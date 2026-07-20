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Haberler Fotohaber BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:52

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları

YKS tercihleri yaklaşırken İstanbul'daki vakıf üniversitelerini düşünen adayların bölüm ve burs araştırmaları hız kazandı. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2026 listesinde lisans ve ön lisans programlarının burslu, indirimli ve ücretli kontenjanları yer alıyor. YÖK Atlas bilgileriyle hazırlanan listede bölümlerin puan türleri ve son yerleştirme sıralamaları görüntülenebilecek.

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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları

Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları 2026, tercih listesine üniversitenin 2 ve 4 yıllık programlarını eklemeyi planlayan adaylar tarafından inceleniyor. Bölümlerin burs oranlarına göre değişen taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri aşağıda yer alıyor.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
4
4
5		 6
6
6
5		 525,14069
521,18041
534,02573
524,67241		 2.876
4.035
2.919
4.806
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
12		 12
11
11
12		 511,46483
512,61745
527,47066
525,03045		 6.620
6.228
4.978
4.691
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
15
13
15		 18
18
16
15		 492,0799
503,30657
527,84139
528,32918		 14.967
9.295
4.867
3.591
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
9
10
12		 10
10
11
12		 475,43872
467,64481
490,72173
494,64952		 25.444
26.676
24.700
21.023
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 12
11
11
13		 15
14
12
13		 472,90961
481,37789
511,15668
511,76655		 27.259
19.015
12.117
10.587
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
8
7
8		 10
10
8
8		 470,96573
496,93188
521,04336
520,45969		 28.682
11.721
7.512
6.489
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
14
13
15		 18
17
14
15		 469,82392
480,28570
509,30514
508,46252		 29.530
19.569
13.139
12.369
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
14
12
14		 14
17
13
14		 466,11851
468,55884
503,13189
498,81136		 32.358
26.106
16.745
18.332
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 14
14
13
15		 17
15
16
15		 465,57277
490,92454
522,45940
522,46167		 32.862
14.245
6.884
5.678
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
6
6
6		 7
7
7
6		 459,96959
455,57667
477,90109
474,93782		 37.405
34.643
34.213
35.733
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
11
10
12		 12
12
11
12		 458,8094
462,02466
495,00440
493,59202		 38.439
30.322
21.884
21.772
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
4
3
4		 4
5
4
4		 449,16624
454,00510
492,63879
486,51186		 46.952
35.701
23.410
26.799
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 11
10
9
11		 13
13
10
11		 439,43645
469,28788
498,75877
500,85026		 55.967
25.678
19.392
16.977
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
4
4		 7
7
6
4		 434,5386
403,72945
426,07666
438,28971		 60.780
78.715
81.195
67.124
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
8
8
9		 12
10
10
9		 432,13943
441,05543
483,39533
485,39937		 63.215
45.259
30.005
27.646
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
4
5
6		 4
5
6
6		 429,84429
398,46425
482,83385
476,37464		 65.614
84.271
30.419
34.591
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5


 7


 426,49024


 69.050
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
3
3
3		 6
4
4
3		 425,16592
405,58749
431,05156
439,98933		 70.456
76.872
76.100
65.620
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 32


 32


 422,01477


 73.824
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 7
7
9
11		 8
8
10
11		 421,9783
418,29558
467,13400
458,88938		 73.857
64.525
42.981
48.935
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 6
4
4
5		 7
5
6
5		 420,99039
434,41974
476,34747
477,28392		 74.955
50.583
35.456
33.862
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
5
9
9		 6
7
10
9		 407,94875
410,26846
430,22519
447,94102		 89.435
72.151
76.943
58.426
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
3
3
4		 7
5
4
4		 404,04771
386,24138
408,80138
406,82937		 93.965
97.823
100.084
98.614
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 29
13
5
5		 29
13
5
5		 402,21143
402,70765
449,86811
449,45372		 96.230
79.790
58.339
57.069
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
9
8
9		 12
10
9
9		 Dolmadı
384,53731
464,44606
457,42592		 Dolmadı
99.762
45.384
50.147
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
5
5
5		 7
7
6
5		 395,01975
400,03839
417,79532
442,40489		 105.007
82.632
89.936
63.379
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
3		 5
5
4
3		 389,81291
380,09749
407,37028
417,09300		 111.754
105.178
101.687
87.617
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
5
8
8		 6
7
9
8		 387,42517
388,42313
408,43489
430,50606		 114.893
95.366
100.525
74.377
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
17
15
15		 24
17
15
15		 384,33869
400,44637
453,95276
461,15048		 119.064
82.179
54.500
47.019
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Odyoloji
(Burslu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 3
5

