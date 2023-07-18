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Haberler Fotohaber Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:11

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Erzurum Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 YÖK ATLAS ile gündemde. ÖSYM takvimi üzerinde belirlenecek YKS tercih tarihleri öncesinde listeler hazırlanmaya başlıyor. 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan tablosu araştırılıyor. Lisans ve önlisans bölümleri bulunan üniversitede Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF de yer alıyor. İşte, 2023 Atatürk Üniversitesi taban puanları ve sıralamalar...

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Atatürk Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları YÖK ATLAS tablosu üniversite tercihi yapacak adayların gündeminde. Sınav sonuçları ardından YKS kılavuzu takip edilecek. Erzurum Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları önlisans, lisans ve açıköğretim bölümleri ile araştırılıyor. Tercih listeleri taslak halinde hazırlanıyor. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023...

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. Açıköğretim Fakültesi
  2. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  3. Ziraat Fakültesi
  4. Fen Fakültesi
  5. Edebiyat Fakültesi
  6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  7. Tıp Fakültesi
  8. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  9. Diş Hekimliği Fakültesi
  10. Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi
  11. Mühendislik Fakültesi
  12. Yer Bilimleri Fakültesi
  13. İlahiyat Fakültesi
  14. Güzel Sanatlar Fakültesi
  15. Su Ürünleri Fakültesi
  16. İletişim Fakültesi
  17. Eczacılık Fakültesi
  18. Veteriner Fakültesi
  19. Hukuk Fakültesi
  20. Sağlık Bilimleri Fakültesi
  21. Spor Bilimleri Fakültesi
  22. Turizm Fakültesi

İşte bölümler ve taban puanları:

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Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
150+4
180+5		 154
154
154
185		 19.631
17.105
15.900
15.576		 496,79673
438,85789
499,69419
477,19075
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 23.958
19.516
18.500
17.565		 490,43014
434,37856
495,67659
472,97036
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
150+4
150+4		 154
154
154
154		 37.281
32.056
30.700
27.296		 472,94464
414,80010
478,78867
454,98935
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
140+4
150+4
150+4		 123
144
154
154		 56.228
46.675
44.700
44.476		 450,41694
396,27280
461,42676
427,83222
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
30+1
30+1
30+1		 82
31
31
31		 86.120
101.170
129.000
173.954		 418,60809
342,23572
372,28010
307,56031
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 99.461
90.769
90.400
110.991		 406,04248
350,99122
409,69123
350,40841
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 108.754
137.344
168.000
198.284		 397,67023
315,50417
343,48592
295,75289
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 114.090
141.935

 393,05715
312,55333
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 125.201
114.368
123.000
141.386		 383,99760
331,58155
377,91271
326,94385
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
20+1
20+1
20+1		 62
21
21
21		 134.828
93.322
89.400
116.734		 376,65142
348,79607
410,75269
345,39927
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 148.124
196.800
230.000
261.407		 367,29529
283,66599
310,28630
271,87875
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 250+7
250+7
250+7
250+7		 257
257
257
257		 178.682
177.309
181.000
194.622		 348,45443
292,83650
335,56951
297,38588
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 197.243
195.845
198.000
204.493		 338,64759
284,07690
326,08575
292,96850
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
80+2
80+2
80+2		 41
82
82
82		 229.032
229.612
181.000
158.119		 323,98168
270,14254
335,76164
316,35444
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 229.753
251.349
244.000
235.848		 323,65682
262,41266
303,93346
280,58305
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 230.632
223.415
228.000
239.889		 323,27089
272,53563
311,03321
279,16193
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 252.111
287.779
293.000
291.754		 314,56540
251,23002
285,43888
262,84138
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
70+2
70+2		 77
77
72
72		 262.362
243.478
177.000
152.997		 310,73734
265,11927
337,89481
319,48332
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
30		 273.516
259.004
280.000
Dolmadı		 306,75487
259,91632
290,04034
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1


 10


 Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
15+1
25+1
40+1		 1


 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
20+1
25+1
25+1		 2
1
2
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
15+1
20+1
30+1		 5
4
1
1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
80+2
90+3		 34
21
32
65		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
100+3		 20
35
93
103		 Dolmadı
Dolmadı
295.000
267.550		 Dolmadı
Dolmadı
284,80192
269,95901
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
60+2		 32
21
30
50		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 333.892
350.274

 287,93134
235,32945
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
65+2
60+2		 62
62
67
62		 349.434
380.105
366.000
359.497		 283,67990
225,06264
263,60878
246,44639
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 360.599
370.060
363.000
368.915		 280,81524
229,89817
264,56113
244,49852
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
40+1

