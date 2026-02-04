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Haberler Fotohaber Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Atatürk Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:38

Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Atatürk Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

YKS tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, üniversitelerin güncel yerleştirme verilerini araştırmayı sürdürüyor. Atatürk Üniversitesi 2026 taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih listesi hazırlayan öğrencilerin en çok incelediği bilgiler arasında yer alıyor. YÖK Atlas'ta paylaşılan ön lisans ve lisans programlarına ait güncel veriler, adayların hedeflerine uygun bölümleri belirlemesine yardımcı oluyor.

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Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Atatürk Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

YKS'nin tamamlanmasının ardından üniversite adayları, tercih sürecinde kullanacakları güncel verilere yöneliyor. Atatürk Üniversitesi'nde eğitim almayı hedefleyen öğrenciler, YÖK Atlas üzerinden açıklanan taban puanları, başarı sıralamaları ve bölüm bilgilerini inceleyerek ön lisans ile lisans programlarını değerlendiriyor. Bu veriler, adayların tercih listesini oluştururken daha isabetli karar vermelerine katkı sağlıyor.

Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Atatürk Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Atatürk Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 160
160
150
150		 164
164
154
154		 488,97877
481,94356
498,50953
496,79673		 16.727
18.719
19.573
19.631
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 481,26955
472,94450
492,17398
490,43014		 21.464
23.583
23.742
23.958
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
150
150
150		 77
154
154
154		 466,04846
449,28054
473,03714
472,94464		 32.421
39.123
38.087
37.281
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
80
120
120		 52
82
123
123		 447,13613
428,83266
450,89463
450,41694		 48.698
55.288
57.338
56.228
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 392,86094
386,45465
426,55549
418,60809		 107.706
97.588
80.758
86.120
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 392,7605
382,27989

 107.845
102.488
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
90		 62
108
105
93		 377,56829
342,82466
374,68676
383,99760		 128.519
160.510
145.502
125.201
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 376,29004
367,34975
412,56707
397,67023		 130.340
121.570
95.755
108.754
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 220
250
250
250		 226
257
263
257		 365,35137
335,96343
355,60039
348,45443		 146.924
173.502
177.823
178.682
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
60
60		 82
82
62
62		 363,86041
358,75722
409,00140
393,05715		 149.328
134.028
99.865
114.090
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Hemşirelik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 350,20004
322,75940
344,94818
338,64759		 173.956
201.815
199.150
197.243
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
80
70		 72
82
82
72		 349,35186
320,37193
343,24741
323,65682		 175.623
207.634
202.773
229.753
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 338,46812
313,98192
336,94003
314,56540		 198.155
223.907
217.051
252.111
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
105
100
100		 103
108
106
103		 335,03257
309,27384
329,03038
323,27089		 205.916
236.843
236.538
230.632
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
60		 62
62
57
34		 330,53112
300,99174
313,19814
Dolmadı		 216.457
261.782
281.713
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 26
26
21
5		 325,40885
298,57329
308,01244
Dolmadı		 229.530
269.874
298.774
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 318,92258
305,43860
374,32915
376,65142		 247.219
247.936
146.059
134.828
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
39
41
41		 318,50495
Dolmadı
327,37025
323,98168		 248.400
Dolmadı
240.834
229.032
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
60		 52
52
72
62		 316,87684
301,44105
402,93851
406,04248		 253.096
260.323
107.027
99.461
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
35
35
90		 41
36
31
20		 314,59447
294,66593
Dolmadı
Dolmadı		 259.941
283.447
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
75
75		 28
31
79
77		 308,35877
293,37209
306,72356
310,73734		 279.627
287.981
303.238
262.362
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
10

 305,8458
Dolmadı

 288.075
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 303,18622
312,82001

 297.302
227.045
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İç Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 38
45
60
60		 39
47
64
62		 298,11697
280,22286
297,21016
287,93134		 315.775
341.321
338.374
333.892
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 297,4608
280,52218

 318.289
339.930
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 283,19201
270,49759
290,69756
280,81524		 379.286
389.427
365.298
360.599
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )		 Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
53
52		 282,18326
273,06334
292,59962
276,20347		 384.078
375.787
357.202
379.604
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
31

