ATEŞ KUŞLARI PERİHAN KİMDİR? Yeni karakter merak uyandırdı! Ateş Kuşları’nın Perihan’ı Deniz Barut kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATEŞ KUŞLARI PERİHAN KİMDİR?

Deniz Barut, Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümünden itibaren Perihan karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Ateş Kuşları'nda çok zengin olduğunu öğrendiği amcasının kapısına giden Mercan'ı çok zarif, çok samimi, çok sıcak bir kadın karşılar. Bu kadın Perihan'dır.

Peki Perihan kimdir? Mercan'ın amcası ile kavuşmasına göründüğü kadar istekli midir? Yoksa kimsenin fark etmediği bambaşka planları mı vardır?