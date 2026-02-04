Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Atatürk Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|160
160
150
150
|164
164
154
154
|488,97877
481,94356
498,50953
496,79673
|16.727
18.719
19.573
19.631
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|481,26955
472,94450
492,17398
490,43014
|21.464
23.583
23.742
23.958
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
150
150
150
|77
154
154
154
|466,04846
449,28054
473,03714
472,94464
|32.421
39.123
38.087
37.281
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
80
120
120
|52
82
123
123
|447,13613
428,83266
450,89463
450,41694
|48.698
55.288
57.338
56.228
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|392,86094
386,45465
426,55549
418,60809
|107.706
97.588
80.758
86.120
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|392,7605
382,27989
—
—
|107.845
102.488
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
90
|62
108
105
93
|377,56829
342,82466
374,68676
383,99760
|128.519
160.510
145.502
125.201
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|376,29004
367,34975
412,56707
397,67023
|130.340
121.570
95.755
108.754
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|220
250
250
250
|226
257
263
257
|365,35137
335,96343
355,60039
348,45443
|146.924
173.502
177.823
178.682
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
60
60
|82
82
62
62
|363,86041
358,75722
409,00140
393,05715
|149.328
134.028
99.865
114.090
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|350,20004
322,75940
344,94818
338,64759
|173.956
201.815
199.150
197.243
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
80
70
|72
82
82
72
|349,35186
320,37193
343,24741
323,65682
|175.623
207.634
202.773
229.753
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|338,46812
313,98192
336,94003
314,56540
|198.155
223.907
217.051
252.111
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
105
100
100
|103
108
106
103
|335,03257
309,27384
329,03038
323,27089
|205.916
236.843
236.538
230.632
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
60
|62
62
57
34
|330,53112
300,99174
313,19814
Dolmadı
|216.457
261.782
281.713
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|26
26
21
5
|325,40885
298,57329
308,01244
Dolmadı
|229.530
269.874
298.774
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|318,92258
305,43860
374,32915
376,65142
|247.219
247.936
146.059
134.828
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
39
41
41
|318,50495
Dolmadı
327,37025
323,98168
|248.400
Dolmadı
240.834
229.032
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
60
|52
52
72
62
|316,87684
301,44105
402,93851
406,04248
|253.096
260.323
107.027
99.461
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
35
35
90
|41
36
31
20
|314,59447
294,66593
Dolmadı
Dolmadı
|259.941
283.447
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
75
75
|28
31
79
77
|308,35877
293,37209
306,72356
310,73734
|279.627
287.981
303.238
262.362
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
10
—
—
|305,8458
Dolmadı
—
—
|288.075
Dolmadı
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|303,18622
312,82001
—
—
|297.302
227.045
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İç Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|38
45
60
60
|39
47
64
62
|298,11697
280,22286
297,21016
287,93134
|315.775
341.321
338.374
333.892
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|297,4608
280,52218
—
—
|318.289
339.930
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|283,19201
270,49759
290,69756
280,81524
|379.286
389.427
365.298
360.599
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )
|Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
53
52
|282,18326
273,06334
292,59962
276,20347
|384.078
375.787
357.202
379.604
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
31
—
—
|281,18383
280,52218
—
—
|388.739
339.930
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
60
|67
67
67
62
|279,58776
266,66362
296,06881
283,67990
|396.846
411.721
342.893
349.434
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
35
25
|41
41
36
26
|276,16027
254,67296
281,48688
268,05528
|414.913
492.596
407.554
416.924
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|272,436
256,76053
262,57603
258,90083
|435.478
476.822
516.286
465.193
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
31
21
|262,63849
255,80223
276,05931
264,27026
|497.320
483.953
435.712
435.833
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
84
82
