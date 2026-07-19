AUZEF TABAN PUANLARI 2026: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
150
150
150
|102
151
152
154
|267,72309
251,64304
265,02528
244,90916
|463.800
517.188
500.273
558.315
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
200
300
300
|202
204
305
308
|302,28024
292,93568
294,81626
275,65377
|333.300
399.827
450.052
601.202
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
400
250
250
|100
403
251
256
|301,56532
269,24877
282,32321
267,06930
|337.900
609.612
551.795
684.703
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
300
300
|103
205
308
308
|285,17938
265,07672
265,39244
265,15483
|457.100
653.318
713.420
704.709
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
400
200
200
|103
410
205
205
|279,16589
246,49912
265,58194
264,48469
|508.100
876.561
711.472
711.802
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
600
300
300
|257
615
308
307
|268,98259
240,19448
270,03126
259,55242
|602.900
961.150
666.004
765.338
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|400
400
250
250
|408
409
256
256
|268,92384
254,04274
268,68383
264,06530
|603.500
781.213
679.556
716.253
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
300
150
150
|255
307
154
154
|267,18464
245,47530
267,26725
259,57210
|620.700
890.133
693.878
765.091
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
400
200
200
|255
410
205
205
|265,64092
246,07575
279,68061
264,36507
|636.400
882.114
575.144
713.030
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
200
150
150
|205
205
154
154
|258,62961
247,94901
255,24970
254,41414
|710.300
857.946
824.376
824.279
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|500
500
–
–
|513
513
–
–
|244,53231
228,17947
–
–
|870.500
1.130.397
–
–
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Rekreasyon (Açıköğretim)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|300
300
150
150
|308
308
154
154
|236,62111
228,87059
238,19791
237,73136
|964.000
1.120.476
1.034.260
1.037.057
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Tarih (Açıköğretim)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
200
1000
1000
|103
205
1025
1025
|338,80241
328,54492
277,21106
262,64382
|83.400
226.676
533.414
681.131
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Coğrafya (Açıköğretim)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
100
1500
1500
|103
103
1538
1538
|320,63742
325,52842
258,02148
248,79433
|142.500
241.206
724.876
832.352
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puanı
|Başarı
Sırası
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
3500
2200
2200
|200
3585
2248
2253
|331,02924
291,42667
303,96703
271,34425
|536.500
997.154
836.183
1.163.398
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
600
450
450
|154
615
462
462
|316,12679
277,56063
274,03436
252,60688
|673.000
1.200.174
1.230.293
1.465.760
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
3000
2000
2000
|151
3074
2050
2050
|315,83597
249,33802
256,08423
251,32635
|675.900
1.664.207
1.511.391
1.488.588
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
1000
2000
2000
|255
1024
2050
2048
|310,04824
271,30470
267,83368
264,52816
|736.600
1.297.676
1.323.881
1.266.626
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İlahiyat (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|500
500
500
500
|511
512
511
511
|305,50092
307,57139
301,43655
290,85195
|787.100
789.910
865.475
904.699
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
2000
1000
1000
|153
2050
1024
1025
|302,22989
250,14165
264,58006
258,05545
|824.800
1.650.187
1.374.387
1.371.683
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|300
500
–
–
|305
511
–
–
|298,70353
268,04181
–
–
|867.000
1.350.206
–
–
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|500
3000
2200
2200
|512
3075
2255
2255
|289,54099
246,46488
255,15545
254,00937
|982.100
1.714.564
1.527.013
1.440.991
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2000
2000
500
500
|2046
2048
511
507
|287,514
277,32234
336,59853
309,76690
|1.008.000
1.203.823
521.124
699.958
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1000
1000
500
500
|1024
1024
511
513
|281,86482
272,81779
302,91160
281,79166
|1.084.000
1.273.556
848.249
1.018.183
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|400
400
300
300
|410
410
308
308
|269,24418
255,72967
260,19834
257,49154
|1.262.000
1.554.262
1.444.087
1.381.169
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Grafik Tasarımı (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2000
2000
800
800
|2050
2049
818
819
|267,62715
256,01068
293,36470
281,33971
|1.285.000
1.549.436
964.424
1.024.198
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|4000
4000
2000
–
|4100
4100
2048
–
|248,23509
237,93522
267,08667
–
|1.568.000
1.866.665
1.335.307
–
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2000
2000
800
800
|2050
2050
820
820
|246,5553
236,99901
254,30130
252,87255
|1.593.000
1.883.463
1.541.374
1.461.059