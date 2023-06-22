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Haberler Fotohaber Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 16:04

Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Bakan yardımcıları belli oldu. 28. Dönem Bakan Yardımcıları ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İçişleri, Adalet, MEB, Milli Savunma, Dışişleri Bakan yardımcıları merak edilmeye başlandı. Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan isimler arasında yer aldı. Peki Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?

Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?

Yeni Bakan yardımcıları kimler sorusuna yanıt arayışları başladı. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte atama kararları belli olan bakan yardımcıları isimleri

Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam ve Münir Karaoğlu atandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan ve Serdar Çam atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz ve Ömer Faruk Yelkenci atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi ve Şuay Alpay atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci ve Tolga Tolunay atandı.

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Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay ve Yasin Ekrem Serim atandı.

ADALET BAKANLIĞI

Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?
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Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?
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