Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Sinir Sıkışması, Bacak, Diz, Ayak Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri
Giriş Tarihi: 24.10.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 13:28

Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Sinir Sıkışması, Bacak, Diz, Ayak Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Bacak ağrısı için okunacak dua, ağrısı olan ve geçmeyen insanların sıklıkla merak ettiği ve internette aradığı şeylerden biridir. Diz ağrısı, sinir sıkışması insanın hayatını etkileyen ve kalitesizleştiren ağrılardandır. Bu durumda, şifa isterken nasıl dua etmeliyiz? Eğer siz de sinir sıkışması yaşıyor ve sinir sıkışması için okunacak dualar hakkında araştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem diz ağrısı için dua hem de eklem ağrıları için Esmaül Hüsna bu yazımızın detaylarında sizler için hazırladık. Bacak ağrısı için okunacak dua ve zikirler ile şifa bulabilirsiniz.

Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Sinir Sıkışması, Bacak, Diz, Ayak Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Bacak ağrısı için okunacak dualar hem ruhumuza şifa olacaktır hem de rahatlamanızı sağlayacak dualardır. Sadece bacak ağrısı için de değil sinir sıkışması için okunacak dualar da internet aramalarına sık sorulan sorulardandır. Tüm merak edilen soruları ile şifa isterken nasıl dua etmeliyiz sorusunun cevabını sizin için hazırladık. Eklem ağrıları için Esmaül Hüsna ve diz ağrısı için dualar eski zamanlardan beri insanlar tarafından şifa için kullanılmıştır. Merak edilen tüm detaylar için, buyurun yazımızın devamına geçelim.

Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Sinir Sıkışması, Bacak, Diz, Ayak Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua

Eskilerden beri "insanın ağrısı neredeyse canı orada atar" lafını hepimiz duymuşuzdur. Ağrıların hayatımızı olumsuz etkilememesi için doktora gittiğimiz gibi ağrılarımız için belli dualardan da yararlanabiliriz. Duaların ve hadislerin hem ruhumuza hem de bedenimize iyi geldiğini inkar edemeyiz. Şifa isterken nasıl dua etmeliyiz sorusunu herkes merak eder çünkü eski zamanlardan beri hepimiz duaların iyileştirici gücüne inanırız. Bacak – ayak bölgesi okunacak dualar ve kaç kere okumamız gerektiği ile ilgili bilgileri sizin için derledik. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)' in de okuduğu bacak – ayak ağrısı için okunan dua şu şekildedir;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Sinir Sıkışması, Bacak, Diz, Ayak Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

"Eûzü bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ ecidu ve uhâziru."

Anlamı: Bedenimde çekmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum. (Müslim, Selam 67; Muvatta, Ayn 9; Ebu Davud, Tıbb 19; Tirmizi, Tıbb 29)

Kişi sağ elini ağrıyan yere koyarak bu duayı 7 defa tekrarlamalıdır. Ağrıyan yeriniz için her gün bu duayı 7 kere tekrarlayarak okuyabilirsiniz.

Editörün ÖnerisiŞifa Duası İçin Tıklayınız

Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Sinir Sıkışması, Bacak, Diz, Ayak Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Sinir Sıkışması İçin Okunacak Dua

Sinir sıkışması özellikle ellerde ya da ayaklarda olduğunda günlük işlerimizi aksatan ve hayat kalitemizi düşüren ağrı tiplerinden biridir. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülen bir rahatsız olan sinir sıkışması için hem şifalı yağlar hem de dualardan yararlanmak iyi gelebilmektedir. Unutulmamalıdır ki sinir sıkışması mutlaka doktora gidilmesi gereken bir durumdur. Size vereceğimiz tarif ve duaları doktor kontrolünüzden sonra ağrınızı hafifletmek amacı ile kullanabilirsiniz.

Bacak Ağrısı İçin Okunacak Dua - En Etkili Sinir Sıkışması, Bacak, Diz, Ayak Ağrısı Duası Okunuşu ve Zikirleri

Sinir sıkışması için öncelikle kantaron yağı ve zeytinyağına ihtiyacınız olacak. Öncelikle 1 çay bardağı zeytinyağının içine 2 çay kaşığı kantaron yağı ekleyerek sinir sıkışması yaşanan yere süreceğiniz karışımı hazırlamalısınız. Bu karışımı sürerken günde 3 kere okunacak dualar ise aşağıdaki gibidir;

  • 3 İhlas
  • 3 Nas
  • 3 Felak
  • 7 Fatiha
  • 11 Ayet-el Kürsi'yi hazırladığınız karışıma okuyunuz. Karışımı sinir sıkışması yaşadığınız yere sürerken de İhlas suresini okumaya devam ediniz.

Duaları ve karışımı 3 gün boyunca okuyarak ve sinir sıkışması olan yere sürerek devam ettirebilirsiniz.

SON DAKİKA