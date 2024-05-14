Giriş Tarihi: 14.05.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
23:00
Bahar 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar yeni bölüm fragmanı ile haftaya olacaklar gündemde!
Bahar 13. bölüm fragmanı ile takip edilmeye başladı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı yapımın son bölümü ardından dizinin takipçileri Show TV dizi ekranında fragman araştırmalarına başladı. Aldatıldığını öğrenen Bahar'ın ikinci yüzleşmesi Rengin'in kızı ile olacaktır. Peki; Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, merak edilenler...