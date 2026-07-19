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Haberler Fotohaber AUZEF TABAN PUANLARI 2026: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:24

AUZEF TABAN PUANLARI 2026: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve başarı sıralamaları

YKS tercih döneminde İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim programlarını değerlendiren adaylar, AUZEF taban puanları 2026 listesini incelemeye başladı. Lisans ve ön lisans bölümlerinin puan türleri, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercih listesinin oluşturulmasında belirleyici olacak.

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AUZEF TABAN PUANLARI 2026: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve başarı sıralamaları

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim almak isteyen adaylar, AUZEF taban puanları 2026 verilerini kendi YKS puanları ve başarı sıralamalarıyla karşılaştıracak. AUZEF taban puanları 2026 listesinin yanı sıra bölümlerin kontenjanları, puan türleri ve öğrenim süreleri de tercih sürecinde dikkate alınacak.

AUZEF TABAN PUANLARI 2026: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve başarı sıralamaları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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AUZEF TABAN PUANLARI 2026: İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri ve başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) SAY 2025
2024
2023
2022		 100
150
150
150		 102
151
152
154		 267,72309
251,64304
265,02528
244,90916		 463.800
517.188
500.273
558.315
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 200
200
300
300		 202
204
305
308		 302,28024
292,93568
294,81626
275,65377		 333.300
399.827
450.052
601.202
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 100
400
250
250		 100
403
251
256		 301,56532
269,24877
282,32321
267,06930		 337.900
609.612
551.795
684.703
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
300
300		 103
205
308
308		 285,17938
265,07672
265,39244
265,15483		 457.100
653.318
713.420
704.709
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 100
400
200
200		 103
410
205
205		 279,16589
246,49912
265,58194
264,48469		 508.100
876.561
711.472
711.802
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 250
600
300
300		 257
615
308
307		 268,98259
240,19448
270,03126
259,55242		 602.900
961.150
666.004
765.338
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 400
400
250
250		 408
409
256
256		 268,92384
254,04274
268,68383
264,06530		 603.500
781.213
679.556
716.253
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 250
300
150
150		 255
307
154
154		 267,18464
245,47530
267,26725
259,57210		 620.700
890.133
693.878
765.091
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 250
400
200
200		 255
410
205
205		 265,64092
246,07575
279,68061
264,36507		 636.400
882.114
575.144
713.030
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 200
200
150
150		 205
205
154
154		 258,62961
247,94901
255,24970
254,41414		 710.300
857.946
824.376
824.279
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 500
500

 513
513

 244,53231
228,17947

 870.500
1.130.397
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Rekreasyon (Açıköğretim) EA 2025
2024
2023
2022		 300
300
150
150		 308
308
154
154		 236,62111
228,87059
238,19791
237,73136		 964.000
1.120.476
1.034.260
1.037.057
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
200
1000
1000		 103
205
1025
1025		 338,80241
328,54492
277,21106
262,64382		 83.400
226.676
533.414
681.131
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Coğrafya (Açıköğretim) SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
100
1500
1500		 103
103
1538
1538		 320,63742
325,52842
258,02148
248,79433		 142.500
241.206
724.876
832.352
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puanı		 Başarı
Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 200
3500
2200
2200		 200
3585
2248
2253		 331,02924
291,42667
303,96703
271,34425		 536.500
997.154
836.183
1.163.398
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 150
600
450
450		 154
615
462
462		 316,12679
277,56063
274,03436
252,60688		 673.000
1.200.174
1.230.293
1.465.760
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 150
3000
2000
2000		 151
3074
2050
2050		 315,83597
249,33802
256,08423
251,32635		 675.900
1.664.207
1.511.391
1.488.588
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 250
1000
2000
2000		 255
1024
2050
2048		 310,04824
271,30470
267,83368
264,52816		 736.600
1.297.676
1.323.881
1.266.626
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İlahiyat (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 500
500
500
500		 511
512
511
511		 305,50092
307,57139
301,43655
290,85195		 787.100
789.910
865.475
904.699
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 150
2000
1000
1000		 153
2050
1024
1025		 302,22989
250,14165
264,58006
258,05545		 824.800
1.650.187
1.374.387
1.371.683
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 300
500

 305
511

 298,70353
268,04181

 867.000
1.350.206
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 500
3000
2200
2200		 512
3075
2255
2255		 289,54099
246,46488
255,15545
254,00937		 982.100
1.714.564
1.527.013
1.440.991
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 2000
2000
500
500		 2046
2048
511
507		 287,514
277,32234
336,59853
309,76690		 1.008.000
1.203.823
521.124
699.958
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 1000
1000
500
500		 1024
1024
511
513		 281,86482
272,81779
302,91160
281,79166		 1.084.000
1.273.556
848.249
1.018.183
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 400
400
300
300		 410
410
308
308		 269,24418
255,72967
260,19834
257,49154		 1.262.000
1.554.262
1.444.087
1.381.169
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Grafik Tasarımı (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 2000
2000
800
800		 2050
2049
818
819		 267,62715
256,01068
293,36470
281,33971		 1.285.000
1.549.436
964.424
1.024.198
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 4000
4000
2000
 4100
4100
2048
 248,23509
237,93522
267,08667
 1.568.000
1.866.665
1.335.307
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 2025
2024
2023
2022		 2000
2000
800
800		 2050
2050
820
820		 246,5553
236,99901
254,30130
252,87255		 1.593.000
1.883.463
1.541.374
1.461.059

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