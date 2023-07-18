Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:11

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Erzurum Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS ile gündemde. ÖSYM takvimi üzerinde belirlenecek YKS tercih tarihleri öncesinde listeler hazırlanmaya başlıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan tablosu araştırılıyor. Lisans ve önlisans bölümleri bulunan üniversitede Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF de yer alıyor. İşte, 2023 Atatürk Üniversitesi taban puanları ve sıralamalar...