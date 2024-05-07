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Haberler Fotohaber Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 06:17

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Salı günleri seyircisi ile buluşan medikal, komedi ve dram türündeki dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak paylaşıyor. 7 Mayıs 2024 Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen yapımda yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından dizinin sevenleri arama motorlarına yöneldi ve Bahar 12 .bölüm fragmanı neden yok araştırıyor. Peki, Bahar bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile dizinin son bölümünden detaylar.

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Salı akşamları izleyici ile buluşan Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı hala yayınlanmadı. Durum böyle olunca Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm yayın tarihi kontrol ediliyor. Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatıldığı sevilen dizinin son bölümünde Rengin'in Bahar'a Parla'nın Timur'un kızı olduğunu itiraf etme çabası damga vurmuştu. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, Bahar yeni bölüm tarihi.

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

7 Mayıs Salı günü(bugün) seyirciyle buluşması beklenen Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 12. Bölüm fragmanının dizinin yayın gününe kadar yayınlanmamış olması sevilen dizinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getirdi.

İşte "Bahar yeni bölüm bu hafta var mı yok mu"sorusunun yanıtı;

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Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

BAHAR BUGÜN VAR MI YOK MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bahar dizisinin çekimlerini yetişmediği için bu haftaki yeni bölümü yayınlanmayacak.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 11. Bölümünde; Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur.

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar, Timur ve Rengin'le yüzleşir. Bu büyük yüzleşmeden sonra yeni hayatı için atacağı adımları planlarken hastanenin gönüllü çalışmasına dahil olur.

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