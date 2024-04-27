Bağkur 7200 prim gün sayısı son durum: Esnafa erken emeklilik! Bağkur prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi?

Giriş Tarihi: 27.04.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
10:59
Bağkur prim gün sayısı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik düzenleme ile ilgili son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelmişti. Bakan Işıkhan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Mutlaka yerine getireceğiz.'' demişti. Söz konusu yasal düzenlemeyle binlerce küçük esnaf, EYT düzenlemesi kapsamında 5 yıl erken emekli olabilecek. Esnafa erken emeklilik şartları için tüm gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düştü mü, SSK Bağkur eşitlendi mi, kaç gün olacak? İşte detaylar.