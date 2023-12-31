Balık burcu yorumu 2024: Balık burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, iş para…

18 Eylül'e kişisel evinizde yani Balıkta ay tutulması gerçekleşiyor. Uzun süredir koruduğunuz fiziksel yönlerinizi değiştirebilir ve kendinizi biraz daha renklendirebilirsiniz. Geleneksel hale gelmiş bir imaj sizin için daima geçerli olmasına rağmen, bu dönemde içinizde küçük çılgınlıklar ve kıpırdanmalar söz konusu olacak. Örneğin; yıllardır aynı saçta ısrar ediyorsanız, bu dönemde biraz daha farklı renkleri deneyebilirsiniz.