Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
06:17
Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Bahar bu hafta var mı yok mu, neden yok soruları ile gündemdeki yerini aldı. Salı günleri seyircisi ile buluşan medikal, komedi ve dram türündeki dizinin başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak paylaşıyor. 7 Mayıs 2024 Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen yapımda yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından dizinin sevenleri arama motorlarına yöneldi ve Bahar 12 .bölüm fragmanı neden yok araştırıyor. Peki, Bahar bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 7 Mayıs Show TV yayın akışı ile dizinin son bölümünden detaylar.