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Haberler Fotohaber Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:06

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite adayları, sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih işlemlerine odaklanacak. Bu noktada Balıkesir Üniversitesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri merak ediliyor. İşte Balıkesir Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları

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Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte gözler, üniversite ve bölüm tercihlerinde belirleyici olacak taban puanlara çevrildi. Bu süreçte Marmara'nın köklü devlet üniversitelerinden Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), aday listelerinde sıkça yer alan kurumlar arasında bulunuyor.

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

NOT: 2026 yılına ait üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmamıştır. Bu veriler, 2026-YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecektir. Tercih sürecinde adaylara rehberlik etmesi amacıyla, bu haberde ÖSYM'nin en son yayımladığı resmi 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları yer almaktadır.

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Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 40
60
60
60		 352,42579
340,54002
339,31574
340,23895		 382.640
476.599
500.380
454.556
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
62		 335,01668
326,58605
321,26553
304,01668		 504.395
590.954
653.892
757.975
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Yapay Zeka Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 333,75803


 514.316
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 71
72
70
72		 329,09768
326,88015
332,36169
325,75643		 552.942
588.297
555.605
558.870
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 30
31
30
 328,42895
323,4852
318,11873
 558.548
620.171
684.378
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 326,15759


 578.347
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 40
70
70
70		 318,73242
305,25622
299,6013
299,56497		 647.321
817.341
887.465
805.396
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 52
52
41
41		 317,14553
316,23291
321,06473
312,15025		 662.855
693.321
655.794
677.225
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
40
40		 51
51
41
41		 313,85543
312,3046
312,91709
305,98298		 696.230
735.789
737.729
737.628
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 50
52
52
52		 313,10243
299,63342
289,53669
283,44208		 704.253
887.276
1.014.221
996.919
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
45
45		 30
46
46
46		 311,99174
302,55947
294,77121
282,30398		 715.782
850.415
946.674
1.011.579
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 60
61
61
62		 311,30861
299,63388
286,536
283,09692		 723.134
887.271
1.054.118
1.001.375
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 55
55
55
55		 57
55
57
57		 308,70782
309,33495
305,07579
296,14905		 751.297
769.506
823.496
842.957
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 308,28712
295,74113
290,093
288,79447		 755.967
938.764
1.006.899
929.433
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 304,80369
288,5672
273,04248
267,34235		 795.029
1.037.322
1.245.038
1.223.330
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Kepsut Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 304,43287
301,34137
295,75872
301,95142		 799.314
865.457
934.454
779.744
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
41
41		 304,38612
289,88248
282,76687
280,18138		 799.824
1.018.786
1.105.679
1.039.646
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 302,62017
289,53733
273,54318
271,65352		 820.222
1.023.649
1.237.531
1.158.879
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 302,21056
278,29451
265,59627
263,10719		 825.146
1.188.865
1.358.581
1.288.997
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Kimya Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20
40
40
40		 21
41
41
41		 301,25456
280,40234
270,06653
268,345		 836.388
1.156.931
1.289.709
1.208.004
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
45
45		 36
52
47
47		 300,60426
283,73945
265,91987
257,09398		 844.062
1.107.376
1.353.613
1.387.859
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 30
31
30
 298,64349
294,35157
278,31515
 867.674
957.382
1.168.490
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Savaştepe Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 40
41
41
41		 298,47996
293,83524
285,21163
283,84907		 869.628
964.319
1.072.031
991.539
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 298,10479
280,21358
265,12586
262,55536		 874.182
1.159.741
1.365.802
1.297.858
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
62
62
62		 297,68071
270,72915
258,51608
258,37058		 879.356
1.306.843
1.471.574
1.366.421
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 296,36683
284,32625
274,73974
269,36324		 895.571
1.098.624
1.219.811
1.192.741
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
60
60
60		 36
61
62
62		 294,25178
271,79325
257,38161
255,06794		 922.028
1.289.874
1.490.188
1.422.713
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 31
62
62
62		 290,74499
271,23454
260,74678
257,07713		 966.380
1.298.844
1.435.201
1.388.141
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
51
52
52		 290,64123
274,70191
262,10408
257,09233		 967.731
1.244.188
1.413.452
1.387.889
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 290,00515
277,82519
262,27819
259,8032		 976.131
1.196.064
1.410.721
1.342.666
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
60
60
60		 41
62
62
62		 289,30396
280,6604
272,5458
268,91221		 985.219
1.153.006
1.252.467
1.199.543
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
55
55
55		 30
57
57
57		 287,92689
269,4709
259,25393
258,31326		 1.003.167
1.327.153
1.459.548
1.367.395
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 285,75282
267,36648
251,41209
254,042		 1.032.004
1.361.118
1.590.385
1.440.433
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 285,71351
276,09967
263,83982
263,34325		 1.032.537
1.222.716
1.385.819
1.285.297
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
61
62		 283,16532
270,11798
256,09622
254,35818		 1.066.729
1.316.612
1.511.184
1.435.024
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 20


