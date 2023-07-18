Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Erzurum Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS ile gündemde. ÖSYM takvimi üzerinde belirlenecek YKS tercih tarihleri öncesinde listeler hazırlanmaya başlıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan tablosu araştırılıyor. Lisans ve önlisans bölümleri bulunan üniversitede Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF de yer alıyor. İşte, 2023 Atatürk Üniversitesi taban puanları ve sıralamalar...
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
180+5
|154
154
154
185
|19.631
17.105
15.900
15.576
|496,79673
438,85789
499,69419
477,19075
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|23.958
19.516
18.500
17.565
|490,43014
434,37856
495,67659
472,97036
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
150+4
150+4
|154
154
154
154
|37.281
32.056
30.700
27.296
|472,94464
414,80010
478,78867
454,98935
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
140+4
150+4
150+4
|123
144
154
154
|56.228
46.675
44.700
44.476
|450,41694
396,27280
461,42676
427,83222
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
30+1
30+1
30+1
|82
31
31
31
|86.120
101.170
129.000
173.954
|418,60809
342,23572
372,28010
307,56031
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|99.461
90.769
90.400
110.991
|406,04248
350,99122
409,69123
350,40841
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|108.754
137.344
168.000
198.284
|397,67023
315,50417
343,48592
295,75289
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|114.090
141.935
—
—
|393,05715
312,55333
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|125.201
114.368
123.000
141.386
|383,99760
331,58155
377,91271
326,94385
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
20+1
20+1
20+1
|62
21
21
21
|134.828
93.322
89.400
116.734
|376,65142
348,79607
410,75269
345,39927
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|148.124
196.800
230.000
261.407
|367,29529
283,66599
310,28630
271,87875
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|250+7
250+7
250+7
250+7
|257
257
257
257
|178.682
177.309
181.000
194.622
|348,45443
292,83650
335,56951
297,38588
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|197.243
195.845
198.000
204.493
|338,64759
284,07690
326,08575
292,96850
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
80+2
80+2
80+2
|41
82
82
82
|229.032
229.612
181.000
158.119
|323,98168
270,14254
335,76164
316,35444
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|229.753
251.349
244.000
235.848
|323,65682
262,41266
303,93346
280,58305
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|230.632
223.415
228.000
239.889
|323,27089
272,53563
311,03321
279,16193
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|252.111
287.779
293.000
291.754
|314,56540
251,23002
285,43888
262,84138
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
70+2
70+2
|77
77
72
72
|262.362
243.478
177.000
152.997
|310,73734
265,11927
337,89481
319,48332
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
30
|273.516
259.004
280.000
Dolmadı
|306,75487
259,91632
290,04034
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
15+1
25+1
40+1
|1
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
20+1
25+1
25+1
|2
1
2
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
15+1
20+1
30+1
|5
4
1
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
80+2
90+3
|34
21
32
65
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
100+3
|20
35
93
103
|Dolmadı
Dolmadı
295.000
267.550
|Dolmadı
Dolmadı
284,80192
269,95901
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
60+2
|32
21
30
50
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|333.892
350.274
—
—
|287,93134
235,32945
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
65+2
60+2
|62
62
67
62
|349.434
380.105
366.000
359.497
|283,67990
225,06264
263,60878
246,44639
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|360.599
370.060
363.000
368.915
|280,81524
229,89817
264,56113
244,49852
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
40+1
—
—
|52
41
—
—
|379.604
381.009
—
—
|276,20347
224,30755
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
2
26
26
|416.924
Dolmadı
426.000
457.373
|268,05528
Dolmadı
249,79325
227,12530
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
5
21
21
|435.833
Dolmadı
463.000
475.684
|264,27026
Dolmadı
242,54314
217,75677
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
9
41
41
|465.193
Dolmadı
426.000
454.387
|258,90083
Dolmadı
249,73116
227,88196
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
5
31
31
|488.423
Dolmadı
456.000
463.376
|254,99384
Dolmadı
243,73308
225,29585
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
1
21
12
|523.693
Dolmadı
534.000
Dolmadı
|249,62063
Dolmadı
230,50151
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
18
82
82
|536.843
Dolmadı
470.000
451.066
|247,77634
Dolmadı
241,13670
228,67471
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
16
—
—
|562.150
Dolmadı
—
—
|244,41270
Dolmadı
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
25+1
|26
—
21
6
|590.049
Dolmadı
523.000
Dolmadı
|240,93543
Dolmadı
232,19866
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
25+1
19+1
15+1
|72
3
20
12
|703.133
Dolmadı
502.000
Dolmadı
|228,92793
