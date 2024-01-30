ATV ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm izle: Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm canlı izle tek parça

Amacı onu mahkemede yargılatmaktır. Cezayir bunu pek doğru bulmasa da kabul etmek zorunda kalır. O sırada Vedat, Erman'ın bile haberi olmadığı başka bir plan peşindedir; Leyla'yı uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle cezaevine yollayacaktır.