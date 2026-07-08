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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri
Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:50
ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için sınav takvimi yaz döneminde devam ediyor. ATA AÖF sınav giriş belgesi, sınava katılacak öğrencilerin bina, salon ve oturum bilgilerini kontrol edebilmesi açısından önem taşıyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, güncel sınav tarihleri…