Dolmadı
235,52352
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
4
82
82
|709.140
Dolmadı
499.000
422.327
|228,35769
Dolmadı
236,05326
234,33205
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
25+1
25+1
25+1
|62
1
26
26
|711.977
Dolmadı
458.000
459.568
|228,08886
Dolmadı
243,33716
226,49633
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
—
21
4
|752.093
Dolmadı
560.000
Dolmadı
|224,48727
Dolmadı
226,98118
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
20+1
|31
5
31
10
|759.111
Dolmadı
575.000
Dolmadı
|223,87649
Dolmadı
225,13016
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|21
—
—
—
|806.407
Dolmadı
—
—
|219,84623
Dolmadı
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
—
—
|21
—
—
—
|839.264
Dolmadı
—
—
|217,16441
Dolmadı
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
20+1
15+1
20+1
|41
—
16
3
|912.507
Dolmadı
558.000
Dolmadı
|211,42921
Dolmadı
227,25469
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
—
1
1
|—
Dolmadı
41.600
35.485
|—
Dolmadı
465,20984
441,44871
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|190+5
180+5
200+5
200+5
|195
185
205
205
|44.593
47.432
25.400
36.304
|407,78772
350,52529
409,71061
389,42489
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|110+3
110+3
120+3
120+3
|113
113
123
123
|55.090
58.772
31.200
39.403
|401,41605
342,55892
404,08680
386,72050
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|112.794
114.981
114.000
127.708
|373,27700
313,73386
357,63361
335,26958
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|116.671
113.480
87.400
—
|371,63461
314,35634
370,22809
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|160.657
130.557
94.700
94.485
|355,17972
307,53228
366,68668
350,90929
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
20+1
20+1
20+1
|1
4
7
4
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|255.080
242.494
194.000
189.469
|328,71637
274,99072
327,27793
312,94058
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|302.188
392.666
421.000
546.953
|318,64201
248,28525
273,79469
247,84045
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|375.772
493.646
563.000
693.874
|305,35358
235,01697
252,60976
232,59249
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|534.360
492.332
423.000
403.454
|283,27564
235,16872
273,57273
266,86217
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|617.924
583.131
491.000
346.782
|273,85864
208,29247
262,77548
276,28499
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|639.047
575.584
589.000
593.997
|271,63515
217,66758
249,28175
242,62705
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
40
62
62
|721.655
Dolmadı
582.000
561.467
|263,55450
Dolmadı
250,10823
246,17695
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|1600+40
—
—
—
|1640
—
—
—
|742.299
—
—
—
|261,62160
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
—
|52
8
52
—
|829.571
Dolmadı
910.000
—
|253,96346
Dolmadı
216,77997
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
13
82
82
|849.785
Dolmadı
802.000
807.703
|252,27877
Dolmadı
226,14444
213,85642
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
19
62
62
|869.256
Dolmadı
714.000
652.337
|250,67942
Dolmadı
234,74945
236,64616
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
20
52
52
|907.154
Dolmadı
644.000
589.935
|247,62409
Dolmadı
242,59577
243,06604
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|1500+38
—
—
—
|1538
—
—
—
|920.496
—
—
—
|246,56895
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|900+23
—
—
—
|923
—
—
—
|963.288
—
—
—
|243,23688
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
9
82
64
|990.863
Dolmadı
886.000
Dolmadı
|241,16046
Dolmadı
218,96317
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|600+15
—
—
—
|615
—
—
—
|1.000.745
—
—
—
|240,41256
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|600+15
—
—
—
|615
—
—
—
|1.002.641
—
—
—
|240,26866
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|600+15
—
—
—
|615
—
—
—
|1.010.745
—
—
—
|239,66105
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
60+2
—
—
|103
16
—
—
|1.012.695
Dolmadı
—
—
|239,51543
Dolmadı
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|500+13
—
—
—
|513
—
—
—
|1.023.119
—
—
—
|238,74044
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|400+10
—
—
—
|410
—
—
—
|1.029.402
—
—
—
|238,29349
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|25+1
25+1
25+1
30+1
|26
5
26
20
|1.029.963
Dolmadı
984.000
Dolmadı
|238,25436
Dolmadı
203,25683
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|400+10
—
—
—
|410
—
—
—
|1.094.863
—
—
—
|233,54718
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
1
41
62
|1.104.670
Dolmadı
770.000
788.941
|232,84013
Dolmadı
229,09364
220,71367
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|200+5
—
—
—
|205
—
—
—
|1.126.251
—
—
—
|231,31472
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
5
52
47
|1.144.143
Dolmadı
917.000
Dolmadı
|230,05056
Dolmadı
216,11041
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
—
41
26
|1.219.199
Dolmadı
974.000
Dolmadı
|224,80850
Dolmadı
207,87697
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
—
31
31
|1.247.233
Dolmadı
873.000
818.282
|222,88245
Dolmadı
220,01346
205,66669
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
30+1
20+1
20+1
|82
1
21
11
|1.259.946
Dolmadı
980.000
Dolmadı
|221,98401
Dolmadı