 281,18383
280,52218

 388.739
339.930
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
60		 67
67
67
62		 279,58776
266,66362
296,06881
283,67990		 396.846
411.721
342.893
349.434
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
35
25		 41
41
36
26		 276,16027
254,67296
281,48688
268,05528		 414.913
492.596
407.554
416.924
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 272,436
256,76053
262,57603
258,90083		 435.478
476.822
516.286
465.193
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Astronomi ve Uzay Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
31
21		 262,63849
255,80223
276,05931
264,27026		 497.320
483.953
435.712
435.833
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
84
82		 262,62687
246,47488
257,82619
247,77634		 497.402
563.018
549.587
536.843
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 258,2039
246,38509
242,02198
228,08886		 529.154
563.891
682.842
711.977
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
30		 41
41
42
31		 256,93021
244,03212
262,61500
254,99384		 538.791
586.507
516.043
488.423
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
80
80		 31
41
84
82		 255,06525
239,15954
240,87423
228,35769		 553.727
637.348
694.133
709.140
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
25		 36
36
36
26		 252,43017
240,74209
267,25180
249,62063		 575.413
620.480
486.167
523.693
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
35
25		 31
31
37
26		 247,38701
239,31236
247,42320
240,93543		 620.590
635.686
632.844
590.049
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
74
72		 247,10396
239,03908
240,06272
228,92793		 623.294
638.637
702.181
703.133
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )		 Acil Yardım ve Afet Yönetimi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
40		 31
31
54
41		 244,14565
236,60293
246,40210
244,41270		 652.299
666.308
641.908
562.150
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
35
25		 31
31
37
26		 240,54401
232,21927
235,70120
224,48727		 689.844
718.556
747.241
752.093
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
32
21		 238,41205
230,24096
233,55280
219,84623		 713.025
743.157
770.584
806.407
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(Oltu) (ERZURUM) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 237,52191


 723.043
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
30		 31
31
42
31		 236,88989
229,77399
233,93837
223,87649		 730.314
748.950
766.319
759.111
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarımsal Yapılar ve Sulama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 31
31
32
21		 234,06409
228,49683
232,43519
217,16441		 762.863
765.020
783.185
839.264
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Su Ürünleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Su Ürünleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
42
41		 230,88885
223,76752
229,70337
211,42921		 800.538
825.822
814.462
912.507
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
50
60
50		 1
8
62
52		 Dolmadı
Dolmadı
308,90981
306,75487		 Dolmadı
Dolmadı
295.774
273.516
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
20
60		 6
1
1
2		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
20


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
30
40
40


1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
25
20
1
5
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1


Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Veri Bilimi ve Analitiği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 407,76355
435,79854
422,95002
415,96108		 5.605
6.788
7.714
11.782
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 383,65818
415,54796
400,96554
398,87582		 16.332
17.134
20.490
23.642
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
70		 52
52
82
72		 357,30895
398,72365
384,24971
384,20566		 45.066
33.443
38.413
40.029
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
74
72		 332,72006
359,74003
348,40397
350,06176		 100.310
109.704
114.859
110.675
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 329,54097
367,15245
359,86879
355,49657		 110.429
90.397
83.487
95.476
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
200
600
600		 103
205
630
615		 325,46588
312,52043
255,82159
245,33816		 124.342
312.704
748.483
871.387
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
52
52		 317,57012
360,00203
351,61873
353,32069		 155.286
108.962
105.245
101.457
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 313,45188
366,19226
361,79657
358,87410		 173.653
92.714
78.892
86.817
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 312,32739
369,60677
371,23517
369,31392		 178.891
84.517
59.077
64.254
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 302,11922
323,27700
286,90002
289,18594		 232.769
252.773
448.835
435.519
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 139
140
180
180		 143
144
190
185		 293,0763
324,16789
311,63305
329,07816		 288.785
248.132
274.596
187.020
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
31
84
82		 291,87811
341,50201
311,60042
313,45241		 296.758
170.871
274.812
267.079
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
70
70		 41
52
74
72		 285,97457
314,23449
302,99263
302,40432		 338.290
302.542
328.648
337.174
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
14
6
60		 15
14
7
60		 278,48231
311,34329
303,83542
260,48184		 396.439
319.909
323.039
703.567
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40