 4
6

 359,87308
345,58773

 156.134
155.549
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
33
38
38		 50
33
38
38		 348,03826
406,74654
473,62029
480,28675		 178.136
75.701
37.603
31.540
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
16
21
21		 27
16
21
21		 332,62857
378,24062
453,54132
461,29748		 211.512
107.436
54.859
46.883
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
31
31
31		 34
31
31
31		 329,49722
331,74485
331,14932
315,42757		 219.021
181.891
231.173
249.949
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 45
25
27
27		 45
25
27
27		 319,12138
380,85466
422,38125
416,50004		 246.723
104.263
85.136
88.255
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 46
26
28
28		 46
26
28
28		 317,98403
368,27136
463,31384
467,08996		 249.908
120.295
46.405
42.110
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 23
23
25
25		 23
23
25
25		 276,39361
321,26402
387,90539
397,26284		 413.647
205.451
126.373
109.216
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 26
19
18
18		 26
19
18
18		 266,45261
288,58806
390,57349
409,55975		 471.874
305.993
122.783
95.661
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18


 18


 264,33754


 485.839
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 37
32
28
28		 37
32
28
28		 251,35643
274,73704
316,15035
325,65344		 584.650
367.486
272.614
225.070
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 21
22
20
16		 21
22
20
16		 241,99919
253,34580
254,19520
275,30349		 674.415
503.099
577.245
383.483
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
18
29
28		 16
18
29
28		 239,19047
261,20274
279,38596
305,80083		 704.582
445.691
418.153
276.250
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
25
25
25		 34
25
25
25		 223,63804
256,77464
269,36623
266,02049		 889.968
476.713
473.448
426.981
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16
18
30
22		 16
18
30
22		 218,66392
261,29876
303,40852
334,56410		 951.428
445.066
315.133
205.646
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 28
17
17
17		 28
17
17
17		 214,18733
236,06723
262,65046
254,20520		 1.005.209
672.578
515.802
493.494
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
19		 20
20
20
19		 207,03177
228,70565
258,58909
257,19217		 1.084.603
762.432
544.042
475.045
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
16
29
29		 3
16
21
29		 Dolmadı
225,47998
Dolmadı
278,82676		 Dolmadı
803.575
Dolmadı
368.698
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 15
16
25
20		 12
16
25
20		 Dolmadı
225,57819
191,49021
272,34264		 Dolmadı
802.294
1.295.582
396.658
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 16


 13


 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 46
62
47
47		 23
36
47
47		 Dolmadı
Dolmadı
414,77003
432,44693		 Dolmadı
Dolmadı
93.218
72.502
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
27
30
30		 3
9
22
30		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
341,07199		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
192.424
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 51
48
40
40		 32
48
40
40		 Dolmadı
211,57865
281,11137
328,96414		 Dolmadı
981.200
409.429
217.667
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
12
10
7		 9
12
10
7		 Dolmadı
221,24458
232,54059
241,30908		 Dolmadı
858.469
782.026
586.956
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
41
68
68		 3
14
45
68		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
428,29360		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
76.500
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 56
43
45
45		 50
43
45
45		 Dolmadı
353,71678
401,78294
413,95633		 Dolmadı
142.033
108.471
90.954
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 23
33
31
31		 3
14
31
31		 Dolmadı
Dolmadı
348,92885
379,38030		 Dolmadı
Dolmadı
190.939
131.071
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 72
72
70
70		 50
72
70
70		 Dolmadı
304,40956
364,22633
387,79256		 Dolmadı
250.988
162.417
120.432
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 31
27
25
25		 13
27
25
25		 Dolmadı
207,57743
272,66681
292,89244		 Dolmadı
1.029.516
454.435
316.528
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 18
24
23
23		 1
15
23
23		 Dolmadı
Dolmadı
342,61963
341,92944		 Dolmadı
Dolmadı
204.148
190.796
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 32
32
32
31		 12
32
32
31		 Dolmadı
215,39781
244,11156
258,44220		 Dolmadı
933.586
663.044
467.822
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
22
20
20		 15
22
20
20		 Dolmadı
298,64069
317,71614
327,57617		 Dolmadı
269.628
267.865
220.788
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
60
55
55		 15
21
55
55		 Dolmadı
Dolmadı
341,52263
359,27913		 Dolmadı
Dolmadı
206.500
160.277
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
29
30
30		 15
29
30
30		 Dolmadı
325,23509
383,57002
400,20858		 Dolmadı
196.236
132.482
105.867
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 34
24
25
25		 22
24
25
25		 Dolmadı
315,83606
372,77665
384,89951		 Dolmadı
219.019
148.486
124.063
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 36
34
35
35		 15
34
32
35		 Dolmadı
226,80423
Dolmadı
336,27424		 Dolmadı
786.623
Dolmadı
202.117
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Odyoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 13
25

