BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2026: Lisans ve ön lisans bölümlerinin başarı sıralamaları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
4
4
5
|6
6
6
5
|525,14069
521,18041
534,02573
524,67241
|2.876
4.035
2.919
4.806
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
12
|12
11
11
12
|511,46483
512,61745
527,47066
525,03045
|6.620
6.228
4.978
4.691
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
15
13
15
|18
18
16
15
|492,0799
503,30657
527,84139
528,32918
|14.967
9.295
4.867
3.591
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
9
10
12
|10
10
11
12
|475,43872
467,64481
490,72173
494,64952
|25.444
26.676
24.700
21.023
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|12
11
11
13
|15
14
12
13
|472,90961
481,37789
511,15668
511,76655
|27.259
19.015
12.117
10.587
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
8
7
8
|10
10
8
8
|470,96573
496,93188
521,04336
520,45969
|28.682
11.721
7.512
6.489
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
14
13
15
|18
17
14
15
|469,82392
480,28570
509,30514
508,46252
|29.530
19.569
13.139
12.369
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
14
12
14
|14
17
13
14
|466,11851
468,55884
503,13189
498,81136
|32.358
26.106
16.745
18.332
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|14
14
13
15
|17
15
16
15
|465,57277
490,92454
522,45940
522,46167
|32.862
14.245
6.884
5.678
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
6
6
6
|7
7
7
6
|459,96959
455,57667
477,90109
474,93782
|37.405
34.643
34.213
35.733
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
11
10
12
|12
12
11
12
|458,8094
462,02466
495,00440
493,59202
|38.439
30.322
21.884
21.772
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
4
3
4
|4
5
4
4
|449,16624
454,00510
492,63879
486,51186
|46.952
35.701
23.410
26.799
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|11
10
9
11
|13
13
10
11
|439,43645
469,28788
498,75877
500,85026
|55.967
25.678
19.392
16.977
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
4
4
|7
7
6
4
|434,5386
403,72945
426,07666
438,28971
|60.780
78.715
81.195
67.124
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
8
8
9
|12
10
10
9
|432,13943
441,05543
483,39533
485,39937
|63.215
45.259
30.005
27.646
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
4
5
6
|4
5
6
6
|429,84429
398,46425
482,83385
476,37464
|65.614
84.271
30.419
34.591
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
—
—
—
|7
—
—
—
|426,49024
—
—
—
|69.050
…
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
3
3
3
|6
4
4
3
|425,16592
405,58749
431,05156
439,98933
|70.456
76.872
76.100
65.620
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|32
—
—
—
|32
—
—
—
|422,01477
—
—
—
|73.824
…
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|7
7
9
11
|8
8
10
11
|421,9783
418,29558
467,13400
458,88938
|73.857
64.525
42.981
48.935
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|6
4
4
5
|7
5
6
5
|420,99039
434,41974
476,34747
477,28392
|74.955
50.583
35.456
33.862
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
5
9
9
|6
7
10
9
|407,94875
410,26846
430,22519
447,94102
|89.435
72.151
76.943
58.426
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
3
3
4
|7
5
4
4
|404,04771
386,24138
408,80138
406,82937
|93.965
97.823
100.084
98.614
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|29
13
5
5
|29
13
5
5
|402,21143
402,70765
449,86811
449,45372
|96.230
79.790
58.339
57.069
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
9
8
9
|12
10
9
9
|Dolmadı
384,53731
464,44606
457,42592
|Dolmadı
99.762
45.384
50.147
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
5
5
5
|7
7
6
5
|395,01975
400,03839
417,79532
442,40489
|105.007
82.632
89.936
63.379
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
3
|5
5
4
3
|389,81291
380,09749
407,37028
417,09300
|111.754
105.178
101.687
87.617
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
5
8
8
|6
7
9
8
|387,42517
388,42313
408,43489
430,50606
|114.893
95.366
100.525
74.377
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
17
15
15
|24
17
15
15
|384,33869
400,44637
453,95276
461,15048
|119.064
82.179
54.500
47.019
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Odyoloji
(Burslu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|3
5
—
—
|4
6
—
—
|359,87308
345,58773
—
—
|156.134
155.549
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
33
38
38
|50
33
38
38
|348,03826
406,74654
473,62029
480,28675
|178.136
75.701
37.603
31.540
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
16
21
21
|27
16
21
21
|332,62857
378,24062
453,54132
461,29748
|211.512
107.436
54.859
46.883
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Pilotaj
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
31
31
31
|34
31
31
31
|329,49722
331,74485
331,14932
315,42757
|219.021
181.891