 52
41

 379.604
381.009

 276,20347
224,30755
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
2
26
26		 416.924
Dolmadı
426.000
457.373		 268,05528
Dolmadı
249,79325
227,12530
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
5
21
21		 435.833
Dolmadı
463.000
475.684		 264,27026
Dolmadı
242,54314
217,75677
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
9
41
41		 465.193
Dolmadı
426.000
454.387		 258,90083
Dolmadı
249,73116
227,88196
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
5
31
31		 488.423
Dolmadı
456.000
463.376		 254,99384
Dolmadı
243,73308
225,29585
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
1
21
12		 523.693
Dolmadı
534.000
Dolmadı		 249,62063
Dolmadı
230,50151
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
18
82
82		 536.843
Dolmadı
470.000
451.066		 247,77634
Dolmadı
241,13670
228,67471
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
16

 562.150
Dolmadı

 244,41270
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
25+1		 26

21
6		 590.049
Dolmadı
523.000
Dolmadı		 240,93543
Dolmadı
232,19866
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
25+1
19+1
15+1		 72
3
20
12		 703.133
Dolmadı
502.000
Dolmadı		 228,92793
Dolmadı
235,52352
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
4
82
82		 709.140
Dolmadı
499.000
422.327		 228,35769
Dolmadı
236,05326
234,33205
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
25+1
25+1
25+1		 62
1
26
26		 711.977
Dolmadı
458.000
459.568		 228,08886
Dolmadı
243,33716
226,49633
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26

21
4		 752.093
Dolmadı
560.000
Dolmadı		 224,48727
Dolmadı
226,98118
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
20+1		 31
5
31
10		 759.111
Dolmadı
575.000
Dolmadı		 223,87649
Dolmadı
225,13016
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1

 21


 806.407
Dolmadı

 219,84623
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1

 21


 839.264
Dolmadı

 217,16441
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Su Ürünleri Fakültesi		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
20+1
15+1
20+1		 41

16
3		 912.507
Dolmadı
558.000
Dolmadı		 211,42921
Dolmadı
227,25469
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0








ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0








ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1








ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0

1
1
Dolmadı
41.600
35.485
Dolmadı
465,20984
441,44871
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 190+5
180+5
200+5
200+5		 195
185
205
205		 44.593
47.432
25.400
36.304		 407,78772
350,52529
409,71061
389,42489
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 110+3
110+3
120+3
120+3		 113
113
123
123		 55.090
58.772
31.200
39.403		 401,41605
342,55892
404,08680
386,72050
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 112.794
114.981
114.000
127.708		 373,27700
313,73386
357,63361
335,26958
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 116.671
113.480
87.400
 371,63461
314,35634
370,22809
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 160.657
130.557
94.700
94.485		 355,17972
307,53228
366,68668
350,90929
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
20+1
20+1
20+1		 1
4
7
4		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 255.080
242.494
194.000
189.469		 328,71637
274,99072
327,27793
312,94058
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 302.188
392.666
421.000
546.953		 318,64201
248,28525
273,79469
247,84045
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 375.772
493.646
563.000
693.874		 305,35358
235,01697
252,60976
232,59249
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 534.360
492.332
423.000
403.454		 283,27564
235,16872
273,57273
266,86217
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 617.924
583.131
491.000
346.782		 273,85864
208,29247
262,77548
276,28499
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 639.047
575.584
589.000
593.997		 271,63515
217,66758
249,28175
242,62705
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
40
62
62		 721.655
Dolmadı
582.000
561.467		 263,55450
Dolmadı
250,10823
246,17695
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 1600+40


 1640


 742.299


 261,62160
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
 52
8
52
 829.571
Dolmadı
910.000
 253,96346
Dolmadı
216,77997
Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Atatürk Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
13
82
82		 849.785
Dolmadı
802.000
807.703		 252,27877
Dolmadı
226,14444
213,85642
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
19
62
62		 869.256
Dolmadı
714.000
652.337		 250,67942
Dolmadı
234,74945
236,64616
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
20
52
52		 907.154
Dolmadı
644.000
589.935		 247,62409
Dolmadı
242,59577
243,06604
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 1500+38


 1538


 920.496


 246,56895
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 900+23


 923


 963.288


 243,23688
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
9
82
64		 990.863
Dolmadı
886.000
Dolmadı		 241,16046
Dolmadı
218,96317
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 600+15


 615


 1.000.745


 240,41256
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Sosyoloji (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 600+15


 615


 1.002.641


 240,26866
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 İşletme (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 600+15


 615


 1.010.745


 239,66105
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 100+3
60+2

 103
16

 1.012.695
Dolmadı

 239,51543
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 500+13


 513


 1.023.119


 238,74044
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 400+10


 410


 1.029.402


 238,29349
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 25+1
25+1
25+1
30+1		 26
5
26
20		 1.029.963
Dolmadı
984.000
Dolmadı		 238,25436
Dolmadı
203,25683
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Grafik Sanatlar (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 400+10


 410


 1.094.863


 233,54718
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
1
41
62		 1.104.670
Dolmadı
770.000
788.941		 232,84013
Dolmadı
229,09364
220,71367
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Rekreasyon (Açıköğretim)
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 200+5


 205


 1.126.251


 231,31472
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
5
52
47		 1.144.143
Dolmadı
917.000
Dolmadı		 230,05056
Dolmadı
216,11041
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41