 41
41

 278,18829
281,06873

 398.826
548.056
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 39
40
40
40		 40
41
42
41		 275,97652
303,94760
292,02187
308,25424		 417.345
367.888
407.698
298.869
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
90
90
90		 41
93
96
93		 272,858
267,48198
249,43853
271,43211		 443.813
677.416
819.049
593.249
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İlahiyat
(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
6
6
60		 7
6
7
60		 268,70001
296,10922
280,21839
210,91437		 480.643
424.221
506.396
1.249.761
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
90
90
90		 41
93
94
93		 268,69785
265,69940
243,71793
271,65312		 480.667
695.389
883.361
591.102
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
90
90
90		 41
93
96
93		 265,7894
252,79125
241,29776
243,92789		 507.334
830.196
910.737
887.573
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Fotoğraf
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 255,12022
275,26271
255,36423
260,56429		 608.793
601.709
753.485
702.702
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 26
31
64
62		 252,12469
264,04089
238,06263
234,09812		 638.021
712.344
947.312
1.000.594
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 1800
1800
1700
1700		 1845
1845
1786
1743		 242,10464
243,23890
248,11803
244,02088		 735.876
932.059
833.845
886.469
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 231,69873
246,24492
232,31566
216,99213		 834.171
900.070
1.012.650
1.189.330
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Reklamcılık
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 700
700
700
700		 718
718
736
718		 223,55017
236,18275
244,48790
240,08347		 905.855
1.006.219
874.717
931.785
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
190
190
190		 103
195
195
195		 401,6066
387,34062
404,39877
407,78772		 28.223
50.520
38.705
44.593
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 367,05415
359,24974
375,28277
373,27700		 83.098
102.663
92.350
112.794
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
70
70		 52
62
74
72		 356,78009
355,28538
366,03526
371,63461		 107.187
112.271
114.525
116.671
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
70
70		 41
41
72
72		 347,09433
347,72973
356,60704
355,17972		 133.747
132.515
140.665
160.657
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
72
64
62		 335,71643
328,80428
331,31728
318,64201		 171.233
196.574
233.799
302.188
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 31
31
54
52		 319,21938
324,80283
329,05884
328,71637		 239.809
213.516
244.224
255.080
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
1500
1500		 103
205
1576
1538		 300,23027
278,84868
248,20379
246,56895		 346.751
516.394
907.397
920.496
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
900
900		 103
205
946
923		 291,79078
274,39921
246,37008
243,23688		 405.544
558.230
930.151
963.288
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
60
60		 52
77
63
62		 290,36508
276,99158
286,00554
283,27564		 416.183
533.632
520.189
534.360
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sosyoloji
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
600
600		 103
205
630
615		 277,3707
254,42487
235,11779
240,26866		 524.177
776.518
1.075.212
1.002.641
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
90
80
80		 82
93
84
82		 272,42635
255,12032
252,21452
252,27877		 569.541
767.877
859.466
849.785
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
54
52		 269,49596
260,72752
260,03701
253,96346		 597.745
702.030
770.675
829.571
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 31
31
42
41		 268,8077
266,14267
266,18552
271,63515		 604.664
641.939
705.202
639.047
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
85
80
80		 31
88
84
82		 267,14571
246,70278
246,37187
273,85864		 621.075
873.875
930.125
617.924
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
84
82		 267,1385
245,95934
241,24312
241,16046		 621.144
883.657
994.763
990.863
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
100
100
100		 62
103
103
103		 267,09253
241,80390
236,88818
239,51543		 621.612
939.178
1.051.459
1.012.695
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
700
600
600		 257
718
630
615		 266,41245
233,52985
240,92894
239,66105		 628.517
1.054.205
998.796
1.010.745
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Kamu Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
700
600
600		 257
718
630
615		 263,75562
234,76621
241,97992
240,41256		 655.986
1.036.671
985.285
1.000.745
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
54
52		 256,90085
261,22135
260,40747
263,55450		 729.278
696.266
766.593
721.655
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Bilgi ve Belge Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 254,48261
246,32284
243,11487
250,67942		 756.169
878.833
970.680
869.256
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
40		 41
62
54
41		 252,66166
229,08143
225,11693
224,80850		 776.493
1.117.464
1.213.268
1.219.199
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55


