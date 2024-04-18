Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! 2024 ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 15:50

ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! 2024 ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi sınavları için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala sınava girecek olan adaylar tarafından ATA AÖF sınav giriş belgesi, ATA AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdüren adaylar 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem vize sınavları için giriş belgesi ve giriş yerleri sorgulamasına başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden alınır?

ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! 2024 ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

ATA AÖF bahar dönemi sınavları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı günler kala, öğrenciler çalışmalarına hız verirken, sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih araştırmaya başlandı. Binlerce öğrenci sınav için hazırlıklarına devam ediyor. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ATA - AÖF sınavı ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! 2024 ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI

ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı!

27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleşecek olan Ara (Vize) Sınav Giriş Belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sayfada yer alan duyurular kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! 2024 ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Nisan 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Nisan 2024 Saat: 14.00

ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! 2024 ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı! 2024 ATA AÖF vize sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

Bütünleme Sınavı

I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

SON DAKİKA