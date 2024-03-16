Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. ATV'nin dram türdeki dizisi son bölümüyle izleyicilere duygolu anlar yaşattı. Torunu Yusuf'a kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çelik, Ateş Kuşları'na büyük bir fırsat sunar. Mahalleye taşınan Çino'nun maksadını anlamaya çalışan ve onu ailesinden uzak tutmak için çabalayan Ali büyük bir şok yaşar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, ATV ile Ateş Kuşları 48. Bölüm fragmanı izle ekranı!