Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler son günlerin en çok konuşulan iki ismi. Lüks yaşamları ve sosyal medya platformlarında şaşalı hayatlarını göze sokan paylaşımları sebebiyle dikkatleri üzerine çeken kız kardeşler salı günü göz altına alınmıştı. Daha önce çeşitli yarışma programlarında şöhreti yakalan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı, neyle suçlanıyorlar? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyor? İşte olaya dair tüm merak edilenler…