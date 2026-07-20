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Haberler Fotohaber Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:38 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 13:51

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar

2026 YKS tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, geleceğini belirleyecek o tercihleri yapacak. Bu süreçte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri gündemde ilk sıralarda yer alıyor. İşte 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları…

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar

YKS maratonunun sona ermesiyle birlikte adaylar, tercihlerine yön verecek taban puanları mercek altına aldı. Ege Bölgesi'nin köklü devlet üniversitelerinden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), sağlık, ziraat ve sosyal bilimler alanlarındaki programlarıyla adayların tercih listelerinde sıkça yer verdiği kurumların başında geliyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 240
240
240
240		 246
246
246
246		 491,34551
484,76007
501,81780
500,08977		 15.368
17.273
17.532
17.479
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
100
100
100		 62
103
103
103		 469,1741
455,39243
478,24823
478,76952		 30.058
34.778
33.968
32.698
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
75
75		 82
82
77
77		 423,45652
419,57166
462,26251
456,65284		 72.295
63.415
47.310
50.800
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
110
100
100		 74
116
105
103		 412,26772
383,72302
415,05899
423,24305		 84.637
100.737
92.890
81.564
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
75
75
75		 52
77
77
77		 409,02095
384,01247
416,90173
401,40251		 88.244
100.374
90.934
104.499
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 389,03576
362,28457
395,55618
377,27586		 112.751
128.896
116.313
133.951
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 200
230
230
230		 210
242
240
236		 372,86216
344,43654
363,96312
358,32136		 135.309
157.627
162.912
161.806
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
85
80
80		 84
91
82
82		 344,18595
318,15683
336,12576
330,70827		 185.815
213.086
218.971
213.841
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 31
41
72
72		 336,39823
307,00433
319,82765
303,51979		 202.743
243.366
261.685
282.858
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
80
80		 29
32
84
82		 330,66189
313,81134
332,44747
340,62319		 216.150
224.378
227.874
193.310
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 52
65
60
60		 56
69
63
62		 320,69224
298,35735
320,04307
316,53973		 242.347
270.611
261.053
247.192
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
44		 319,50636
296,29910
309,90888
Dolmadı		 245.582
277.644
292.330
Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
45
40
40		 26
20
41
41		 311,77645
Dolmadı
421,94170
424,28729		 268.641
Dolmadı
85.603
80.480
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 27
26
27
21		 304,66307
286,16238
304,90246
292,13084		 292.064
315.799
309.694
319.102
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
63
62
62		 302,03129
287,91145
313,25432
296,75467		 301.395
308.587
281.517
303.785
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 297,30935
283,80524
301,56842
295,99444		 318.841
325.584
321.873
306.305
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
30		 41
41
41
31		 283,6467
270,12118
293,53783
282,03249		 377.166
391.608
353.277
355.812
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
60
60		 32
42
64
62		 282,47688
265,96754
278,44896
267,73203		 382.653
415.945
423.010
418.428
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 282,36126
269,72711
290,65213
274,59768		 383.214
393.913
365.511
386.562
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
54
52		 274,04212
261,75201
275,08260
262,03000		 426.490
442.079
441.081
447.627
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 273,11246
263,20796
275,54115
265,12511		 431.622
432.754
438.534
431.514
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 265,34286
257,38177
268,98307
260,45620		 479.129
472.216
475.694
456.371
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
25		 37
37
31
26		 258,5536
248,42041
261,27177
253,61796		 526.635
545.008
525.172
497.259
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 42
42
32
31		 256,73167
246,54365
258,19964
244,27816		 540.311
562.350
546.842
563.155
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 37
37
36
36		 251,98573
240,85852
251,17680
242,92638		 579.261
619.273
601.030
573.688
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
40
50
40		 4
6
52
41		 Dolmadı
Dolmadı
317,28041
315,67684		 Dolmadı
Dolmadı
269.199
249.330
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 406,34449
434,00572
417,88656
411,25925		 6.009
7.397
9.785
14.395
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 383,50394
416,24640
402,30768
399,73369		 16.422
16.668
19.409
22.897
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
45
40
40		 41
47
41
41		 358,80298
400,35613
390,63457
387,96795		 42.743
31.509
30.501
35.234
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 325,56845
370,06104
362,59931
361,43944		 123.953
83.399
77.010
80.772
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 79
77
72
72		 324,50904
340,91729
337,64206
333,66608		 127.756
173.224
151.312
167.637
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 42
74
72
72		 316,32705
328,57494
323,89462
327,88619		 160.674
226.533
209.840
192.463
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
75
70
70		 42
79
73
72		 314,2851
322,60366
319,66861
321,66464		 169.796
256.280
230.759
222.262
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 311,50242
346,37681
325,58199
324,86924		 182.799
152.501
201.905
206.564
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
32
84
82		 307,17224
337,44487
307,53921
303,93416		 204.853
187.252
299.226
326.878
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
73
74
72		 298,29919
308,16881
299,10042
301,86404		 255.400
339.829
355.369
340.823
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
8

 5
8

 297,88548
288,75064

 258.033
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 36
32

 38
34

 293,90593
309,40643

 283.408
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
80
80		 64
64
84
82		 370,4095
368,79311
382,66884
384,56635		 76.090
81.880
76.227
87.474
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
50
60
50		 47
52
62
52		 364,47598
360,84920
374,32551
373,00037		 88.751
98.928
94.527
113.463
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 41
41
82
82		 352,72527
353,68651
363,14611
360,89087		 117.732
116.375
122.196
144.425
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke İşletme Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 73
74
62
62		 349,81682
345,14989
354,11677
349,58163		 125.898
140.036
148.128
177.640
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 52
74
62
62		 331,62346
317,74830
329,27972
324,78634		 186.529
246.212
243.221
272.677
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
50
70
70		 32
54
74
72		 327,58375
328,39830
334,93908
335,04144		 202.824
198.262
217.931
228.947
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 52
74
62
62		 301,84245
281,58254
281,31652
281,83687		 336.147
491.841
560.699
546.408
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
64
62
62		 300,37589
278,80695
277,38796
274,43821		 345.833
516.777
595.863
612.556
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 41
89
83
82		 292,91063
273,55630
272,28402
274,06134		 397.296
566.322
643.969
616.038
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
80
70
60		 53
83
73
62		 291,77826
271,14572
267,33643
266,14576		 405.638
590.216
693.189
694.369
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Kuşadası) (AYDIN) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
30		 36
37
32
31		 286,48034
272,67130
274,87573
270,92530		 446.516
575.014
619.322
645.894
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30

 31
32

 286,31695
272,25163

 447.870
579.114
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
100		 62
110
104
103		 283,01331
259,73633
251,25118
248,36245		 474.997
713.400
870.704
897.990
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
80
80		 64
95
83
82		 282,12656
267,90142
271,55414
278,08706		 482.521
623.438
650.962
579.044
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 63
63
62
62		 281,66708
263,61694
254,75567
252,22112		 486.443
669.175
830.055
850.425
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 280,14718
276,90675
274,51946
282,34476		 499.633
534.429
622.619
542.125
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )