Giriş Tarihi: 29.04.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
10:59
Show TV dizisi Bahar yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir konuk oyuncu katıldı. Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, yeni bölümde yapıma Muhtar Hasibe karakteriyle dahil oldu. Bu noktada izleyiciler, Yasemin Sakallıoğlu hayatı ve kariyeri hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu! Peki, Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar'ın Muhtar Hasibe'si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Yasemin Sakallıoğlu hakkında bilgiler....