|262,62687
246,47488
257,82619
247,77634
|497.402
563.018
549.587
536.843
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|258,2039
246,38509
242,02198
228,08886
|529.154
563.891
682.842
711.977
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
30
|41
41
42
31
|256,93021
244,03212
262,61500
254,99384
|538.791
586.507
516.043
488.423
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
80
80
|31
41
84
82
|255,06525
239,15954
240,87423
228,35769
|553.727
637.348
694.133
709.140
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
25
|36
36
36
26
|252,43017
240,74209
267,25180
249,62063
|575.413
620.480
486.167
523.693
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
35
25
|31
31
37
26
|247,38701
239,31236
247,42320
240,93543
|620.590
635.686
632.844
590.049
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
74
72
|247,10396
239,03908
240,06272
228,92793
|623.294
638.637
702.181
703.133
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )
|Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
40
|31
31
54
41
|244,14565
236,60293
246,40210
244,41270
|652.299
666.308
641.908
562.150
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
35
25
|31
31
37
26
|240,54401
232,21927
235,70120
224,48727
|689.844
718.556
747.241
752.093
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
32
21
|238,41205
230,24096
233,55280
219,84623
|713.025
743.157
770.584
806.407
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|237,52191
—
—
—
|723.043
…
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
30
|31
31
42
31
|236,88989
229,77399
233,93837
223,87649
|730.314
748.950
766.319
759.111
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|31
31
32
21
|234,06409
228,49683
232,43519
217,16441
|762.863
765.020
783.185
839.264
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
42
41
|230,88885
223,76752
229,70337
211,42921
|800.538
825.822
814.462
912.507
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
50
60
50
|1
8
62
52
|Dolmadı
Dolmadı
308,90981
306,75487
|Dolmadı
Dolmadı
295.774
273.516
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
20
60
|6
1
1
2
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
20
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
30
40
40
|—
—
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
25
20
|—
1
5
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|—
—
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Veri Bilimi ve Analitiği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|407,76355
435,79854
422,95002
415,96108
|5.605
6.788
7.714
11.782
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|383,65818
415,54796
400,96554
398,87582
|16.332
17.134
20.490
23.642
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
70
|52
52
82
72
|357,30895
398,72365
384,24971
384,20566
|45.066
33.443
38.413
40.029
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
74
72
|332,72006
359,74003
348,40397
350,06176
|100.310
109.704
114.859
110.675
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|329,54097
367,15245
359,86879
355,49657
|110.429
90.397
83.487
95.476
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
200
600
600
|103
205
630
615
|325,46588
312,52043
255,82159
245,33816
|124.342
312.704
748.483
871.387
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
52
52
|317,57012
360,00203
351,61873
353,32069
|155.286
108.962
105.245
101.457
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|313,45188
366,19226
361,79657
358,87410
|173.653
92.714
78.892
86.817
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|312,32739
369,60677
371,23517
369,31392
|178.891
84.517
59.077
64.254
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|302,11922
323,27700
286,90002
289,18594
|232.769
252.773
448.835
435.519
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|139
140
180
180
|143
144
190
185
|293,0763
324,16789
311,63305
329,07816
|288.785
248.132
274.596
187.020
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
31
84
82
|291,87811
341,50201
311,60042
313,45241
|296.758
170.871
274.812
267.079
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
70
70
|41
52
74
72
|285,97457
314,23449
302,99263
302,40432
|338.290
302.542
328.648
337.174
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
14
6
60
|15
14
7
60
|278,48231
311,34329
303,83542
260,48184
|396.439
319.909
323.039
703.567
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
—
—
|41
41
—
—
|278,18829
281,06873
—
—
|398.826
548.056
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|39
40
40
40
|40
41
42
41
|275,97652
303,94760
292,02187
308,25424
|417.345