 57


 241,76158


 903.244
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
50
40		 41
62
54
41		 240,48886
223,09406
219,99834
218,57433		 918.067
1.202.599
1.285.977
1.308.702
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
35
25		 31
31
37
26		 235,75906
235,29766
228,44874
238,25436		 974.269
1.029.023
1.166.649
1.029.963
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
80
80		 31
52
84
82		 232,24002
220,93336
217,62103
181,49700		 1.015.872
1.233.563
1.319.998
1.723.628
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 36
41
54
52		 231,83047
233,71925
228,84404
230,05056		 1.020.746
1.051.591
1.161.103
1.144.143
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
84
82		 230,79882
221,15331
218,90737
221,98401		 1.032.916
1.230.481
1.301.508
1.259.946
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
84
82		 224,20792
220,21599
221,18412
213,74564		 1.109.594
1.243.794
1.268.915
1.377.316
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Rekreasyon
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 500
1000
200
200		 513
1025
210
205		 219,40576
207,43315
232,56184
231,31472		 1.163.554
1.419.481
1.109.642
1.126.251
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Tekstil ve Moda Tasarımı
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1000
1000
500
500		 1025
1025
526
513		 212,93126
217,79496
233,37322
238,74044		 1.232.771
1.277.992
1.098.643
1.023.119
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Grafik Sanatlar
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 2000
2000
400
400		 2050
2050
420
410		 201,76172
201,57255
233,23862
233,54718		 1.339.182
1.492.559
1.100.416
1.094.863
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Felsefe Grubu Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
20
40		 2
1

1		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 403,09445
402,44708
397,98070
396,67012		 20.410
23.553
29.149
24.951
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 376,00989
372,32200
366,28564
362,49057		 31.560
36.422
42.813
37.505
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 82
82
83
82		 372,20812
365,95639
363,01392
360,99629		 33.175
39.352
44.195
38.043
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 346,77516
339,26352
334,81737
330,58329		 44.586
52.367
57.080
49.937
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 318,90091
314,65360
322,18456
301,82601		 57.840
64.986
63.029
61.791
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Alman Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 302,56119
297,35985
292,38818
280,35720		 65.945
74.467
78.494
71.005
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Rus Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 299,47371
279,07409
270,96063
251,75396		 67.501
85.104
90.542
84.544
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 100
100
100
100		 103
103
103
103		 287,17847
279,22094
274,96020
265,54539		 73.805
85.020
88.181
77.834
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 281,56913
273,22456
272,46014
250,19823		 76.855
88.726
89.645
85.291
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Arap Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
64
62		 232,17756
244,61138
255,72367
261,10129		 105.911
107.520
99.954
79.932
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Fars Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
20		 36
36
31
16		 157,81125
185,90339
185,72296
Dolmadı		 140.114
146.789
144.272
Dolmadı
Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026: 2-4 yıllık Atatürk Üniversitesi sıralamalar, kontenjanlar

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 YILLIK)

