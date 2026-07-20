Aydın Adnan Menderes Üniversitesi taban puanları: 2-4 yıllık üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanlar

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|240
240
240
240
|246
246
246
246
|491,34551
484,76007
501,81780
500,08977
|15.368
17.273
17.532
17.479
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
100
100
100
|62
103
103
103
|469,1741
455,39243
478,24823
478,76952
|30.058
34.778
33.968
32.698
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
75
75
|82
82
77
77
|423,45652
419,57166
462,26251
456,65284
|72.295
63.415
47.310
50.800
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
110
100
100
|74
116
105
103
|412,26772
383,72302
415,05899
423,24305
|84.637
100.737
92.890
81.564
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
75
75
75
|52
77
77
77
|409,02095
384,01247
416,90173
401,40251
|88.244
100.374
90.934
104.499
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|389,03576
362,28457
395,55618
377,27586
|112.751
128.896
116.313
133.951
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|200
230
230
230
|210
242
240
236
|372,86216
344,43654
363,96312
358,32136
|135.309
157.627
162.912
161.806
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
85
80
80
|84
91
82
82
|344,18595
318,15683
336,12576
330,70827
|185.815
213.086
218.971
213.841
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|31
41
72
72
|336,39823
307,00433
319,82765
303,51979
|202.743
243.366
261.685
282.858
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
80
80
|29
32
84
82
|330,66189
313,81134
332,44747
340,62319
|216.150
224.378
227.874
193.310
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|52
65
60
60
|56
69
63
62
|320,69224
298,35735
320,04307
316,53973
|242.347
270.611
261.053
247.192
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
44
|319,50636
296,29910
309,90888
Dolmadı
|245.582
277.644
292.330
Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
45
40
40
|26
20
41
41
|311,77645
Dolmadı
421,94170
424,28729
|268.641
Dolmadı
85.603
80.480
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|27
26
27
21
|304,66307
286,16238
304,90246
292,13084
|292.064
315.799
309.694
319.102
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
63
62
62
|302,03129
287,91145
313,25432
296,75467
|301.395
308.587
281.517
303.785
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|297,30935
283,80524
301,56842
295,99444
|318.841
325.584
321.873
306.305
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
30
|41
41
41
31
|283,6467
270,12118
293,53783
282,03249
|377.166
391.608
353.277
355.812
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
60
60
|32
42
64
62
|282,47688
265,96754
278,44896
267,73203
|382.653
415.945
423.010
418.428
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|282,36126
269,72711
290,65213
274,59768
|383.214
393.913
365.511
386.562
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
54
52
|274,04212
261,75201
275,08260
262,03000
|426.490
442.079
441.081
447.627
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|273,11246
263,20796
275,54115
265,12511
|431.622
432.754
438.534
431.514
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|265,34286
257,38177
268,98307
260,45620
|479.129
472.216
475.694
456.371
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
25
|37
37
31
26
|258,5536
248,42041
261,27177
253,61796
|526.635
545.008
525.172
497.259
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Tarımsal Biyoteknoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|42
42
32
31
|256,73167
246,54365
258,19964
244,27816
|540.311
562.350
546.842
563.155
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|37
37
36
36
|251,98573
240,85852
251,17680
242,92638
|579.261
619.273
601.030
573.688
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
40
50
40
|4
6
52
41
|Dolmadı
Dolmadı
317,28041
315,67684
|Dolmadı
Dolmadı
269.199
249.330
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Bitki Koruma
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Tarla Bitkileri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|406,34449
434,00572
417,88656
411,25925
|6.009
7.397
9.785
14.395
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|383,50394
416,24640
402,30768
399,73369
|16.422
16.668
19.409
22.897
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
45
40
40
|41
47
41
41
|358,80298
400,35613
390,63457
387,96795
|42.743
31.509
30.501
35.234
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|325,56845
370,06104
362,59931
361,43944
|123.953
83.399
77.010
80.772
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|79
77
72
72
|324,50904
340,91729
337,64206
333,66608
|127.756
173.224
151.312
167.637
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|42
74
72
72
|316,32705
328,57494
323,89462
327,88619
|160.674
226.533
209.840
192.463
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
75
70
70
|42
79
73
72
|314,2851
322,60366
319,66861
321,66464
|169.796
256.280
230.759
222.262
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|311,50242
346,37681
325,58199
324,86924
|182.799
152.501
201.905
206.564
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
32
84
82
|307,17224
337,44487
307,53921
303,93416
|204.853
187.252
299.226
326.878
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
73
74
72
|298,29919
308,16881
299,10042
301,86404
|255.400
339.829
355.369
340.823
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
8
—
—
|5
8
—
—
|297,88548
288,75064
—
—
|258.033
…
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|36
32
—
—
|38
34
—
—
|293,90593
309,40643
—
—
|283.408
…
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
80
80
|64
64
84
82
|370,4095
368,79311
382,66884
384,56635
|76.090
81.880
76.227
87.474
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
50
60
50
|47
52
62
52
|364,47598
360,84920
374,32551
373,00037
|88.751
98.928
94.527
113.463
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|41
41
82
82
|352,72527
353,68651
363,14611
360,89087
|117.732
116.375
122.196
144.425
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Söke İşletme Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|73
74
62
62
|349,81682
345,14989
354,11677
349,58163
|125.898
140.036
148.128
177.640
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|52
74
62
62
|331,62346
317,74830
329,27972
324,78634
|186.529
246.212
243.221
272.677
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Çocuk Gelişimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
50
70
70
|32
54
74
72
|327,58375
328,39830
334,93908
335,04144
|202.824
198.262
217.931
228.947
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|52
74
62
62
|301,84245
281,58254
281,31652
281,83687
|336.147
491.841
560.699
546.408
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
64
62
62
|300,37589
278,80695
277,38796
274,43821
|345.833
516.777
595.863
612.556
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|41
89
83
82
|292,91063
273,55630
272,28402
274,06134
|397.296
566.322
643.969
616.038
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
80
70
60
|53
83
73
62
|291,77826
271,14572
267,33643
266,14576
|405.638
590.216
693.189
694.369
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(Kuşadası) (AYDIN) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
30
|36
37
32
31
|286,48034
272,67130
274,87573
270,92530
|446.516
575.014
619.322
645.894
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Ekonomi ve Finans
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
—
—
|31
32
—
—
|286,31695
272,25163
—
—
|447.870
579.114
—
—
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
100
|62
110
104
103
|283,01331
259,73633
251,25118
248,36245
|474.997
713.400
870.704
897.990
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
80
80
|64
95
83
82
|282,12656
267,90142
271,55414
278,08706
|482.521
623.438
650.962
579.044
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|63
63
62
62
|281,66708
263,61694
254,75567
252,22112
|486.443
669.175
830.055
850.425
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ziraat Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|280,14718
276,90675
274,51946
282,34476
|499.633
534.429
622.619
542.125
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )