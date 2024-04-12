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Haberler Fotohaber Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 51. bölüm yayın tarihi
Giriş Tarihi: 12.04.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 13:45

Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 51. bölüm yayın tarihi

ATV ekranlarında Cuma günleri ekrana gelen dizisi Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu sorusu yanıt arıyor. Bayram haftası nedeniyle birçok dizi 1 hafta ara verirken, bazı diziler de ekrana gelmeye devam ediyor. Peki, Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? İşte, ATV 12 Nisan 2024 yayın akışı ile Ateş Kuşları yeni bölüm tarihi!

Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 51. bölüm yayın tarihi

Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman sorusu gündemde! Ateş Kuşları'nın son bölümünde Gülayşe ve Barbaros hayatlarının en zor imtihanlarını yaşamışlardı. Gülayşe bebeğini düşürürken bir daha anne olamayacağını öğrenmişti. Ali ile Barbaros'un arası açılmıştı. izleyiciler yeni bölümü heyecanla beklerken bu akşam dizinin yayınlanmayacağı belli oldu. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 51. bölüm yayın tarihi

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMÜ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

8 Nisan Cuma günü ATV yayın akışı yayınlandı. Yayınlanan akışa göre saat 20.00'de Bumblebee filmi yayınlanacak. Bu hafta Ateş Kuşları'nın yeni bölümü yayınlanmayacak. Ateş Kuşları dizisi 51. bölümüyle 15 Nisan Cuma günü izleyici karşısına çıkacak.

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Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 51. bölüm yayın tarihi

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

11:00 Şansımı Seveyim

12:50 Oscar Çöllerde

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:00 Bumblebee

22:40 Joker

Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 51. bölüm yayın tarihi

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülayşe ve Barbaros'un en zor imtihanı

Gülayşe ve Barbar birlikteliklerinin en büyük imtihanını yaşayacak, Gülayşe'nin gözyaşları Ateş Kuşları'nın yüreğini dağlayacaktır. Çino tarafından kapana kıstırılan Ali, tıkıldığı sığınakta Çino'yu bitirmeye yarayacak bir delil bulacak ama hiç tahmin etmediği biri bu delili ortadan kaldırtacaktır. Gülayşe ile içine düştükleri zorluk, Barbar'ın gizli görevindeki anahtarı olacak fakat yapacağı hamle ailesiyle, özellikle Ali'yle arasını açacak.

Ateş Kuşları yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu, neden yok? ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 51. bölüm yayın tarihi
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