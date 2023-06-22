Giriş Tarihi: 22.06.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 16:04

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Bakan yardımcıları belli oldu. 28. Dönem Bakan Yardımcıları ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İçişleri, Adalet, MEB, Milli Savunma, Dışişleri Bakan yardımcıları merak edilmeye başlandı. Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak ve Zafer Tarikdaroğlu Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atanan isimler arasında yer aldı. Peki Bakan yardımcıları kimler? İçişleri, Adalet, MEB, Ticaret… Yeni 2023 Bakan yardımcıları kim oldu?