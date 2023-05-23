Giriş Tarihi: 23.05.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 13:04

Ata ittifakı'nın partileri: Ata ittifakı'nda kimler var, partileri hangileri?

Sinan Oğan'ın ikinci turda Cumhur ittifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceği açıklamasının ardından ATA ittifakı bünyesindeki partiler merak konusu haline geldi. İlk turda 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için belirledikleri aday, eski Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Sinan Oğan olurken ittifakın bileşenleri orta yol bulamadı ve 2. turda farklı adaya destek verdiklerini açıkladı. Bu noktada "Ata ittifakı partileri hangileri, kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ata ittifakı partileri ve detaylar.