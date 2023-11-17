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Haberler Fotohaber Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?
Giriş Tarihi: 17.11.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 09:32

Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşler son günlerin en çok konuşulan iki ismi. Lüks yaşamları ve sosyal medya platformlarında şaşalı hayatlarını göze sokan paylaşımları sebebiyle dikkatleri üzerine çeken kız kardeşler salı günü göz altına alınmıştı. Daha önce çeşitli yarışma programlarında şöhreti yakalan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı, neyle suçlanıyorlar? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyor? İşte olaya dair tüm merak edilenler…

Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?

İşte Benim Stilim ve Bu Tarz Benim yarışmaları ile şöhreti yakalan Bahar- Nihal Candan kardeşler kara para aklama iddiasıyla göz altına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece haklarında tutuklama kararı alınan kardeşlerin gözaltına alınma ve tutuklanma sebepleri merak konusu oldu. Peki, Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Nihal Candan Bahar Candan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN TUTUKLANDI MI?
Nihal ve Bahar Candan kardeşler, emniyetteki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Kara para aklamakla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?
Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti.

Bahar Candan ve Nihal Candan neden tutuklandı? Bahar-Nihal Candan kardeşler kimdir, ne iş yapıyorlar?

Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu çetenin paralarını akladıklarını da tespit etti. Bunun üzerine Nihal ve Bahar Candan ile Hacı İsrafil Sağlam düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na getirildi. Cumhuriyet savcısına ifade vermelerinin ardından 3 şüpheli de tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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