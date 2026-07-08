ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 bütünleme sınavı tarihleri

YAZ OKULU VE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF akademik takviminde 2025-2026 yılı yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavı tarihi 13 Eylül 2026 olarak yer aldı. Yaz okulu ve üç ders sınavına ilişkin sınav giriş belgesi duyurusunun da sınav tarihine yaklaşırken fakülte tarafından ayrıca paylaşılması bekleniyor.