205,69586
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
3
30
14
|1.308.702
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|218,57433
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
40+1
40+1
40+1
|82
3
41
28
|1.377.316
Dolmadı
981.000
Dolmadı
|213,74564
Dolmadı
205,21705
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
40+1
—
—
|82
—
—
—
|1.723.628
Dolmadı
—
—
|181,49700
Dolmadı
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|24.951
21.772
17.600
18.905
|396,67012
367,83627
392,95141
384,07892
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
—
|62
62
62
—
|37.505
36.311
36.400
—
|362,49057
322,42229
329,25286
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|38.043
34.162
29.100
29.799
|360,99629
329,04707
353,12450
346,01610
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|45.233
43.370
34.900
35.789
|342,38722
300,17111
334,25908
327,17254
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|49.937
48.780
—
—
|330,58329
283,51705
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|70+2
50+2
50+2
50+2
|72
52
52
52
|61.791
50.596
48.600
47.338
|301,82601
278,21987
291,36142
292,85141
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.005
66.367
63.300
65.630
|280,35720
234,98657
249,60372
244,41841
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|100+3
30+1
30+1
30+1
|103
31
31
31
|77.834
62.732
54.500
60.311
|265,54539
244,76882
273,85394
257,43487
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|79.932
69.261
57.900
66.166
|261,10129
225,86751
264,11218
243,10466
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
26
41
41
|84.544
Dolmadı
65.800
54.612
|251,75396
Dolmadı
242,82533
272,18528
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
30+1
30+1
30+1
|52
31
31
31
|85.291
67.550
64.800
71.282
|250,19823
231,74033
245,51319
231,16863
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arap Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
50+2
|41
16
41
39
|96.111
Dolmadı
70.500
Dolmadı
|229,17136
Dolmadı
231,08313
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
25+1
|16
6
8
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|—
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.782
7.873
13.600
14.540
|415,96108
380,47973
397,41977
400,51873
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|23.642
24.155
22.600
24.137
|398,87582
351,36398
383,43042
387,80659
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|40.029
33.181
30.800
34.711
|384,20566
342,04147
374,20956
377,72582
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
20+1
20+1
20+1
|52
21
21
21
|64.254
48.847
41.100
48.469
|369,31392
329,97375
365,11477
367,75533
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
20+1
20+1
20+1
|62
21
21
21
|86.817
52.897
49.700
56.331
|358,87410
327,36051
358,90891
363,05109
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|95.476
77.704
60.100
83.376
|355,49657
314,21787
352,46880
349,69595
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
20+1
20+1
20+1
|52
21
21
21
|101.457
75.998
64.900
77.399
|353,32069
315,02010
349,65489
352,30816
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|110.675
108.447
85.400
92.220
|350,06176
301,87732
339,53636
346,07795
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|174.806
216.888
122.000
135.572
|331,92384
272,93100
325,36918
331,06593
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
210+6
|185
185
205
216
|187.020
154.639
99.900
110.512
|329,07816
287,61804
333,58990
339,14036
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|267.079
280.222
231.000
233.870
|313,45241
260,91852
296,44674
306,88933
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
35+1
40+1
40+1
|41
36
41
41
|298.869
270.061
159.000
152.689
|308,25424
262,71715
313,84791
326,12823
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|105+3
105+3
140+4
150+4
|108
108
144
154
|333.031
292.216
187.000
184.682
|303,02071
258,87960
306,69215
317,86068
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|337.174
341.286
263.000
242.743
|302,40432
251,18523
289,78835
305,09876
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|435.519
452.845
349.000
346.949
|289,18594
236,08445
273,88382
286,28581
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
41
41
62
|576.870
511.215
363.000
375.714
|273,12027
228,06216
271,49229
281,67849
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|591.102
530.390
476.000
400.589
|271,65312
224,54392
253,87187
277,90517
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|593.249
484.123
427.000
413.859
|271,43211
232,01157
261,29323
275,90026
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
69
72
72
|638.526
Dolmadı
399.000
375.134
|266,81287
Dolmadı
265,70517
281,77529
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Fotoğraf
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
—
|31
21
31
—
|702.702
Dolmadı
575.000
—
|260,56429
Dolmadı
240,10891
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+0
20+0
—
—
|60
20
—
—
|703.567
507.015
—
—
|260,48184
228,71980
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|715.126
538.348
—
—
|259,39306
222,69211
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|600+15
—
—
—
|615
—
—
—
|871.387
—
—
—
|245,33816
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|1700+43
—
—
—
|1743
—
—
—
|886.469
—
—
—
|244,02088
—
—
—