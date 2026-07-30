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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI | ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 30.07.2026 12:53
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI | ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF 2025-2026 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı bütünleme sınavı için adaylar heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "2026 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve giriş belgesi nasıl alınır?" soruları ön plana çıktı. İşte Atatürk Üniversitesi tarafından açıklanan takvim ile oturum tarihleri ve saatleri, giriş yeri sorgulama ekranı ve sınava ilişkin tüm detaylar...