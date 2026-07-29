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AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:05
AUZEF sınavsız ikinci üniversite kayıtları başladı! 2026 başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?
İstanbul Üniversitesi AUZEF'te sınavsız ikinci üniversite kayıt süreci başladı. Farklı bir bölümde eğitim almak isteyen öğrenciler ve mezunlar, YKS'ye girmeden başvuru yapabilecek. Peki, AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman bitecek, başvuru şartları neler?