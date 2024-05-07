Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok? 7 Mayıs 2024 Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm ne zaman?

Bahar yeni bölüm bugün var mı yok mu, neden yok soruları ile trend aramalarda yerini aldı. Salı akşamları izleyici ile buluşan Bahar dizisinin 12. bölüm fragmanı hala yayınlanmadı. Durum böyle olunca Show TV yayın akışı ile Bahar yeni bölüm yayın tarihi kontrol ediliyor. Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatıldığı sevilen dizinin son bölümünde Rengin'in Bahar'a Parla'nın Timur'un kızı olduğunu itiraf etme çabası damga vurmuştu. Peki, Bahar yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı? İşte, Bahar yeni bölüm tarihi.