Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:05
Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9'uncu sınıflara geliyor: MEB'in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredat çalışmaları tamamlandı. Okul öncesinden liseye kadar etkili olacak kapsamlı değişiklikte geri sayım başladı. Çalışmanın detaylarını ve tarihini aktaran Bakan Yusuf Tekin MEB müfredatındaki değişimin yanı sıra öğrencilerin beklediği devamsızlık affı ve ders saati konularını da değerlendirdi. Açıklamaya göre beklenen değişiklik 1. 5. ve 9'uncu sınıflar için geliyor!