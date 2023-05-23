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Haberler Fotohaber Ata ittifakı'nın partileri: Ata ittifakı'nda kimler var, partileri hangileri?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 13:04

Ata ittifakı'nın partileri: Ata ittifakı'nda kimler var, partileri hangileri?

Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceği açıklamasının ardından ATA ittifakı bünyesindeki partiler merak konusu haline geldi. İlk turda 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için belirledikleri aday, eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sinan Oğan olurken ittifakın bileşenleri orta yol bulamadı ve 2. turda farklı adaya destek verdiklerini açıkladı. Bu noktada "Ata ittifakı partileri hangileri, kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ata ittifakı partileri ve detaylar.

Ata ittifakı’nın partileri: Ata ittifakı’nda kimler var, partileri hangileri?

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım başlarken gözler Ata ittifakı partilerinin destekleyeceği adaya çevrilmişti. İlk tur adaylarından Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'ı desteklediği yönündeki açıklaması sonrası ise "Ata ittifakı partileri hangileri, kimler?" soruları gündeme geldi. İşte 2023 seçimlerinde Ata ittifakı başlığı altında toplanan partilerin isimleri ve detaylar.

Ata ittifakı’nın partileri: Ata ittifakı’nda kimler var, partileri hangileri?

ATA İTTİFAKI HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?
Ata İttifakı;

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluşuyor.

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Ata ittifakı’nın partileri: Ata ittifakı’nda kimler var, partileri hangileri?

ATA İTTİFAKI PARTİLERİNİN GENEL BAŞKANLARI KİM?

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet ÖZ

Doğru Parti Genal Başkanı Rifat Serdaroğlu

Ata ittifakı’nın partileri: Ata ittifakı’nda kimler var, partileri hangileri?

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam

Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan

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