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 50
75
75
75		 361,04839
363,56169
359,54395
349,58678		 332.484
335.180
366.326
397.173
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
75
75
75		 45
75
75
75		 356,44273
349,69181
348,59625
345,64342		 358.671
414.113
433.992
420.553
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
75
75
75		 40
75
76
77		 353,73654
339,63353
330,95835
325,93768		 374.631
483.319
567.352
557.441
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
75
75
75		 30
75
75
76		 345,88074
333,90279
329,08374
306,40582		 425.106
527.601
583.191
733.190
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 50
76
77
77		 340,37244
325,39992
318,71488
313,03661		 463.863
601.863
678.599
669.047
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 50
75
76
77		 335,12117
326,87371
316,72557
307,14033		 503.582
588.354
698.327
725.780
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
2800
2800
2800		 200
2864
2867
2868		 335,0846
299,27252
304,5424
270,41572		 503.857
891.971
829.602
1.177.013
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
75
75
75		 40
75
76
75		 332,78164
324,18446
320,41407
319,27569		 522.131
613.344
662.147
612.616
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Ameliyathane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 50
75
76
77		 332,21978
324,10268
318,87257
313,88833		 526.746
614.101
676.998
661.126
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Diyaliz
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
75		 75
76
76
77		 328,39994
318,46564
310,99338
306,40645		 558.794
670.059
758.000
733.182
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Elektronörofizyoloji
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 25
26
26
26		 326,41978
313,61069
308,29048
300,747		 576.097
721.590
787.318
792.706
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
71
71
72		 325,53403
317,10965
307,88181
302,20439		 583.941
683.987
791.849
777.063
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 322,8778
310,43716
299,35441
298,38942		 608.234
756.661
890.326
818.215
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Odyometri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 52
77
77
77		 321,86492
313,98624
305,90473
303,45118		 617.675
717.559
814.045
763.967
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
50
51
52		 318,39309
309,45953
304,28402
285,38057		 650.570
767.986
832.530
971.841
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 61
61
62
62		 317,84914
314,01275
316,79691
304,96642		 655.976
717.245
697.600
748.151
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
70
70
70		 31
71
72
72		 315,49755
304,16366
297,48759
281,88034		 679.412
830.631
913.061
1.017.037
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Ortopedik Protez ve Ortez
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
75		 77
76
77
77		 313,84828
313,52026
304,55529
302,83267		 696.322
722.570
829.468
770.523
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
700
700
700		 256
718
714
718		 309,96998
275,14655
268,11488
252,83044		 737.470
1.237.490
1.319.511
1.461.734
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 40
80
81
81		 308,21802
300,09978
297,7092
294,5854		 756.759
881.344
910.368
860.820
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
72		 35
72
72
74		 307,69297
288,4173
269,41351
267,50299		 762.532
1.039.444
1.299.529
1.220.846
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
1200
1200
1200		 151
1230
1230
1229		 307,63579
252,34009
255,26333
249,93933		 763.190
1.612.218
1.525.222
1.513.875
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
3500
3550
3550		 253
3587
3638
3639		 307,08966
256,80766
262,51171
258,11697		 769.228
1.535.810
1.407.041
1.370.672
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50

