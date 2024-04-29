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Haberler Fotohaber Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:59

Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV dizisi Bahar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir konuk oyuncu katıldı. Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yeni bölümde yapıma Muhtar Hasibe karakteriyle dahil oldu. Bu noktada izleyiciler, Yasemin Sakallıoğlu hayatı ve kariyeri hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu! Peki, Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar'ın Muhtar Hasibe'si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yasemin Sakallıoğlu hakkında bilgiler....

Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV'nin medikal, komedi ve dram türündeki dizisi Bahar yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Yasemin Sakallıoğlu, Muhtar Hasibe karakteriyle yapıma katıldı. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler ''Bahar Muhtar Hasibe kimdir kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Bahar'ın Muhtar Hasibe'si Yasemin Sakallıoğlu hayatı hakkında merak edilenler…

Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

BAHAR YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Show TV ekranlarının dikkat çeken dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?, 30 Nisan Salı akşamı 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

MF Yapım imzalı medikal, komedi ve dram türündeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

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Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

BAHAR MUHTAR HASİBE KİMDİR?

Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Yeni bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Sakallıoğlu, dizide Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gönüllü olarak çalışmaya gittiği köyün muhtarı Hasibe karakterini canlandıracak.

Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Bebekken Rize'ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul'a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. Konservatuar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.

Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

YASEMİN SAKALLIOĞLU OYUNCULUK KARİYERİ

2014 senesinde 'Bizum Hoca' adlı filmde rol alan Yasemin Sakallıoğlu, daha sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol aldı ve buradaki karakteriyle çok beğenildi. Dizide, Hızır Çakırbeyli'nin kız kardeşi Lütfiye karakterini canlandırdı. Bu diziden ayrılmasının hemen ardından Gülse Birsel'in kaleme aldığı 'Jet Sosyete' adlı televizyon dizisinde de 'Kumsal' karakterini canlandırdı.

Dizinin ardından 2020 yılında kendi kaleme aldığı Zengo filmini Şahan Gökbakar'ın yönetmenliğinde çekti ve başrol olarak yer aldı. Gişede büyük başarı elde eden filmden sonra bu kez de kendi stand-up gösterisini hazırladı. Son 2 yıldır hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde kendi stand-up gösterisini sahneliyor.29 Aralık 2023 tarihinde İbrahim Büyükak ile başrollerini paylaştığı yeni filmi Mutluyuz vizyona girdi.

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