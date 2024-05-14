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Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:59

BAHAR DORA KİMDİR? Show TV dizisi Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Bahar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizinin kadrosuna sürpriz isim daha katıldı. Medikal, komedi ve dram türdeki yapıma Yasemin Kay Allen dahil oldu. Allen dizide Dora Ersoy karakterine hayat verecek. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu olurken rolü canlandıran oyuncu Yasemin Kay Allen hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Bahar Dora kimdir? Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında, nereli?

BAHAR DORA KİMDİR? Show TV dizisi Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV'nin medikal, komedi ve dram türdeki dizisi Bahar yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Salı akşamları yayınlanan diziye yeni bir isim daha dahil oldu. Yasemin Kay Allen, Dora Ersoy karakteriyle yapıma katıldı. İzleyiciler ''Bahar Dora kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen hayatı hakkında merak edilenler…

BAHAR DORA KİMDİR? Show TV dizisi Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

BAHAR YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? dizisi, 14 Mayıs Salı akşamı 12. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

MF Yapım imzalı medikal, komedi ve dram türündeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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BAHAR DORA KİMDİR? Show TV dizisi Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

BAHAR DORA KİMDİR?

2023 yapımı Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar dizisinin kadrosuna başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen dahil oldu.

Allen; özgür ruhlu ve aynı zamanda iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan "Dora Ersoy" karakterine hayat verecek ve 12. bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak.

BAHAR DORA KİMDİR? Show TV dizisi Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YASEMİN KAY ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 tarihinde İngiliz Dudley Allen ile İngiliz asıllı Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun (Sonja Eady) kızı olarak Londra'da doğdu. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Annesi Sonja Eady, 1974'te Türk oyuncu Kayhan Yıldızoğlu ile ilk evliliğinden sonra Suna Yıldızoğlu olarak bilinmektedir. Bu evlilikten sonra Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Annesinin Türk vatandaşlığını alması sayesinde, Yasemin, etnik olarak Türk olmamasına rağmen Türkiye-İngiltere çifte vatandaşıdır.

Yasemin Allen, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti. Lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesinin sinema televizyon bölümünden burs kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi.

BAHAR DORA KİMDİR? Show TV dizisi Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Allen, 2008 yılında L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finalist oldu. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başrol oynadı. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde "Elena", Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerini canlandırdı. 2011 yılında Hayat Devam Ediyor dizisinde "Pelin Akça" rolünü üstlendi. 2013'te "Merhamet" dizisinde "Irmak Tunalı" karakterini canlandırdı.

Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı. 2014'te "Defne Sultan" rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır. 2019-2020 yılları arasında ABD-İngiltere ortak yapımı olan ve 53 ülkede yayımlanan Strike Back dizisinde Rus ajanı Katrina Zarkova karakteriyle başrolde yer almıştır.

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