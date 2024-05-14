Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
16:40
Bahar bu akşam var mı yok mu? Bahar 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı? 14 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı
Show TV dizisi Bahar bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı yapım, her Salı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizi geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Bu sebeple Bahar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta var mı soruları gündemdeki yerini aldı. İzleyiciler 14 Mayıs Show TV yayın akışı Salı listesi araştırmasına çıktı. Peki, Bahar bugün var mı, 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?