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Haberler Fotohaber Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…
Giriş Tarihi: 31.12.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 14:30

Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…

2024 yılına giriş yaparken birçok kişi yeni yılda burçlarının etkisini araştırmaya başladı. Doğum haritasına ve burç yorumuna bakmadan yeni yıl planı yapmayanlar astrolojiye danışıyor. Yeni yıla giriş yaparken burç yorumları gündemdeki yerini aldı. Sabırlı ve duyarlılığıyla bilinen su burcunun değişken burcu Balıkları finansal anlamda mutlu günler bekliyor. İşte, Balık burcu 2024 yorumu

Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…

Balık burcunun yeni yıl için yorumları araştırılmaya başladı. Astrologlar yeni yıl için burçları değerlendirildi. Kimileri kariyerde zirve yaşarken kimi evliliğe gidiyor. Bu yılda Balıklar için duygusal ilişkiler ön planda! Peki, 2024 yılında Yengeç burcunu neler bekliyor?

Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…

BALIK BURCU 2024 YORUMU

25 Mart'ta karşıt finans eviniz Terazide Ay tutulması gerçekleşiyor. Yeni kazanç kapılarınız için, çevredeki fırsatlardan faydalanacaksınız. Uzun süredir kavuşamadığınız beklentilerinize yeni bir formül geliştirmek yerine; beklemeyi yeğleyerek, içinizdeki korkuları yenmelisiniz. Daha önce birlikte iş yaptığınız kişilerin iş tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Kayıp ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız.

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Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…

8 Nisan'da Güneş tutulması kendi finans eviniz Koç burcunda gerçekleşirken Merkür de aynı evde retro durumunda olacak. Kazançlarınız konusunda eski hayallerinizi yeniden kurgulama ve yeniden yapılandırma olaylarına gireceksiniz. Başka meslek dalları ile ilgili hayalleriniz sizi yanıltabilir. Bu konuda dikkatli olun. Duygusal konularda takıntılarınız nedeniyle, önce cazip gelen bir teklif daha sonra size itici gelecek.

Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…

Finans ve maddi konularla ilgili sorunların eşliğinde, beklediğiniz yatırımlarda gecikmeler olacaktır. Mahkeme ve hukuksal meselelerinizde, bu dönemde sorun çıkacaktır. Ödenmemiş faturalar ve poliçelerinizi gözden geçirmeli ve vadesi gelen senetlerinizi kontrol etmelisiniz. Partnerinizle ortak bir çalışma içine girecekseniz dikkatli olmalısınız. Birbirinizi yanlış tetikleyebilirsiniz.

Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…

18 Eylül'e kişisel evinizde yani Balıkta ay tutulması gerçekleşiyor. Uzun süredir koruduğunuz fiziksel yönlerinizi değiştirebilir ve kendinizi biraz daha renklendirebilirsiniz. Geleneksel hale gelmiş bir imaj sizin için daima geçerli olmasına rağmen, bu dönemde içinizde küçük çılgınlıklar ve kıpırdanmalar söz konusu olacak. Örneğin; yıllardır aynı saçta ısrar ediyorsanız, bu dönemde biraz daha farklı renkleri deneyebilirsiniz.

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