 51
50

 305,81712
300,49073
291,88737
 783.400
876.359
983.342
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 305,24477
298,5606
285,83605
284,82493		 790.032
901.286
1.063.600
978.952
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
50
51
52		 304,15288
295,73233
273,50125
268,94643		 802.464
938.886
1.238.129
1.198.986
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
800
800
800		 153
820
819
820		 303,93231
259,83052
262,04808
256,28634		 804.997
1.484.787
1.414.340
1.401.679
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 302,84465
285,43247
276,78154
274,87298		 817.669
1.082.283
1.190.551
1.112.458
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
75		 77
77
77
77		 301,87922
298,26082
280,736
266,93227		 829.013
905.211
1.134.013
1.229.596
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 300
500
400
400		 306
511
407
410		 293,80014
261,57377
266,21922
259,28532		 927.723
1.455.634
1.348.986
1.351.259
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Optisyenlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 291,99197
283,33821
273,04803
269,08176		 950.405
1.113.148
1.244.948
1.196.965
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
1000
900
900		 257
1022
923
923		 291,65086
254,60415
259,49867
253,6344		 954.805
1.573.544
1.455.521
1.447.657
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 500
2500
2600
2600		 512
2563
2665
2663		 290,93164
248,33556
254,14972
251,93467		 964.007
1.681.619
1.543.980
1.477.738
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
72
72		 290,3608
284,56612
274,5438
271,29843		 971.394
1.095.057
1.222.828
1.164.054
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
46		 31
47
47
47		 289,69766
281,74446
264,94022
257,7027		 980.041
1.136.980
1.368.716
1.377.606
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 300
1200
1100
1100		 307
1230
1128
1128		 288,46181
251,182
255,67744
252,77695		 996.150
1.632.124
1.518.301
1.462.685
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1200
1600
1600
1600		 1229
1640
1640
1640		 288,45127
273,65556
281,88729
264,49816		 996.279
1.260.518
1.117.778
1.267.057
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
80
80
80		 31
82
82
82		 287,60943
262,16934
251,09699
250,35923		 1.007.401
1.445.818
1.595.826
1.506.244
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
45		 31
46
47
47		 285,73469
267,96036
252,4083
254,6986		 1.032.228
1.351.576
1.573.496
1.429.077
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 300
300
300
300		 306
307
308
308		 285,55476
266,25908
270,28687
258,20559		 1.034.714
1.378.832
1.286.454
1.369.218
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
51
52
52		 285,46595
274,89956
260,32117
249,09974		 1.035.896
1.241.232
1.442.125
1.529.200
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 35
72
72
72		 285,18354
255,00172
241,92238
235,39403		 1.039.685
1.566.647
1.756.377
1.801.959
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
61
61
62		 285,02298
263,77387
249,41626
258,01809		 1.041.866
1.419.180
1.624.498
1.372.322
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
300
300
300		 257
308
308
308		 284,01618
265,86588
267,50299
263,37783		 1.055.356
1.385.313
1.328.946
1.284.755
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
700
600
600		 256
718
614
615		 283,67358
251,86193
261,93211
255,18357		 1.059.936
1.620.410
1.416.186
1.420.673
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
70
72
72		 281,97601
269,95603
256,62588
263,95081		 1.082.915
1.319.330
1.502.532
1.275.671
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 90
90
90
90		 93
93
93
93		 281,74199
271,80172
260,58704
255,14749		 1.086.157
1.289.742
1.437.690
1.421.290
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 31
57
57
57		 279,20585
258,25078
249,39714
249,27426		 1.121.196
1.511.328
1.624.877
1.526.023
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 278,14363
257,10527
248,61719
249,43613		 1.135.884
1.530.771
1.638.309
1.523.027
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Yerel Yönetimler
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 400
400
400
400		 410
410
410
410		 277,07701
253,02556
254,49007
251,49813		 1.150.783
1.600.435
1.538.276
1.485.506
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
40
40
40		 21
41
41
41		 277,02132
259,98993
247,66736
246,4971		 1.151.545
1.482.058
1.654.727
1.578.223
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 277,01186
265,15228
248,4107
251,86132		 1.151.681
1.396.895
1.641.891
1.479.039
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Yeni Medya ve Gazetecilik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
3000
500
500		 152
3075
513
513		 276,72372
233,35528
253,10616
250,58472		 1.155.749
1.949.942
1.561.636
1.502.076
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 276,51433
261,04929
241,41324
248,33764		 1.158.627
1.464.362
1.765.643
1.543.358
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
62		 275,75643
260,84748
254,18655
260,98592		 1.169.214
1.467.723
1.543.355
1.323.258
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35


 36


 273,86197


 1.195.847
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 272,95764
254,94985
245,18492
242,8366		 1.208.781
1.567.544
1.698.356
1.649.030
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 272,71818
261,93278
250,77044
257,38719		 1.212.163
1.449.696
1.601.313
1.382.954
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Lojistik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 900
900
850
850		 923
922
872
871		 271,93802
254,97083
257,78903
254,13681		 1.223.397
1.567.196
1.483.437
1.438.827
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 271,356
255,18102
245,92146
248,24069		 1.231.757
1.563.633
1.685.286
1.545.174
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 3500
3500
1300
1300		 3587
3588
1331
1332		 269,74842
256,35316
299,21961
279,82615		 1.254.816
1.543.572
891.876
1.044.357
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 400
400
400
400		 410
409
410
410		 268,35254
253,5104
266,69318
255,42194		 1.274.934
1.592.161
1.341.662
1.416.653
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 268,18949
254,32199
247,72443
238,72342		 1.277.335
1.578.449
1.653.748
1.731.788
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 266,5206
249,12433
243,20271
242,2095		 1.301.381
1.667.978
1.733.471
1.661.462
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 E-Ticaret ve Pazarlama
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1000
1000

 1025
1024

 265,70753
251,44251

 1.313.055
1.627.615
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Hınıs Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 265,23531
257,39864
249,09255
250,46102		 1.319.813
1.525.701
1.630.121
1.504.329
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
70
70
70		 36
72
72
72		 263,04288
248,01671
241,42447
238,84867		 1.351.665
1.687.209
1.765.438
1.729.229
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 262,57652


