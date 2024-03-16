Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı gündemde! ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 16.03.2024 00:03
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
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Ateş Kuşları 48. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. ATV ekranlarının sevilen dizisi, son olarak 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Hande Soral'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Çino, Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenir. Bu sahne sonrası Çino'nun Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacağı merak konusu olur. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; ATV ile Ateş Kuşları fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...