231.173
249.949
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|45
25
27
27
|45
25
27
27
|319,12138
380,85466
422,38125
416,50004
|246.723
104.263
85.136
88.255
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|46
26
28
28
|46
26
28
28
|317,98403
368,27136
463,31384
467,08996
|249.908
120.295
46.405
42.110
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|23
23
25
25
|23
23
25
25
|276,39361
321,26402
387,90539
397,26284
|413.647
205.451
126.373
109.216
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|26
19
18
18
|26
19
18
18
|266,45261
288,58806
390,57349
409,55975
|471.874
305.993
122.783
95.661
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
—
—
—
|18
—
—
—
|264,33754
—
—
—
|485.839
…
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|37
32
28
28
|37
32
28
28
|251,35643
274,73704
316,15035
325,65344
|584.650
367.486
272.614
225.070
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|21
22
20
16
|21
22
20
16
|241,99919
253,34580
254,19520
275,30349
|674.415
503.099
577.245
383.483
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
18
29
28
|16
18
29
28
|239,19047
261,20274
279,38596
305,80083
|704.582
445.691
418.153
276.250
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
25
25
25
|34
25
25
25
|223,63804
256,77464
269,36623
266,02049
|889.968
476.713
473.448
426.981
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
18
30
22
|16
18
30
22
|218,66392
261,29876
303,40852
334,56410
|951.428
445.066
315.133
205.646
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Hemşirelik
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|28
17
17
17
|28
17
17
17
|214,18733
236,06723
262,65046
254,20520
|1.005.209
672.578
515.802
493.494
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
19
|20
20
20
19
|207,03177
228,70565
258,58909
257,19217
|1.084.603
762.432
544.042
475.045
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
16
29
29
|3
16
21
29
|Dolmadı
225,47998
Dolmadı
278,82676
|Dolmadı
803.575
Dolmadı
368.698
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Beslenme ve Diyetetik
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|15
16
25
20
|12
16
25
20
|Dolmadı
225,57819
191,49021
272,34264
|Dolmadı
802.294
1.295.582
396.658
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgi Güvenliği Teknolojisi
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|16
—
—
—
|13
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|46
62
47
47
|23
36
47
47
|Dolmadı
Dolmadı
414,77003
432,44693
|Dolmadı
Dolmadı
93.218
72.502
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
27
30
30
|3
9
22
30
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
341,07199
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
192.424
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dijital Oyun Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|51
48
40
40
|32
48
40
40
|Dolmadı
211,57865
281,11137
328,96414
|Dolmadı
981.200
409.429
217.667
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
12
10
7
|9
12
10
7
|Dolmadı
221,24458
232,54059
241,30908
|Dolmadı
858.469
782.026
586.956
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Diş Hekimliği
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
41
68
68
|3
14
45
68
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
428,29360
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
76.500
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|56
43
45
45
|50
43
45
45
|Dolmadı
353,71678
401,78294
413,95633
|Dolmadı
142.033
108.471
90.954
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|23
33
31
31
|3
14
31
31
|Dolmadı
Dolmadı
348,92885
379,38030
|Dolmadı
Dolmadı
190.939
131.071
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|72
72
70
70
|50
72
70
70
|Dolmadı
304,40956
364,22633
387,79256
|Dolmadı
250.988
162.417
120.432
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Endüstriyel Tasarım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|31
27
25
25
|13
27
25
25
|Dolmadı
207,57743
272,66681
292,89244
|Dolmadı
1.029.516
454.435
316.528
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|18
24
23
23
|1
15
23
23
|Dolmadı
Dolmadı
342,61963
341,92944
|Dolmadı
Dolmadı
204.148
190.796
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|32
32
32
31
|12
32
32
31
|Dolmadı
215,39781
244,11156
258,44220
|Dolmadı
933.586
663.044
467.822
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
22
20
20
|15
22
20
20
|Dolmadı
298,64069
317,71614
327,57617
|Dolmadı
269.628
267.865
220.788
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
60
55
55
|15
21
55
55
|Dolmadı
Dolmadı
341,52263
359,27913
|Dolmadı
Dolmadı
206.500
160.277
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
29
30
30
|15
29
30
30
|Dolmadı
325,23509
383,57002
400,20858
|Dolmadı
196.236
132.482
105.867
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|34
24
25
