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Haberler Fotohaber Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:40

Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı

Show TV dizisi Bahar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı yapım, her Salı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Bu sebeple Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini aldı. İzleyiciler 14 Mayıs Show TV yayın akışı Salı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bahar bugün var mı, 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı

Her hafta Salı akşamları izleyiciyle buluşan Bahar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi oyuncuları bir araya getiren dizi, geçtiğimiz hafta tekrar bölümü ile ekrana gelmişti. Yeni haftaya girilmesiyle beraber Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini aldı. 12. bölümü bekleyen seyirciler yayın günü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Bahar bugün var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 14 Mayıs Salı Show TV yayın akışı ve tüm detaylar…

Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Her Salı günü Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Bahar dizisinin akıbeti merak konusu oldu.

''Bahar bu akşam var mı yok mu?'' soruları 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile yanıt buldu.

Yayın akışına göre, Bahar bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 12. bölümü saat 20.00'de başlayacak.

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Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı

SHOW TV YAYIN AKIŞI | 14 MAYIS 2024 SALI

08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar (Yeni Bölüm)
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz

Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı

BAHAR 12. BÖLÜM ÖZETİ

Bahar, Timur'la yolunu ayırmaya kararlıdır ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır!

Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı

Nevra'nın başına gelen bir olay Timur ve Bahar'ı yan yana gelmeye mecbur bırakır. Diğer yandan Umay ve Aziz Uras düzenlerinin dağılmasıyla başa çıkmaya çalışır.

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