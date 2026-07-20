Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|40
60
60
60
|352,42579
340,54002
339,31574
340,23895
|382.640
476.599
500.380
454.556
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
62
|335,01668
326,58605
321,26553
304,01668
|504.395
590.954
653.892
757.975
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Yapay Zeka Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|333,75803
—
—
—
|514.316
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|71
72
70
72
|329,09768
326,88015
332,36169
325,75643
|552.942
588.297
555.605
558.870
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|30
31
30
—
|328,42895
323,4852
318,11873
—
|558.548
620.171
684.378
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|326,15759
—
—
—
|578.347
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|40
70
70
70
|318,73242
305,25622
299,6013
299,56497
|647.321
817.341
887.465
805.396
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|52
52
41
41
|317,14553
316,23291
321,06473
312,15025
|662.855
693.321
655.794
677.225
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
40
40
|51
51
41
41
|313,85543
312,3046
312,91709
305,98298
|696.230
735.789
737.729
737.628
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|50
52
52
52
|313,10243
299,63342
289,53669
283,44208
|704.253
887.276
1.014.221
996.919
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
45
45
|30
46
46
46
|311,99174
302,55947
294,77121
282,30398
|715.782
850.415
946.674
1.011.579
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|60
61
61
62
|311,30861
299,63388
286,536
283,09692
|723.134
887.271
1.054.118
1.001.375
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|55
55
55
55
|57
55
57
57
|308,70782
309,33495
305,07579
296,14905
|751.297
769.506
823.496
842.957
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|308,28712
295,74113
290,093
288,79447
|755.967
938.764
1.006.899
929.433
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|304,80369
288,5672
273,04248
267,34235
|795.029
1.037.322
1.245.038
1.223.330
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Kepsut Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|304,43287
301,34137
295,75872
301,95142
|799.314
865.457
934.454
779.744
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
41
41
|304,38612
289,88248
282,76687
280,18138
|799.824
1.018.786
1.105.679
1.039.646
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|302,62017
289,53733
273,54318
271,65352
|820.222
1.023.649
1.237.531
1.158.879
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|302,21056
278,29451
265,59627
263,10719
|825.146
1.188.865
1.358.581
1.288.997
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
40
40
40
|21
41
41
41
|301,25456
280,40234
270,06653
268,345
|836.388
1.156.931
1.289.709
1.208.004
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
45
45
|36
52
47
47
|300,60426
283,73945
265,91987
257,09398
|844.062
1.107.376
1.353.613
1.387.859
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|30
31
30
—
|298,64349
294,35157
278,31515
—
|867.674
957.382
1.168.490
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Savaştepe Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|40
41
41
41
|298,47996
293,83524
285,21163
283,84907
|869.628
964.319
1.072.031
991.539
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|298,10479
280,21358
265,12586
262,55536
|874.182
1.159.741
1.365.802
1.297.858
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
62
62
62
|297,68071
270,72915
258,51608
258,37058
|879.356
1.306.843
1.471.574
1.366.421
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|296,36683
284,32625
274,73974
269,36324
|895.571
1.098.624
1.219.811
1.192.741
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
60
60
60
|36
61
62
62
|294,25178
271,79325
257,38161
255,06794
|922.028
1.289.874
1.490.188
1.422.713
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|31
62
62
62
|290,74499
271,23454
260,74678
257,07713
|966.380
1.298.844
1.435.201
1.388.141
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
51
52
52
|290,64123
274,70191
262,10408
257,09233
|967.731
1.244.188
1.413.452
1.387.889
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|290,00515
277,82519
262,27819
259,8032
|976.131
1.196.064
1.410.721
1.342.666
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
60
60
60
|41
62
62
62
|289,30396
280,6604
272,5458
268,91221
|985.219
1.153.006
1.252.467
1.199.543
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
55
55
55
|30
57
57
57
|287,92689
269,4709
259,25393
258,31326
|1.003.167
1.327.153
1.459.548
1.367.395
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|285,75282
267,36648
251,41209
254,042
|1.032.004
1.361.118
1.590.385
1.440.433
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|285,71351
276,09967
263,83982
263,34325
|1.032.537
1.222.716
1.385.819
1.285.297
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
61
62
|283,16532
270,11798
256,09622
254,35818
|1.066.729
1.316.612
1.511.184
1.435.024
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|20
—
—
—
|21
—
—
—
|282,46935
—
—
—
|1.076.207
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|30
40
41
41
|280,56215
266,40115
255,6822
251,8715
|1.102.539
1.376.516
1.518.214
1.478.870
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|36
51
52
52
|280,11088
264,44851
254,7218
253,20782
|1.108.638
1.408.377
1.534.286
1.455.096
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|279,60955
255,83576
239,5003
229,55233
|1.115.584
1.552.424
1.800.473
1.931.211
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|36
52
52
52
|279,43273
263,4817
251,55089
248,46121
|1.118.026
1.424.017
1.587.974
1.541.095
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
70
70
70
|26
72
72
72
|277,53671
253,96676
244,287