 1
7

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Odyoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
10

 1
2

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 73
69
71
71		 46
69
71
71		 Dolmadı
436,03328
474,96236
488,26717		 Dolmadı
49.327
36.575
25.555
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 24
35
27
27		 8
23
27
27		 Dolmadı
Dolmadı
374,77104
403,26873		 Dolmadı
Dolmadı
145.367
102.437
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 44
63
57
57		 4
18
57
57		 Dolmadı
Dolmadı
379,65350
408,24929		 Dolmadı
Dolmadı
138.037
97.038
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
4
5
5
1
2
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
327,17433		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
221.721
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
26
36
29
4
23
29		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
413,78644		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
91.162
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 4
5
2
2

2
2		 Dolmadı
Dolmadı
333,80773
359,37607		 Dolmadı
Dolmadı
224.569
160.118
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 5
9
11
11
2
7
11		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
314,79849		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
251.501
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
43
41
41
6
38
41		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
356,26330		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
165.210
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 8
18
40
40
2
15
40		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
329,14186		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
217.282
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 7
5
6
7		 8
6
7
7		 444,06435
473,09938
469,23803
460,96281		 964
1.071
815
1.624
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 8
7
7
7		 9
9
8
7		 432,7813
478,68753
466,01385
453,34897		 1.661
809
940
2.241
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sinema ve Televizyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 6
5
6
7		 7
7
7
7		 431,71689
466,92629
453,25019
450,62833		 1.747
1.504
1.756
2.537
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Yeni Medya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
7
7
8		 10
8
8
8		 430,49615
461,30073
448,20788
452,72841		 1.869
1.958
2.252
2.307
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 4
3
3
8		 5
4
4
8		 426,2199
460,03881
445,11841
442,62915		 2.313
2.090
2.611
3.611
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 9
7
7
8		 10
8
8
8		 420,68165
445,37188
447,72258
443,33975		 2.976
4.285
2.304
3.516
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Sinema ve Televizyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 21
19
21
21		 21
19
21
21		 253,37849
338,95564
327,23263
342,59465		 625.700
180.935
194.215
134.373
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 26
23
20
20		 26
23
20
20		 176,43506
252,29224
334,63776
355,23203		 1.160.787
835.638
162.938
96.228
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 25
25
23
23		 4
17
23
23		 Dolmadı
Dolmadı
202,25382
286,07180		 Dolmadı
Dolmadı
1.328.238
460.960
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
22
20
20		 18
22
20
20		 Dolmadı
278,69360
316,89605
341,82781		 Dolmadı
569.723
245.191
136.983
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
22
22		 3
15
13
22		 Dolmadı
197,00533
Dolmadı
279,09964		 Dolmadı
1.333.725
Dolmadı
521.315
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 18
15
15
30		 11
15
15
30		 Dolmadı
264,47491
271,05445
287,94949		 Dolmadı
707.831
591.367
445.592
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
15		 2
10
8
15		 Dolmadı
219,98985
Dolmadı
270,59329		 Dolmadı
1.163.730
Dolmadı
601.401
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )		 Reklamcılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 15
15
15
15		 1
13
11
15