41
26		 1.219.199
Dolmadı
974.000
Dolmadı		 224,80850
Dolmadı
207,87697
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31

31
31		 1.247.233
Dolmadı
873.000
818.282		 222,88245
Dolmadı
220,01346
205,66669
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 80+2
30+1
20+1
20+1		 82
1
21
11		 1.259.946
Dolmadı
980.000
Dolmadı		 221,98401
Dolmadı
205,69586
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
3
30
14		 1.308.702
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 218,57433
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 80+2
40+1
40+1
40+1		 82
3
41
28		 1.377.316
Dolmadı
981.000
Dolmadı		 213,74564
Dolmadı
205,21705
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 80+2
40+1

 82


 1.723.628
Dolmadı

 181,49700
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 24.951
21.772
17.600
18.905		 396,67012
367,83627
392,95141
384,07892
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Yabancı Diller Yüksekokulu		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
 62
62
62
 37.505
36.311
36.400
 362,49057
322,42229
329,25286
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 38.043
34.162
29.100
29.799		 360,99629
329,04707
353,12450
346,01610
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 45.233
43.370
34.900
35.789		 342,38722
300,17111
334,25908
327,17254
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1

 41
41

 49.937
48.780

 330,58329
283,51705
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 70+2
50+2
50+2
50+2		 72
52
52
52		 61.791
50.596
48.600
47.338		 301,82601
278,21987
291,36142
292,85141
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 71.005
66.367
63.300
65.630		 280,35720
234,98657
249,60372
244,41841
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 100+3
30+1
30+1
30+1		 103
31
31
31		 77.834
62.732
54.500
60.311		 265,54539
244,76882
273,85394
257,43487
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 79.932
69.261
57.900
66.166		 261,10129
225,86751
264,11218
243,10466
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
26
41
41		 84.544
Dolmadı
65.800
54.612		 251,75396
Dolmadı
242,82533
272,18528
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
30+1
30+1
30+1		 52
31
31
31		 85.291
67.550
64.800
71.282		 250,19823
231,74033
245,51319
231,16863
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arap Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
50+2		 41
16
41
39		 96.111
Dolmadı
70.500
Dolmadı		 229,17136
Dolmadı
231,08313
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 20+1
20+1
20+1
25+1		 16
6
8
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 1+0








ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.782
7.873
13.600
14.540		 415,96108
380,47973
397,41977
400,51873
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 23.642
24.155
22.600
24.137		 398,87582
351,36398
383,43042
387,80659
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 40.029
33.181
30.800
34.711		 384,20566
342,04147
374,20956
377,72582
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
20+1
20+1
20+1		 52
21
21
21		 64.254
48.847
41.100
48.469		 369,31392
329,97375
365,11477
367,75533
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
20+1
20+1
20+1		 62
21
21
21		 86.817
52.897
49.700
56.331		 358,87410
327,36051
358,90891
363,05109
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 95.476
77.704
60.100
83.376		 355,49657
314,21787
352,46880
349,69595
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
20+1
20+1
20+1		 52
21
21
21		 101.457
75.998
64.900
77.399		 353,32069
315,02010
349,65489
352,30816
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 110.675
108.447
85.400
92.220		 350,06176
301,87732
339,53636
346,07795
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 174.806
216.888
122.000
135.572		 331,92384
272,93100
325,36918
331,06593
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
210+6		 185
185
205
216		 187.020
154.639
99.900
110.512		 329,07816
287,61804
333,58990
339,14036
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 267.079
280.222
231.000
233.870		 313,45241
260,91852
296,44674
306,88933
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
35+1
40+1
40+1		 41
36
41
41		 298.869
270.061
159.000
152.689		 308,25424
262,71715
313,84791
326,12823
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 105+3
105+3
140+4
150+4		 108
108
144
154		 333.031
292.216
187.000
184.682		 303,02071
258,87960
306,69215
317,86068
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 337.174
341.286
263.000
242.743		 302,40432
251,18523
289,78835
305,09876
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 435.519
452.845
349.000
346.949		 289,18594
236,08445
273,88382
286,28581
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
41
41
62		 576.870
511.215
363.000
375.714		 273,12027
228,06216
271,49229
281,67849
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 591.102
530.390
476.000
400.589		 271,65312
224,54392
253,87187
277,90517
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 593.249
484.123
427.000
413.859		 271,43211
232,01157
261,29323
275,90026
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
69
72
72		 638.526
Dolmadı
399.000
375.134		 266,81287
Dolmadı
265,70517
281,77529
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Fotoğraf
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
 31
21
31
 702.702
Dolmadı
575.000
 260,56429
Dolmadı
240,10891
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+0
20+0

 60
20

 703.567
507.015

 260,48184
228,71980
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 715.126
538.348

 259,39306
222,69211
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 600+15


 615


 871.387


 245,33816
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 1700+43


 1743


 886.469


 244,02088
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