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Haberler Fotohaber ATEŞ KUŞLARI PERİHAN KİMDİR? Yeni karakter merak uyandırdı! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 13:50

ATEŞ KUŞLARI PERİHAN KİMDİR? Yeni karakter merak uyandırdı! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma gizemli karakter Perihan dahil oluyor. Perihan karakterini gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Deniz Barut hayatı hakkında detayları araştırmaya başladı. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları Perihan kimdir? Ateş Kuşları'nın Perihan'ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Deniz Barut hakkında bilgiler…

Ateş Kuşları Perihan kimdir? Gizemli bir karakter! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV'nin dram yüklü dizisi Ateş Kuşları yeni sezon bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı'yı bir araya getiren diziye yeni bir isim dahil oldu. Deniz Barut, Perihan karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada ''Ateş Kuşları Perihan kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Ateş Kuşları'nın Perihan'ı Deniz Barut hayatı hakkında merak edilenler…

Ateş Kuşları Perihan kimdir? Gizemli bir karakter! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi, 1 Aralık Cuma akşamı 33. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Perihan karakteri izleyicilerin dikkatini çekecek.

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Ateş Kuşları Perihan kimdir? Gizemli bir karakter! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATEŞ KUŞLARI PERİHAN KİMDİR?

Deniz Barut, Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümünden itibaren Perihan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Ateş Kuşları'nda çok zengin olduğunu öğrendiği amcasının kapısına giden Mercan'ı çok zarif, çok samimi, çok sıcak bir kadın karşılar. Bu kadın Perihan'dır.

Peki Perihan kimdir? Mercan'ın amcası ile kavuşmasına göründüğü kadar istekli midir? Yoksa kimsenin fark etmediği bambaşka planları mı vardır?

Ateş Kuşları Perihan kimdir? Gizemli bir karakter! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

DENİZ BARUT KİMDİR?

29 Mart 1983 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul'a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

Ateş Kuşları Perihan kimdir? Gizemli bir karakter! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, bir süre Star TV'de kamera arkası ve önünde çalışmıştır.

Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; "Kaybolan Yıllar", "Anneler ile Kızları", "Elde Var Hayat", "Lale Devri", "Kara Para Aşk", "Son Çıkış", "Hayatımın Aşkı", "Avlu", "Sol Yanım" dizilerinde, "Sesinde Aşk Var", "Baba Parası" filmlerinde rol almıştır.

2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.

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