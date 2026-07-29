AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları, yeni bir ön lisans veya lisans programına devam etmek isteyen adaylara sınavsız kayıt olanağı sağlıyor. İstanbul Üniversitesinin yayımladığı kılavuzda AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları için uygulanacak takvim, başvuru şartları ve ödeme işlemleri açıklandı.