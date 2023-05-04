ATA AÖF final sınavları ne zaman, belli oldu mu? ATA AÖF finalleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? www.ataaof.edu.tr. göre tarih bilgisi ve akademik takvim

ATA AÖF final sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak, yüz yüze mi olacak soruları yanıt arıyor. Vize sınavlarının Nisan ayında tamamlanmasının ve sonuçlarının açıklanmasının ardından final sınavları bekleniyor. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF finalleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, www.ataaof.edu.tr. göre akademik takvim ve tarih bilgisi.