367.888
407.698
298.869
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
90
90
90
|41
93
96
93
|272,858
267,48198
249,43853
271,43211
|443.813
677.416
819.049
593.249
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
6
6
60
|7
6
7
60
|268,70001
296,10922
280,21839
210,91437
|480.643
424.221
506.396
1.249.761
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
90
90
90
|41
93
94
93
|268,69785
265,69940
243,71793
271,65312
|480.667
695.389
883.361
591.102
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
90
90
90
|41
93
96
93
|265,7894
252,79125
241,29776
243,92789
|507.334
830.196
910.737
887.573
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Fotoğraf
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|255,12022
275,26271
255,36423
260,56429
|608.793
601.709
753.485
702.702
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|26
31
64
62
|252,12469
264,04089
238,06263
234,09812
|638.021
712.344
947.312
1.000.594
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|1800
1800
1700
1700
|1845
1845
1786
1743
|242,10464
243,23890
248,11803
244,02088
|735.876
932.059
833.845
886.469
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|231,69873
246,24492
232,31566
216,99213
|834.171
900.070
1.012.650
1.189.330
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Reklamcılık
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|700
700
700
700
|718
718
736
718
|223,55017
236,18275
244,48790
240,08347
|905.855
1.006.219
874.717
931.785
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
190
190
190
|103
195
195
195
|401,6066
387,34062
404,39877
407,78772
|28.223
50.520
38.705
44.593
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|367,05415
359,24974
375,28277
373,27700
|83.098
102.663
92.350
112.794
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
70
70
|52
62
74
72
|356,78009
355,28538
366,03526
371,63461
|107.187
112.271
114.525
116.671
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
70
70
|41
41
72
72
|347,09433
347,72973
356,60704
355,17972
|133.747
132.515
140.665
160.657
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
72
64
62
|335,71643
328,80428
331,31728
318,64201
|171.233
196.574
233.799
302.188
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|31
31
54
52
|319,21938
324,80283
329,05884
328,71637
|239.809
213.516
244.224
255.080
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
1500
1500
|103
205
1576
1538
|300,23027
278,84868
248,20379
246,56895
|346.751
516.394
907.397
920.496
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
900
900
|103
205
946
923
|291,79078
274,39921
246,37008
243,23688
|405.544
558.230
930.151
963.288
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
60
60
|52
77
63
62
|290,36508
276,99158
286,00554
283,27564
|416.183
533.632
520.189
534.360
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sosyoloji
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
600
600
|103
205
630
615
|277,3707
254,42487
235,11779
240,26866
|524.177
776.518
1.075.212
1.002.641
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
90
80
80
|82
93
84
82
|272,42635
255,12032
252,21452
252,27877
|569.541
767.877
859.466
849.785
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
54
52
|269,49596
260,72752
260,03701
253,96346
|597.745
702.030
770.675
829.571
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|31
31
42
41
|268,8077
266,14267
266,18552
271,63515
|604.664
641.939
705.202
639.047
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
85
80
80
|31
88
84
82
|267,14571
246,70278
246,37187
273,85864
|621.075
873.875
930.125
617.924
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
84
82
|267,1385
245,95934
241,24312
241,16046
|621.144
883.657
994.763
990.863
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
100
100
100
|62
103
103
103
|267,09253
241,80390
236,88818
239,51543
|621.612
939.178
1.051.459
1.012.695
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
700
600
600
|257
718
630
615
|266,41245
233,52985
240,92894
239,66105
|628.517
1.054.205
998.796
1.010.745
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Kamu Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
700
600
600
|257
718
630
615
|263,75562
234,76621
241,97992
240,41256
|655.986
1.036.671
985.285
1.000.745
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
54
52
|256,90085
261,22135
260,40747
263,55450
|729.278
696.266
766.593
721.655
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|254,48261
246,32284
243,11487
250,67942
|756.169
878.833
970.680
869.256
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
40
|41
62
54
41
