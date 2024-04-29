Bahar Muhtar Hasibe kimdir? Bahar’ın Muhtar Hasibe’si Yasemin Sakallıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu, üç kardeşin en küçüğü olarak 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Bebekken Rize'ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Sonra yeniden İstanbul'a gönderildi. Düz liseden mezun olduktan sonra bankacılık yapmaya başladı. Konservatuar eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

Sosyal medyada çektiği komik videolarla bir fenomen haline geldi. Yapımcıların dikkatini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Şahan Gökbakar önderliğinde Zengo isminde ilk Sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu.