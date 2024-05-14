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Giriş Tarihi: 14.05.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 23:00

Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!

Bahar 13. bölüm fragmanı ile takip edilmeye başladı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı yapımın son bölümü ardından dizinin takipçileri Show TV dizi ekranında fragman araştırmalarına başladı. Aldatıldığını öğrenen Bahar'ın ikinci yüzleşmesi Rengin'in kızı ile olacaktır. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, merak edilenler...

Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!

Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu. Her hafta salı günleri yayımlanmaya başlayan dizi genç oyuncularla usta isimleri bir araya getiriyor. Timur Rengin'in itirafını engelleyebilecek mi? Gelecek hafta olacaklar merak ediliyor. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya neler olacak?

Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!

BAHAR 12. BÖLÜM İZLE

Show TV ekranlarında yayımlanan yeni bölüm için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/bahar/2941

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Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!

BAHAR 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar yeni bölüm fragmanı ile sorgulanıyor. Gelecek haftadan ilk tanıtım henüz yayımlanmadı.

Peki, son bölümde neler oldu?

Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!

BAHAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bahar'ın 12. Bölümünde; Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır!

Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır. Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır.

Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!

Aziz Uras, Zeynep'le ilgili yanlış bir karar verir. Bu karar Yavuzoğlu Ailesi'ni bir arada tutar.

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