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Haberler Fotohaber Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 16.03.2024 00:03 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 00:03

Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi, son olarak 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Hande Soral'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Çino, Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenir. Bu sahne sonrası Çino'nun Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacağı merak konusu olur. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları dizinin sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini aldı. ATV'nin dram türdeki dizisi son bölümüyle izleyicilere duygolu anlar yaşattı. Torunu Yusuf'a kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çelik, Ateş Kuşları'na büyük bir fırsat sunar. Mahalleye taşınan Çino'nun maksadını anlamaya çalışan ve onu ailesinden uzak tutmak için çabalayan Ali büyük bir şok yaşar. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, ATV ile Ateş Kuşları 48. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM İZLE!

ATV ekranlarının ikinci sezonunda da izleyiciden büyük ilgi gören dizisi Ateş Kuşları, 47. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

15 Mart 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI 47. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

ATEŞ KUŞLARI 48. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Ateş Kuşları 48. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

ATEŞ KUŞLARI 47. BÖLÜM ÖZETİ

Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa?

Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır?

Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?

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