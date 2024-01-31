Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9’uncu sınıflara geliyor: MEB’in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimi kapsamında 15 tatilde olan öğrenciler 5 Şubat günü ders sıralarına dönüyor. Arada dinlenen öğrenciler için çalışmaları tamamlanan değişiklik duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği için tarih verdi. Öte yandan öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündemindeki konulara da açıklık getirildi: Devamsızlık affı var mı, ders saati azalacak mı? İşte, detaylar...