Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?

Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi ve teknik özellikleri araştırılıyor. 1999 yılında inşasına başlanan ve 2002'de açılışı gerçekleştirilen Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 20 yıllık tarihinde ikinci defa Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en büyük stadyumu olan stat için "Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?" sorusu yanıt aramakta. Manchester City ve Inter Milan taraftarları İstanbul'a akın ederken, stat hıncahınç dolacak. 2005 Şampiyonlar Ligi finali tarihin en iyi finalleri arasında yer alıyor. İşte Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023 hakkında detaylar