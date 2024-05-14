Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı

Her hafta Salı akşamları izleyiciyle buluşan Bahar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, geçtiğimiz hafta tekrar bölümü ile ekrana gelmişti. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini aldı. 12. bölümü bekleyen seyirciler yayın günü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Bahar bugün var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 14 Mayıs Salı Show TV yayın akışı ve tüm detaylar…