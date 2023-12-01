ATEŞ KUŞLARI PERİHAN KİMDİR? Yeni karakter merak uyandırdı! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma gizemli karakter Perihan dahil oluyor. Perihan karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Deniz Barut hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları Perihan kimdir? Ateş Kuşları'nın Perihan'ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Deniz Barut hakkında bilgiler…