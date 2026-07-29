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Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:05

AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'te sınavsız ikinci üniversite kayıt süreci başladı. Farklı bir bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler ve mezunlar, YKS'ye girmeden başvuru yapabilecek. Peki, AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek, başvuru şartları neler?

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AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları, yeni bir ön lisans veya lisans programına devam etmek isteyen adaylara sınavsız kayıt olanağı sağlıyor. İstanbul Üniversitesinin yayımladığı kılavuzda AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları için uygulanacak takvim, başvuru şartları ve ödeme işlemleri açıklandı.

AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

AUZEF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre sınavsız ikinci üniversite başvuruları 27 Temmuz 2026 tarihinde başladı.

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AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

AUZEF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar kayıt işlemlerini 12 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Başvurular İstanbul Üniversitesi Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru ve kayıt işlemleri şu adımlar izlenerek tamamlanacak:

  • İstanbul Üniversitesi Başvuru Sistemine girilecek.
  • "Hesap Oluştur" seçeneği kullanılarak e-Devlet aracılığıyla hesap açılacak.
  • "İkinci Üniversite Başvuru" bölümü seçilecek.
  • Fotoğraf, iletişim ve özel durum bilgileri düzenlenecek.
  • e-Devlet'ten alınan öğrenci veya mezuniyet belgesindeki barkod numarası sisteme girilecek.
  • Kayıtta kullanılacak eğitim bilgisi ve tercih edilen program seçilecek.
  • AKSİS üzerinden oluşturulan referans numarasıyla öğrenim ücreti ödenecek.

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AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

AUZEF SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarında öğrenimine devam edenler ile bu programlardan mezun olanlar başvuruda bulunabilecek.
  • Lisans öğrencileri ve mezunları, ön lisans veya lisans programlarını tercih edebilecek.
  • Ön lisans öğrencileri ve mezunları yalnızca ön lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.
  • Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan T.C. vatandaşlarının YÖK denklik belgesine sahip olması gerekecek.
  • KKTC'deki üniversitelerde kayıtlı adaylar başvuru yapabilecek.
  • Felsefe, Sosyoloji ve Tarih programlarını yalnızca 35 yaş ve üzerindeki lisans mezunları tercih edebilecek.
AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

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