245,46791
|1.144.459
1.584.435
1.714.081
1.597.656
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|277,38823
264,46526
248,26774
248,06827
|1.146.463
1.408.113
1.644.326
1.548.351
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|277,08461
271,60851
258,44327
261,80901
|1.150.677
1.292.870
1.472.771
1.309.805
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
31
31
|276,33662
259,00489
241,47054
243,3029
|1.161.225
1.498.596
1.764.595
1.639.976
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Havran Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
40
38
|36
52
41
39
|275,59892
254,01257
237,238
232,97573
|1.171.403
1.583.641
1.842.158
1.854.338
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Kepsut Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|25
40
40
40
|26
41
41
41
|272,6958
254,14489
244,62601
243,82045
|1.212.491
1.581.432
1.708.043
1.629.881
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|31
41
41
41
|271,00821
251,94865
235,40328
228,59945
|1.236.773
1.618.895
1.876.250
1.953.244
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
50
45
44
|31
52
47
46
|270,87589
251,4903
241,19224
230,72497
|1.238.653
1.626.804
1.769.591
1.904.478
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|270,64159
262,06969
246,89319
244,25186
|1.242.021
1.447.421
1.668.204
1.621.376
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|36
52
52
52
|270,20041
252,9037
240,25923
231,49095
|1.248.381
1.602.583
1.786.566
1.887.321
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
—
—
—
|47
—
—
—
|270,02865
—
—
—
|1.250.814
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|31
31
31
—
|266,86951
249,93443
239,00315
—
|1.296.289
1.653.818
1.809.629
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
40
40
40
|36
41
41
41
|265,84282
249,38863
236,5134
233,9657
|1.311.175
1.663.322
1.855.605
1.832.801
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Kepsut Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|264,5665
262,35825
254,52048
249,66467
|1.329.580
1.442.728
1.537.749
1.518.864
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Havran Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
40
35
33
|31
41
36
34
|262,43855
247,17426
234,15876
228,84771
|1.360.502
1.702.066
1.899.360
1.947.421
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|31
47
41
41
|260,97353
249,35934
240,92307
236,40917
|1.382.020
1.663.833
1.774.298
1.780.261
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
41
41
|258,89697
247,18546
236,92785
226,28342
|1.412.465
1.701.886
1.847.816
2.007.518
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
41
41
|258,2538
249,42722
238,42471
230,97733
|1.421.815
1.662.625
1.820.315
1.898.874
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Havran Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
25
25
|36
36
26
26
|255,12038
244,21355
233,94609
223,90633
|1.467.704
1.754.330
1.903.471
2.064.110
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
30
|41
41
31
31
|253,06589
251,889
249,87916
248,75956
|1.497.999
1.619.951
1.616.644
1.535.488
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|67
67
67
67
|247,66317
238,7102
228,17291
219,70703
|1.577.047
1.852.612
2.013.384
2.167.017
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Savaştepe Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
40
30
—
|41
41
31
—
|245,95397
241,84461
236,91863
—
|1.602.196
1.796.236
1.847.988
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
35
35
|36
36
36
36
|242,35331
243,31588
231,84094
232,01735
|1.655.070
1.770.275
1.943.285
1.875.567
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
—
|36
36
31
—
|241,45875
239,58852
227,32088
—
|1.668.196
1.836.788
2.030.035
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|41
—
—
—
|235,66711
—
—
—
|1.753.054
—
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
1
—
—
|0
0
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|Dolmadı
Dolmadı
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)
|Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|170
170
160
160
|175
175
164
164
|486,25896
478,64709
496,93964
495,22588
|18.350
20.419
20.615
20.634
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Veteriner
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
80
70
70
|42
84
73
72
|403,41182
370,57737
403,89098
412,96075
|94.733
117.230
105.894
92.052
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
75
75
|77
77
77
77
|400,12438
394,95661
438,72957
433,20263
|98.842
87.995
68.683
71.807
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|388,63408
364,90118
399,60538
381,72352
|113.292
125.084
111.170
128.071
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|385,67548
356,33321
387,51430
369,89898
|117.249
137.792
126.919
144.276
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
100
100
100
|84
106
106
103
|371,5729
341,74214
360,87960
355,72090
|137.185
162.417
168.258
166.141
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
95
90
90
|72
98
93
93
|361,15111
328,77510
349,34537
327,87256
|153.949
188.384
190.087
220.114
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|26
26
26
21
|343,73294
323,55597
419,05533
430,58205
|186.772
200.003
88.585
74.320
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
95
90
90
|96
101
96
93
|341,02542
314,44472
333,29160
327,58121
|192.511
222.675
225.841
220.776
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
80
100
100
|72
82
103
103
|335,57725
312,10765
332,77150
326,44023
|204.623
228.935
227.071
223.304
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
45
45
90
|41
47
47
32
|327,03402
299,71803
309,90484
Dolmadı
|225.224
265.932
292.351
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|42
42
52
52
|323,70562
305,54761
327,41678
317,17419
|234.131
247.604
240.698
245.588
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|54
