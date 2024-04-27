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Haberler Fotohaber Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 10:59

Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?

Bağkur prim gün sayısı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenleme ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Bakan Işıkhan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Mutlaka yerine getireceğiz.'' demişti. Söz konusu yasal düzenlemeyle binlerce küçük esnaf, EYT düzenlemesi kapsamında 5 yıl erken emekli olabilecek. Esnafa erken emeklilik şartları için tüm gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi, kaç gün olacak? İşte detaylar.

Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?

Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, kaç gün olacak araştırma konusu olmaya devam ediyor. Emekli prim gün sayısının 1800 gün düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf, emekliliğe hak kazanacak. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili son açıklamasında çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Prim sayısı nedeniyle emekli olamayan kişilerin gözü kulağı Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, Bağkur prim gün sayısı düştü mü, şartları neler, esnafa erken emeklilik çıktı mı? İşte Bakan Işıkhan'ın Bağkur 7200 prim gün sayısı açıklaması!

Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Emeklilere erken emeklilik müjdesi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Yeni düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur'lular arasındaki 1800 prim günü farkı giderilecek.

Bu sebeple Bağkur 7200 prim günü yasalaştı mı sorusu bir süredir gündemde yer alıyor. İşte, SSK-Bağkur prim eşitlemesi son gelişmeler...

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Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?

BAĞKUR PRİM SAYISI DÜŞECEK Mİ, KAÇ GÜN OLACAK?

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı.

9 bin olan Bağ-Kur prim gün sayısının 7200 güne düşürülmesiyle birlikte binlerce küçük esnaf emekliliğe hak kazanacak ve 5 yıl önce emekli olabilecek. Bu kapsamda 7200'ü tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olacak.

Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?

BAĞKUR 7200 NE OLDU, SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz.

Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-Kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz."

Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?

BAĞKUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ev hanımlarına emeklilik (prim desteği), 3600 ek göstergeb gibi birçok çalışmayı kapsayan yeni torba yasada Bağ-Kur 7200 prim günü ile emekliliğin de olması bekleniyor.

Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması öngörülüyor.

Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar sürüyor. SSK-Bağkur prim eşitlemesine yönelik çalışmanın yürürlüğe gireceği tarih için ise henüz bilgi verilmedi.

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