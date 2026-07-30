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Giriş Tarihi: 30.07.2026 12:53

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI | ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF 2025-2026 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı bütünleme sınavı için adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "2026 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve giriş belgesi nasıl alınır?" soruları ön plana çıktı. İşte Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan takvim ile oturum tarihleri ve saatleri, giriş yeri sorgulama ekranı ve sınava ilişkin tüm detaylar...

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI | ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

2026 ATA AÖF bütünleme sınavı için geri sayım hızlandı. Böylece yıl sonu final sınavlarında başarısız olan, mezuniyet durumuna gelip dersini vermek isteyen veya harf notunu yükseltmeyi hedefleyen öğrenciler için ATA AÖF bütünleme sınav takvimini ön plana çıktı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI | ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2025-2026 akademik takvimine göre bahar yarıyılı bütünleme sınavı 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınav üç oturum halinde uygulanacak. Oturum saatleri şöyle:

1. oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 09.30
2. oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 14.00
3. oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar, saat 15.00

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI | ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2025-2026 bahar dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı için sınav giriş belgeleri, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından erişime açıldı. Ayrıca belgeler ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) ve "ATAAOF" uygulamasından da alınabilmektedir.

2026 ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI | ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF akademik takviminde 2025-2026 yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihi 13 Eylül 2026 olarak yer aldı. Yaz okulu ve üç ders sınavına ilişkin sınav giriş belgesi duyurusunun da sınav tarihine yaklaşırken fakülte tarafından ayrıca paylaşılması bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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