 1.358.514
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
51
52
52		 262,09994
257,59545
251,28763
249,62875		 1.365.382
1.522.469
1.592.625
1.519.524
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 72
72
71
72		 262,00247
252,76867
245,34175
253,22127		 1.366.850
1.604.895
1.695.525
1.454.868
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Giyim Üretim Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 260,50269
249,98208
239,74211
240,93154		 1.388.841
1.652.964
1.796.019
1.686.661
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1500
1500
1300
1300		 1537
1537
1332
1333		 260,10579
247,2123
251,24246
248,73228		 1.394.700
1.701.349
1.593.385
1.535.990
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Reklamcılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 500
500
400
400		 513
513
410
410		 259,2058
246,21847
251,13681
249,29387		 1.407.897
1.718.940
1.595.161
1.525.648
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
51
40
41		 258,93814
248,9106
239,16649
238,18034		 1.411.837
1.671.670
1.806.645
1.743.212
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 258,84741
242,9074
236,51787
230,95823		 1.413.162
1.777.501
1.855.523
1.899.296
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
50
50
50		 26
52
52
52		 258,17857
245,78801
236,60332
232,59386		 1.422.947
1.726.481
1.853.957
1.862.671
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 257,36169
250,35243
245,98821
250,07206		 1.434.851
1.646.474
1.684.130
1.511.480
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 255,87368
248,56116
236,47507
233,57232		 1.456.510
1.677.713
1.856.286
1.841.364
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Raylı Sistemler Yol Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 255,75238
244,53036
237,07727
232,77871		 1.458.328
1.748.605
1.845.084
1.858.659
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 255,33334
245,25045
241,15719
233,89594		 1.464.551
1.735.912
1.770.217
1.834.341
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 600
600
500
500		 615
615
513
513		 255,0191
244,3322
252,91004
249,71722		 1.469.174
1.752.200
1.564.994
1.517.932
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
75
75
75		 36
77
77
77		 252,78302
240,30279
233,03537
226,03836		 1.502.145
1.824.027
1.920.671
2.013.335
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 62
62
57
57		 252,77663
250,8319
248,34855
239,1749		 1.502.236
1.638.204
1.642.900
1.722.459
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
40
40
39		 26
41
41
40		 252,43405
241,21006
232,2296
225,45338		 1.507.271
1.807.731
1.935.843
2.027.408
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
45
45		 52
52
47
47		 252,19866
243,09333
235,04849
228,61061		 1.510.639
1.774.242
1.882.813
1.952.986
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 251,27081
251,4471
250,00057
244,22187		 1.524.084
1.627.544
1.614.569
1.621.985
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Horasan Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
55
55		 62
62
57
57		 251,22196
249,82643
249,15182
240,82151		 1.524.745
1.655.698
1.629.069
1.688.899
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
30
20
20		 26
31
21
21		 247,44244
243,33534
236,89676
230,08871		 1.580.288
1.769.903
1.848.379
1.918.895
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Aşkale Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
28		 41
41
31
29		 246,30397
242,04072
238,89981
234,59474		 1.597.067
1.792.814
1.811.508
1.819.288
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
30
25
25		 26
31
26
26		 246,01796
237,33646
232,09212
223,63125		 1.601.262
1.877.300
1.938.437
2.070.753
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 İslami İlimler
(Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2500
2500
2500
2500		 2562
2563
2563
2563		 245,97206
245,08103
246,31879
248,26751		 1.601.920
1.738.869
1.678.172
1.544.682
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ERZURUM) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 3000
3000
2000
 3075
3075
2050
 245,52128
238,47815
253,02859
 1.608.534
1.856.819
1.562.980
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Tortum Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
40
41		 243,76573
244,47846
240,62745
233,08866		 1.634.343
1.749.534
1.779.749
1.851.803
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
45
46		 47
47
47
48		 243,18149
241,36989
239,36892
231,37711		 1.642.933
1.804.830
1.802.876
1.889.863
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 242,65647
238,00073
230,13507
225,54357		 1.650.651
1.865.442
1.975.593
2.025.283
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Oltu Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 240,79623
236,70068
227,01307
223,87897		 1.677.869
1.888.860
2.035.965
2.064.762
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50


 52


 240,62491


 1.680.449
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Pasinler Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 238,29959
233,52957
226,19091
217,45759		 1.714.537
1.946.817
2.051.987
2.222.799
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Narman Meslek Yüksekokulu (ERZURUM) (Devlet)		 İnşaat Teknol