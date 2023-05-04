Ay tutulması burçlara etkisi 5 Mayıs 2023: Akrep burcunda tutulacak! Ay tutulması burçları nasıl etkiliyor, en çok hangi burç etkilenecek?

Ay tutulmasının burçlara etkisi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık için ayrı ayrı değerlendiriliyor. Türkiye'den de kısmi görüş açısıyla görülebilecek yarı gölgeli tutulma tüm Dünyanın gündemindeki yerini aldı. Ay tutulması burçlara etkisi 5 Mayıs 2023 itibarıyla araştırılıyor. En çok hangi burçları etkileyecek merak konusu. Peki, Ay tutulması burçları nasıl etkiliyor? İşte, detaylar…