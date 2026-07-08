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Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:50

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için sınav takvimi yaz döneminde devam ediyor. ATA AÖF sınav giriş belgesi, sınava katılacak öğrencilerin bina, salon ve oturum bilgilerini kontrol edebilmesi açısından önem taşıyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte, güncel sınav tarihleri…

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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri

ATA AÖF'te bütünleme sınavına katılacak öğrenciler için sınav süreci yaklaşırken, sınav yeri ve belge ekranı gündeme geldi. ATA AÖF sınav giriş belgesi, öğrencilerin sınava gireceği merkez ve oturum bilgilerini gösteren belge olarak sistemden alınacak. ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandığında öğrenciler, fakültenin duyurduğu dijital ekranlar üzerinden belgeye ulaşabilecek.

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Türkiye'de yapılacak 2025-2026 bahar dönemi bütünleme sınavı için sınav giriş belgelerinin yayımlandığına ilişkin ayrı bir duyuru bilgisi yayımlanmadı.

Öğrencilerin, sınav giriş belgesi duyurusu için Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nin resmî internet sitesini, OBS ekranını ve AtaMeta uygulamasındaki "Sınav İşlemleri" bölümünü takip etmesi gerekiyor.

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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2025-2026 akademik takvimine göre bahar yarıyılı bütünleme sınavı 1-2 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Sınav üç oturum halinde uygulanacak.

Oturum saatleri şöyle:

  • 1. oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 09.30
  • 2. oturum: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 14.00
  • 3. oturum: 2 Ağustos 2026 Pazar, saat 15.00

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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri

YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF akademik takviminde 2025-2026 yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihi 13 Eylül 2026 olarak yer aldı. Yaz okulu ve üç ders sınavına ilişkin sınav giriş belgesi duyurusunun da sınav tarihine yaklaşırken fakülte tarafından ayrıca paylaşılması bekleniyor.

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