69
64
62
|319,99588
293,59618
313,95812
311,51374
|244.221
287.206
279.353
260.250
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
25
40
|21
21
12
7
|319,42787
292,55300
Dolmadı
Dolmadı
|245.836
290.947
Dolmadı
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
50
|41
29
62
52
|312,86961
Dolmadı
409,42254
413,61753
|265.186
Dolmadı
99.344
91.338
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
25
30
—
|11
2
1
—
|307,23695
Dolmadı
Dolmadı
—
|283.337
Dolmadı
Dolmadı
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
30
20
|36
37
31
21
|303,64861
283,39788
303,67011
289,43975
|295.695
327.309
314.156
328.556
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
53
52
52
|302,56375
288,53459
311,77103
295,88992
|299.513
306.191
286.265
306.629
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
32
31
31
|286,95917
272,77090
291,17187
280,03614
|361.770
377.330
363.261
363.736
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Gerontoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|284,25747
—
—
—
|374.217
…
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
20
|26
26
26
21
|277,9437
261,63503
284,34206
265,47435
|405.268
442.853
393.927
429.744
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
15
25
20
|2
2
11
20
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
50
50
50
|5
10
52
52
|Dolmadı
Dolmadı
317,03770
310,89773
|Dolmadı
Dolmadı
269.924
261.933
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|10
20
25
20
|5
7
26
21
|Dolmadı
Dolmadı
312,23516
309,63970
|Dolmadı
Dolmadı
284.746
265.393
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
70
70
|44
52
72
72
|381,98148
414,94033
400,69419
398,15768
|17.512
17.591
20.733
24.293
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|54
54
54
52
|357,44531
380,17021
368,90999
369,89020
|44.860
62.339
63.626
63.150
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
50
50
|52
52
52
52
|355,60723
399,73644
390,18009
386,28500
|47.806
32.250
31.022
37.341
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|49
49
42
41
|348,6281
374,42016
363,22907
361,49480
|60.548
73.754
75.626
80.635
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|345,75697
390,48150
383,37216
383,50787
|66.611
44.653
39.610
40.990
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
50
50
50
|47
52
52
52
|326,34142
369,18641
361,75693
360,82282
|121.257
85.534
78.982
82.183
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|31
32
84
82
|310,36474
344,91570
321,58606
320,32463
|188.444
157.756
221.198
229.029
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
80
80
|32
32
83
82
|305,18699
326,32508
293,25817
294,92536
|215.582
237.219
398.180
390.739
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|42
54
62
62
|298,82309
322,51764
313,23861
313,93244
|252.178
256.738
265.470
264.330
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|99
100
108
108
|105
106
114
111
|278,6774
311,64661
307,06939
326,40873
|394.872
318.055
302.238
199.285
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|11
10
12
12
|11
11
13
12
|278,16516
308,38253
293,14372
283,91147
|399.008
338.483
399.096
478.940
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
40
40
40
|32
42
42
41
|277,44929
288,78941
278,81708
282,16767
|404.920
481.575
518.943
494.040
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|412,61181
398,43499
414,42924
416,29557
|18.185
36.096
26.062
32.135
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
50
50
|36
41
52
52
|365,69894
361,31011
374,98206
374,21569
|86.055
97.852
93.015
110.541
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
70
70
|54
64
74
72
|364,67597
363,01073
373,56022
375,74405
|88.330
93.977
96.267
106.987
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|351,53731
352,28659
362,00129
360,51078
|121.079
120.096
125.285
145.509
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet )
|Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|62
62
62
62
|326,11809
316,46075
312,37305
306,89772
|209.014
252.605
332.117
366.499
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
70
60
60
|72
74
63
62
|312,68532
299,30944
300,37466
298,01986
|272.908
354.266
409.863
423.320
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
74
72
72
|299,48538
276,96969
270,10939
268,22392
|351.771
533.844
665.300
672.900
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
70
60
60
|48
74
62
62
|296,8989
281,21539
284,58389
285,39678
|369.171
495.083
532.133
516.920
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
75
60
60
|52
78
62
62
|295,91034
271,42921
267,27918
265,51532
|375.896
587.329
693.757
700.953
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
70
70
|52
72
72
72
|290,57505
266,82814
261,59620
257,45174
|414.601
634.669
753.773
788.953
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
53
52
|281,11301
270,93388
266,86952
259,23200
|491.252
592.303
698.094
768.949
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|63
64
52
52
|278,86672
268,08281
265,78211
263,63650
|510.845
621.595
709.375
720.792
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|42
42
54
52
|275,36037
274,64497
273,49623
274,95181
|542.234
555.874
632.311
607.779
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
42
41
|274,87749
263,36885
263,34719
262,23194
|546.781
672.030
734.846
735.748
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|42
42
41
41
|265,63124
255,69842
252,54341
246,66856
|636.613
760.867
855.635
919.249
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
—
—
—
|54
—
—
—
|259,78644
—
—
—
|697.915
…
—
—
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|424,11285
429,62613
423,68403
419,97442
|13.081
14.011
19.100
17.229
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )
|Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
69
62
62
|363,11921
356,93231
349,91313
338,94191
|37.301
43.629
50.135
46.632