|252,66166
229,08143
225,11693
224,80850
|776.493
1.117.464
1.213.268
1.219.199
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
—
—
—
|57
—
—
—
|241,76158
—
—
—
|903.244
…
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
50
40
|41
62
54
41
|240,48886
223,09406
219,99834
218,57433
|918.067
1.202.599
1.285.977
1.308.702
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
35
25
|31
31
37
26
|235,75906
235,29766
228,44874
238,25436
|974.269
1.029.023
1.166.649
1.029.963
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
80
80
|31
52
84
82
|232,24002
220,93336
217,62103
181,49700
|1.015.872
1.233.563
1.319.998
1.723.628
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|36
41
54
52
|231,83047
233,71925
228,84404
230,05056
|1.020.746
1.051.591
1.161.103
1.144.143
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
84
82
|230,79882
221,15331
218,90737
221,98401
|1.032.916
1.230.481
1.301.508
1.259.946
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
84
82
|224,20792
220,21599
221,18412
213,74564
|1.109.594
1.243.794
1.268.915
1.377.316
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Rekreasyon
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|500
1000
200
200
|513
1025
210
205
|219,40576
207,43315
232,56184
231,31472
|1.163.554
1.419.481
1.109.642
1.126.251
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Tekstil ve Moda Tasarımı
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1000
1000
500
500
|1025
1025
526
513
|212,93126
217,79496
233,37322
238,74044
|1.232.771
1.277.992
1.098.643
1.023.119
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Grafik Sanatlar
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|2000
2000
400
400
|2050
2050
420
410
|201,76172
201,57255
233,23862
233,54718
|1.339.182
1.492.559
1.100.416
1.094.863
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
20
40
|2
1
—
1
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|403,09445
402,44708
397,98070
396,67012
|20.410
23.553
29.149
24.951
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|376,00989
372,32200
366,28564
362,49057
|31.560
36.422
42.813
37.505
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|82
82
83
82
|372,20812
365,95639
363,01392
360,99629
|33.175
39.352
44.195
38.043
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|346,77516
339,26352
334,81737
330,58329
|44.586
52.367
57.080
49.937
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|318,90091
314,65360
322,18456
301,82601
|57.840
64.986
63.029
61.791
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|302,56119
297,35985
292,38818
280,35720
|65.945
74.467
78.494
71.005
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|299,47371
279,07409
270,96063
251,75396
|67.501
85.104
90.542
84.544
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|100
100
100
100
|103
103
103
103
|287,17847
279,22094
274,96020
265,54539
|73.805
85.020
88.181
77.834
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|281,56913
273,22456
272,46014
250,19823
|76.855
88.726
89.645
85.291
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
64
62
|232,17756
244,61138
255,72367
261,10129
|105.911
107.520
99.954
79.932
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
20
|36
36
31
16
|157,81125
185,90339
185,72296
Dolmadı
|140.114
146.789
144.272
Dolmadı
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|50
75
75
75
|361,04839
363,56169
359,54395
349,58678
|332.484
335.180
366.326
397.173
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
75
75
75
|45
75
75
75
|356,44273
349,69181
348,59625
345,64342
|358.671
414.113
433.992
420.553
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
75
75
75
|40
75
76
77
|353,73654
339,63353
330,95835
325,93768
|374.631
483.319
567.352
557.441
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
75
75
75
|30
75
75
76
|345,88074
333,90279
329,08374
306,40582
|425.106
527.601
583.191
733.190
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|50
76
77
77
|340,37244
325,39992
318,71488
313,03661
|463.863
601.863
678.599
669.047
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|50
75
76
77
|335,12117
326,87371
316,72557
307,14033
|503.582
588.354
698.327
725.780
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
2800
2800
2800
|200
2864
2867
2868
|335,0846
299,27252
304,5424
270,41572
|503.857
891.971
829.602
1.177.013
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
75
75
75
|40
75
76
75
|332,78164
324,18446
320,41407
319,27569
|522.131
613.344
662.147
612.616
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|50
75
76
77
|332,21978
324,10268
318,87257
