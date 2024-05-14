Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
13:59
BAHAR DORA KİMDİR? Show TV dizisi Bahar’ın Dora’sı Yasemin Kay Allen kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Show TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Bahar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un paylaştığı dizinin kadrosuna sürpriz isim daha katıldı. Medikal, komedi ve dram türdeki yapıma Yasemin Kay Allen dahil oldu. Allen dizide Dora Ersoy karakterine hayat verecek. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu olurken rolü canlandıran oyuncu Yasemin Kay Allen hayatı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Bahar Dora kimdir? Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen kimdir, kaç yaşında, nereli?