cevapları nereden nasıl bakılır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME GEÇME NOTU

ATA AÖF bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde yapılma kararı alındı. 1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da ve 3. oturum saat 15.00'da yapıldı. ATA AÖF bütünleme geçme notu kısmen veya tamamen sınıf geçme ya da yıllık sistem uygulanan birimler hariç başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00 olduğu biliniyor. En son hesaplanan AGNO ile bir önceki AGNO başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız sayılıyor.