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Haberler Fotohaber Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:26

Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?

Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi ve teknik özellikleri araştırılıyor. 1999 yılında inşasına başlanan ve 2002'de açılışı gerçekleştirilen Atatürk Olimpiyat Stadyumu, 20 yıllık tarihinde ikinci defa Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en büyük stadyumu olan stat için "Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?" sorusu yanıt aramakta. Manchester City ve Inter Milan taraftarları İstanbul'a akın ederken, stat hıncahınç dolacak. 2005 Şampiyonlar Ligi finali tarihin en iyi finalleri arasında yer alıyor. İşte Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023 hakkında detaylar

Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?

Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik, kapasitesi kaç soruları yanıt arıyor. 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak ve Manchester City ile Inter Milan karşı karşıya gelecek. Başakşehir'de yer alan stat, Türkiye'nin en büyük stadı olarak yer alıyor. Michel Macary ve Aymeric Zublena'nın yaptığı stadyum, eşsiz güzelliğiyle dikkatleri çekiyor. İşte Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023

Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?

ATATÜRK OLİMPİYAT STADI TARİHİ

2000 Olimpiyat Oyunları'na aday olan ancak tesis yetersizliği, metro hattının olmaması ve trafik sorunları nedeniyle bu organizasyonu kazanamayan İstanbul için dünyadaki örnekleri gibi bir stadyum yapılması gerektiği bazı spor otoriteleri tarafından gündeme getirilmişti. Bu konuda stat inşası ile ilgili ilk girişim dönemin 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldı. Arazi aramalarına başlanan stadyum için yerli yabancı bazı firmalarla fikir alışverişinde bulunuldu.

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Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?

İlk olarak Küçükçekmece ve Büyükçekmece tarafındaki boş alanlarda incelemeler yapıldı. Stadın mümkün olduğunca şehirden uzak olması ama aynı zamanda toplu taşıma alanlarına yakın olması hedefleniyordu. Sinan Erdem başkanlığındaki Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak çalışması sonrası şimdi Olimpiyat stadının bulunduğu alanda stat yapımı için karar kılındı. Seçilen arazi hem stadyum hem yan yol hem de Olimpiyat Parkı ve parkın içerisine kurulacak tesisler için yeterli yüz ölçümüne sahipti.

Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?

Kasım 1998'de yapılan Olimpiyat Stadyumu inşaatı ihalesini, Tekfen İnşaat-Fransız Campenon Bernard S.A.E. International ortaklığı kazandı. Genelde konut ve plaza inşaat çalışmalarıyla dikkat çeken Tekfen'in geleneksel çizgisinin dışında gerçekleştirdiği projeler arasında yer alan Olimpiyat Stadı projesi, 1999 yılının şubat ayında ilk hafriyat çalışmaları ile birlikte başlamış oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı kapasitesi 2023: Şampiyonlar Ligi finaline doğru… Atatürk Olimpiyat Stadı kaç bin kişilik?

Projesi, Fransa Stadyumu'nun mimarları tarafından tüm uluslararası mimarlık, güvenlik, yapı tekniği ve spor standartlarına uygun olarak tasarlanan stadın inşaatı hiç duraklamadan devam etti. İstanbul'un İkitelli bölgesinde 584 hektarlık alana kurulacak olan Olimpiyat Parkı'nın en büyük projesi olan ve Mimarlığını Michel Macary ve Aymeric Zublena'nın yaptığı stadyum inşaatı 2002 yılında -yollar hariç- tamamlanma aşamasına gelmiştir.[9] İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı inşaatı bünyesindeki tüm boya ve sinyalizasyon işleri Benart Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiştir.

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