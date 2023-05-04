Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
10:35
ATA AÖF final sınavları ne zaman, belli oldu mu? ATA AÖF finalleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? www.ataaof.edu.tr. göre tarih bilgisi ve akademik takvim
ATA AÖF final sınavları ne zaman olacak sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihleri arasında çevrimiçi (online ) olarak yapılmış sonuçlar da akabinde açıklanmıştı. Bahar dönemi vize sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler "ATA AÖF final sınavları ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı. Ara(vize) sınavlarının çevrimiçi online olarak yapılmasının ardından final sınavlarının nasıl yapılacağı konusunda gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF finalleri online mı, yüz yüze mi yapılacak? İşte, www.ataaof.edu.tr. göre akademik takvim ve tarih bilgisi