313,88833
|526.746
614.101
676.998
661.126
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Diyaliz
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
75
|75
76
76
77
|328,39994
318,46564
310,99338
306,40645
|558.794
670.059
758.000
733.182
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|25
26
26
26
|326,41978
313,61069
308,29048
300,747
|576.097
721.590
787.318
792.706
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
71
71
72
|325,53403
317,10965
307,88181
302,20439
|583.941
683.987
791.849
777.063
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|322,8778
310,43716
299,35441
298,38942
|608.234
756.661
890.326
818.215
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Odyometri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|52
77
77
77
|321,86492
313,98624
305,90473
303,45118
|617.675
717.559
814.045
763.967
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
50
51
52
|318,39309
309,45953
304,28402
285,38057
|650.570
767.986
832.530
971.841
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|61
61
62
62
|317,84914
314,01275
316,79691
304,96642
|655.976
717.245
697.600
748.151
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
70
70
70
|31
71
72
72
|315,49755
304,16366
297,48759
281,88034
|679.412
830.631
913.061
1.017.037
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
75
|77
76
77
77
|313,84828
313,52026
304,55529
302,83267
|696.322
722.570
829.468
770.523
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
700
700
700
|256
718
714
718
|309,96998
275,14655
268,11488
252,83044
|737.470
1.237.490
1.319.511
1.461.734
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|40
80
81
81
|308,21802
300,09978
297,7092
294,5854
|756.759
881.344
910.368
860.820
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
72
|35
72
72
74
|307,69297
288,4173
269,41351
267,50299
|762.532
1.039.444
1.299.529
1.220.846
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
1200
1200
1200
|151
1230
1230
1229
|307,63579
252,34009
255,26333
249,93933
|763.190
1.612.218
1.525.222
1.513.875
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
3500
3550
3550
|253
3587
3638
3639
|307,08966
256,80766
262,51171
258,11697
|769.228
1.535.810
1.407.041
1.370.672
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
—
—
|51
50
—
—
|305,81712
300,49073
291,88737
—
|783.400
876.359
983.342
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|305,24477
298,5606
285,83605
284,82493
|790.032
901.286
1.063.600
978.952
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
50
51
52
|304,15288
295,73233
273,50125
268,94643
|802.464
938.886
1.238.129
1.198.986
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
800
800
800
|153
820
819
820
|303,93231
259,83052
262,04808
256,28634
|804.997
1.484.787
1.414.340
1.401.679
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|302,84465
285,43247
276,78154
274,87298
|817.669
1.082.283
1.190.551
1.112.458
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
75
|77
77
77
77
|301,87922
298,26082
280,736
266,93227
|829.013
905.211
1.134.013
1.229.596
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|300
500
400
400
|306
511
407
410
|293,80014
261,57377
266,21922
259,28532
|927.723
1.455.634
1.348.986
1.351.259
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Optisyenlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|291,99197
283,33821
273,04803
269,08176
|950.405
1.113.148
1.244.948
1.196.965
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
1000
900
900
|257
1022
923
923
|291,65086
254,60415
259,49867
253,6344
|954.805
1.573.544
1.455.521
1.447.657
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|500
2500
2600
2600
|512
2563
2665
2663
|290,93164
248,33556
254,14972
251,93467
|964.007
1.681.619
1.543.980
1.477.738
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
72
72
|290,3608
284,56612
274,5438
271,29843
|971.394
1.095.057
1.222.828
1.164.054
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
46
|31
47
47
47
|289,69766
281,74446
264,94022
257,7027
|980.041
1.136.980
1.368.716
1.377.606
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|300
1200
1100
1100
|307
1230
1128
1128
|288,46181
251,182
255,67744
252,77695
|996.150
1.632.124
1.518.301
1.462.685
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1200
1600
1600
1600
|1229
1640
1640
1640
|288,45127
273,65556
281,88729
264,49816
|996.279
1.260.518
1.117.778
1.267.057
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
80
80
80
|31
82
82
82
|287,60943
262,16934
251,09699
250,35923
|1.007.401
1.445.818
1.595.826
1.506.244
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
