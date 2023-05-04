Ay tutulması burçlara etkisi 5 Mayıs 2023: Akrep burcunda tutulacak! Ay tutulması burçları nasıl etkiliyor, en çok hangi burç etkilenecek?

Ay tutulması burçlara etkisi ile araştırılmaya başladı. Astrolojinin yakından takip edeceği yarı gölge tutulma burç yorumları ile birlikte değerlendirilecek. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuna etkileri tek tek gündemdeki yerini aldı. Yılın gök olayı şimdiden merak konusu. Ay tutulması burçları nasıl etkiliyor, Ay tutulmasından en çok etkilenen burçlar hangileri olacak soruları yanıt arıyor. Akrep burcunda tutulacak Ay hareketleri izlenmeye başladı. İşte, Ay tutulması burçlara etkisi 5 Mayıs 2023…