25
|22
24
25
25
|Dolmadı
315,83606
372,77665
384,89951
|Dolmadı
219.019
148.486
124.063
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|36
34
35
35
|15
34
32
35
|Dolmadı
226,80423
Dolmadı
336,27424
|Dolmadı
786.623
Dolmadı
202.117
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Odyoloji
(%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|13
25
—
—
|1
7
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Odyoloji
(Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
10
—
—
|1
2
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Tıp
(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|73
69
71
71
|46
69
71
71
|Dolmadı
436,03328
474,96236
488,26717
|Dolmadı
49.327
36.575
25.555
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yapay Zeka Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|24
35
27
27
|8
23
27
27
|Dolmadı
Dolmadı
374,77104
403,26873
|Dolmadı
Dolmadı
145.367
102.437
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|44
63
57
57
|4
18
57
57
|Dolmadı
Dolmadı
379,65350
408,24929
|Dolmadı
Dolmadı
138.037
97.038
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
4
5
5
|—
1
2
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
327,17433
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
221.721
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Eczacılık
(İngilizce) (Ücretli) (5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
26
36
29
|—
4
23
29
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
413,78644
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
91.162
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|4
5
2
2
|—
—
2
2
|Dolmadı
Dolmadı
333,80773
359,37607
|Dolmadı
Dolmadı
224.569
160.118
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|5
9
11
11
|—
2
7
11
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
314,79849
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
251.501
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
43
41
41
|—
6
38
41
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
356,26330
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
165.210
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Mimarlık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|8
18
40
40
|—
2
15
40
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
329,14186
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
217.282
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|7
5
6
7
|8
6
7
7
|444,06435
473,09938
469,23803
460,96281
|964
1.071
815
1.624
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|8
7
7
7
|9
9
8
7
|432,7813
478,68753
466,01385
453,34897
|1.661
809
940
2.241
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sinema ve Televizyon
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|6
5
6
7
|7
7
7
7
|431,71689
466,92629
453,25019
450,62833
|1.747
1.504
1.756
2.537
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Yeni Medya
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
7
7
8
|10
8
8
8
|430,49615
461,30073
448,20788
452,72841
|1.869
1.958
2.252
2.307
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|4
3
3
8
|5
4
4
8
|426,2199
460,03881
445,11841
442,62915
|2.313
2.090
2.611
3.611
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Reklamcılık
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|9
7
7
8
|10
8
8
8
|420,68165
445,37188
447,72258
443,33975
|2.976
4.285
2.304
3.516
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Sinema ve Televizyon
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|21
19
21
21
|21
19
21
21
|253,37849
338,95564
327,23263
342,59465
|625.700
180.935
194.215
134.373
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|26
23
20
20
|26
23
20
20
|176,43506
252,29224
334,63776
355,23203
|1.160.787
835.638
162.938
96.228
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (İSTANBUL) (Vakıf )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|25
25
23
23
|4
17
23
23
|Dolmadı
Dolmadı
202,25382
286,07180
|Dolmadı
Dolmadı
1.328.238
460.960
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
22
20
20
|18
22
20
20
|Dolmadı
278,69360
316,89605
341,82781
|Dolmadı
569.723
245.191
136.983
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Görsel İletişim Tasarımı
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
22
22
|3
15
13
22
|Dolmadı
197,00533
Dolmadı
279,09964
|Dolmadı
1.333.725
Dolmadı
521.315
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|18
15
15
30
|11
15
15
30
|Dolmadı
264,47491
271,05445
287,94949
|Dolmadı
707.831
591.367
445.592
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
15
|2
10
8
15
|Dolmadı
219,98985
Dolmadı
270,59329
|Dolmadı
1.163.730
Dolmadı
601.401
|BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İletişim Fakültesi
(İSTANBUL) (Vakıf )
|Reklamcılık
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|15
15
15
15
|1
13
11
15