45
|31
46
47
47
|285,73469
267,96036
252,4083
254,6986
|1.032.228
1.351.576
1.573.496
1.429.077
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|300
300
300
300
|306
307
308
308
|285,55476
266,25908
270,28687
258,20559
|1.034.714
1.378.832
1.286.454
1.369.218
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
51
52
52
|285,46595
274,89956
260,32117
249,09974
|1.035.896
1.241.232
1.442.125
1.529.200
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|35
72
72
72
|285,18354
255,00172
241,92238
235,39403
|1.039.685
1.566.647
1.756.377
1.801.959
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
61
61
62
|285,02298
263,77387
249,41626
258,01809
|1.041.866
1.419.180
1.624.498
1.372.322
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
300
300
300
|257
308
308
308
|284,01618
265,86588
267,50299
263,37783
|1.055.356
1.385.313
1.328.946
1.284.755
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
700
600
600
|256
718
614
615
|283,67358
251,86193
261,93211
255,18357
|1.059.936
1.620.410
1.416.186
1.420.673
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
70
72
72
|281,97601
269,95603
256,62588
263,95081
|1.082.915
1.319.330
1.502.532
1.275.671
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|90
90
90
90
|93
93
93
93
|281,74199
271,80172
260,58704
255,14749
|1.086.157
1.289.742
1.437.690
1.421.290
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|31
57
57
57
|279,20585
258,25078
249,39714
249,27426
|1.121.196
1.511.328
1.624.877
1.526.023
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|278,14363
257,10527
248,61719
249,43613
|1.135.884
1.530.771
1.638.309
1.523.027
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|400
400
400
400
|410
410
410
410
|277,07701
253,02556
254,49007
251,49813
|1.150.783
1.600.435
1.538.276
1.485.506
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
40
40
40
|21
41
41
41
|277,02132
259,98993
247,66736
246,4971
|1.151.545
1.482.058
1.654.727
1.578.223
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|277,01186
265,15228
248,4107
251,86132
|1.151.681
1.396.895
1.641.891
1.479.039
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Yeni Medya ve Gazetecilik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
3000
500
500
|152
3075
513
513
|276,72372
233,35528
253,10616
250,58472
|1.155.749
1.949.942
1.561.636
1.502.076
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|276,51433
261,04929
241,41324
248,33764
|1.158.627
1.464.362
1.765.643
1.543.358
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
62
|275,75643
260,84748
254,18655
260,98592
|1.169.214
1.467.723
1.543.355
1.323.258
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
—
—
—
|36
—
—
—
|273,86197
—
—
—
|1.195.847
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|272,95764
254,94985
245,18492
242,8366
|1.208.781
1.567.544
1.698.356
1.649.030
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|272,71818
261,93278
250,77044
257,38719
|1.212.163
1.449.696
1.601.313
1.382.954
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Lojistik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|900
900
850
850
|923
922
872
871
|271,93802
254,97083
257,78903
254,13681
|1.223.397
1.567.196
1.483.437
1.438.827
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|271,356
255,18102
245,92146
248,24069
|1.231.757
1.563.633
1.685.286
1.545.174
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3500
3500
1300
1300
|3587
3588
1331
1332
|269,74842
256,35316
299,21961
279,82615
|1.254.816
1.543.572
891.876
1.044.357
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|400
400
400
400
|410
409
410
410
|268,35254
253,5104
266,69318
255,42194
|1.274.934
1.592.161
1.341.662
1.416.653
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|268,18949
254,32199
247,72443
238,72342
|1.277.335
1.578.449
1.653.748
1.731.788
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|266,5206
249,12433
243,20271
242,2095
|1.301.381
1.667.978
1.733.471
1.661.462
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|E-Ticaret ve Pazarlama
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1000
1000
—
—
|1025
1024
—
—
|265,70753
251,44251
—
—
|1.313.055
1.627.615
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|265,23531
257,39864
249,09255
250,46102
|1.319.813
1.525.701
1.630.121
1.504.329
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
70
70
70
|36
72
72
72
|263,04288
248,01671
241,42447
238,84867
|1.351.665
1.687.209
1.765.438
1.729.229
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|262,57652
—
—
—
|1.358.514
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
