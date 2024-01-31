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Haberler Fotohaber Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9'uncu sınıflara geliyor: MEB'in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:05

Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9'uncu sınıflara geliyor: MEB'in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni müfredat çalışmaları tamamlandı. Okul öncesinden liseye kadar etkili olacak kapsamlı değişiklikte geri sayım başladı. Çalışmanın detaylarını ve tarihini aktaran Bakan Yusuf Tekin MEB müfredatındaki değişimin yanı sıra öğrencilerin beklediği devamsızlık affı ve ders saati konularını da değerlendirdi. Açıklamaya göre beklenen değişiklik 1. 5. ve 9'uncu sınıflar için geliyor!

Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9’uncu sınıflara geliyor: MEB’in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı takvimi kapsamında 15 tatilde olan öğrenciler 5 Şubat günü ders sıralarına dönüyor. Arada dinlenen öğrenciler için çalışmaları tamamlanan değişiklik duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği için tarih verdi. Öte yandan öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündemindeki konulara da açıklık getirildi: Devamsızlık affı var mı, ders saati azalacak mı? İşte, detaylar...

Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9’uncu sınıflara geliyor: MEB’in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında 22 Ocak günü 15 tatile çıkan öğrenciler 5 Şubat Pazartesi derslere dönüyor. İkinci dönem başlamadan önce müjdeyi veren Bakan Yusuf Tekin, beklenen müfredat değişikliği noktasında kademeli geçiş planlarını açıkladı.

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Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9’uncu sınıflara geliyor: MEB’in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...

Son yılların en kapsamlı çalışması olarak değerlendirilen müfredatla ilgili oldukça yoğun geçen hazırlık süreci tamamlandı. Beklenen değişiklik Şubat ayı sonunda bir lansmanla paylaşılacak.

Geri sayım düğmesine bastıklarını aktaran Bakan Tekin, kademeli değişikliğin ne zaman ve önce hangi sınıflarda yapılacağını açıkladı:

Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9’uncu sınıflara geliyor: MEB’in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...

"Müfredat değişikliği ile ilgili bütün çalışmalarımız bitti fakat hem genel müdürlüklerin hem de Talim ve Terbiye Kurulu'nun inceleme süreci devam ediyor. Söz konusu bu çalışmalar da tamamlandığında Şubat'ın sonuna doğru yaptığımız müfredat değişikliğini kamuoyuyla paylaşırız

Bakan Tekin açıkladı! Kapsamlı değişiklik önce 1. 5. ve 9’uncu sınıflara geliyor: MEB’in yeni müfredatı ile ders saati ve devamsızlık...

OKUL ÖNCESİ, 1, 5, 9. SINIFLAR DİKKAT!

Baya kapsamlı bir değişiklik olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında ve 2024-2025 eğitim öğretiminde başlayacak. Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız.

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