51
52
52
|262,09994
257,59545
251,28763
249,62875
|1.365.382
1.522.469
1.592.625
1.519.524
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|72
72
71
72
|262,00247
252,76867
245,34175
253,22127
|1.366.850
1.604.895
1.695.525
1.454.868
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|260,50269
249,98208
239,74211
240,93154
|1.388.841
1.652.964
1.796.019
1.686.661
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1500
1500
1300
1300
|1537
1537
1332
1333
|260,10579
247,2123
251,24246
248,73228
|1.394.700
1.701.349
1.593.385
1.535.990
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Reklamcılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|500
500
400
400
|513
513
410
410
|259,2058
246,21847
251,13681
249,29387
|1.407.897
1.718.940
1.595.161
1.525.648
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
51
40
41
|258,93814
248,9106
239,16649
238,18034
|1.411.837
1.671.670
1.806.645
1.743.212
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|258,84741
242,9074
236,51787
230,95823
|1.413.162
1.777.501
1.855.523
1.899.296
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
50
50
50
|26
52
52
52
|258,17857
245,78801
236,60332
232,59386
|1.422.947
1.726.481
1.853.957
1.862.671
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|257,36169
250,35243
245,98821
250,07206
|1.434.851
1.646.474
1.684.130
1.511.480
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|255,87368
248,56116
236,47507
233,57232
|1.456.510
1.677.713
1.856.286
1.841.364
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|255,75238
244,53036
237,07727
232,77871
|1.458.328
1.748.605
1.845.084
1.858.659
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|255,33334
245,25045
241,15719
233,89594
|1.464.551
1.735.912
1.770.217
1.834.341
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|600
600
500
500
|615
615
513
513
|255,0191
244,3322
252,91004
249,71722
|1.469.174
1.752.200
1.564.994
1.517.932
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
75
75
75
|36
77
77
77
|252,78302
240,30279
233,03537
226,03836
|1.502.145
1.824.027
1.920.671
2.013.335
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|62
62
57
57
|252,77663
250,8319
248,34855
239,1749
|1.502.236
1.638.204
1.642.900
1.722.459
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
40
40
39
|26
41
41
40
|252,43405
241,21006
232,2296
225,45338
|1.507.271
1.807.731
1.935.843
2.027.408
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
45
45
|52
52
47
47
|252,19866
243,09333
235,04849
228,61061
|1.510.639
1.774.242
1.882.813
1.952.986
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|251,27081
251,4471
250,00057
244,22187
|1.524.084
1.627.544
1.614.569
1.621.985
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
55
55
|62
62
57
57
|251,22196
249,82643
249,15182
240,82151
|1.524.745
1.655.698
1.629.069
1.688.899
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
30
20
20
|26
31
21
21
|247,44244
243,33534
236,89676
230,08871
|1.580.288
1.769.903
1.848.379
1.918.895
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
28
|41
41
31
29
|246,30397
242,04072
238,89981
234,59474
|1.597.067
1.792.814
1.811.508
1.819.288
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
30
25
25
|26
31
26
26
|246,01796
237,33646
232,09212
223,63125
|1.601.262
1.877.300
1.938.437
2.070.753
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|İslami İlimler
(Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2500
2500
2500
2500
|2562
2563
2563
2563
|245,97206
245,08103
246,31879
248,26751
|1.601.920
1.738.869
1.678.172
1.544.682
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3000
3000
2000
—
|3075
3075
2050
—
|245,52128
238,47815
253,02859
—
|1.608.534
1.856.819
1.562.980
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
40
41
|243,76573
244,47846
240,62745
233,08866
|1.634.343
1.749.534
1.779.749
1.851.803
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
45
46
|47
47
47
48
|243,18149
241,36989
239,36892
231,37711
|1.642.933
1.804.830
1.802.876
1.889.863
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|242,65647
238,00073
230,13507
225,54357
|1.650.651
1.865.442
1.975.593
2.025.283
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|240,79623
236,70068
227,01307
223,87897
|1.677.869
1.888.860
2.035.965
2.064.762
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|52
—
—
—
|240,62491
—
—
—
|1.680.449
—
—
—
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|238,29959
233,52957
226,19091
217,45759
|1.714.537
1.946.817
2.051.987
2.222.799
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)
|İnşaat Teknol