 21


 282,46935


 1.076.207
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 30
40
41
41		 280,56215
266,40115
255,6822
251,8715		 1.102.539
1.376.516
1.518.214
1.478.870
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 36
51
52
52		 280,11088
264,44851
254,7218
253,20782		 1.108.638
1.408.377
1.534.286
1.455.096
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 279,60955
255,83576
239,5003
229,55233		 1.115.584
1.552.424
1.800.473
1.931.211
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 36
52
52
52		 279,43273
263,4817
251,55089
248,46121		 1.118.026
1.424.017
1.587.974
1.541.095
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
70
70
70		 26
72
72
72		 277,53671
253,96676
244,287
245,46791		 1.144.459
1.584.435
1.714.081
1.597.656
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 277,38823
264,46526
248,26774
248,06827		 1.146.463
1.408.113
1.644.326
1.548.351
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Madencilik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 277,08461
271,60851
258,44327
261,80901		 1.150.677
1.292.870
1.472.771
1.309.805
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
31
31		 276,33662
259,00489
241,47054
243,3029		 1.161.225
1.498.596
1.764.595
1.639.976
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Havran Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
40
38		 36
52
41
39		 275,59892
254,01257
237,238
232,97573		 1.171.403
1.583.641
1.842.158
1.854.338
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Kepsut Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 25
40
40
40		 26
41
41
41		 272,6958
254,14489
244,62601
243,82045		 1.212.491
1.581.432
1.708.043
1.629.881
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 31
41
41
41		 271,00821
251,94865
235,40328
228,59945		 1.236.773
1.618.895
1.876.250
1.953.244
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ayvalık Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
50
45
44		 31
52
47
46		 270,87589
251,4903
241,19224
230,72497		 1.238.653
1.626.804
1.769.591
1.904.478
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 270,64159
262,06969
246,89319
244,25186		 1.242.021
1.447.421
1.668.204
1.621.376
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 36
52
52
52		 270,20041
252,9037
240,25923
231,49095		 1.248.381
1.602.583
1.786.566
1.887.321
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45


 47


 270,02865


 1.250.814
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 31
31
31
 266,86951
249,93443
239,00315
 1.296.289
1.653.818
1.809.629
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
40
40
40		 36
41
41
41		 265,84282
249,38863
236,5134
233,9657		 1.311.175
1.663.322
1.855.605
1.832.801
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Kepsut Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 264,5665
262,35825
254,52048
249,66467		 1.329.580
1.442.728
1.537.749
1.518.864
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Havran Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
40
35
33		 31
41
36
34		 262,43855
247,17426
234,15876
228,84771		 1.360.502
1.702.066
1.899.360
1.947.421
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 31
47
41
41		 260,97353
249,35934
240,92307
236,40917		 1.382.020
1.663.833
1.774.298
1.780.261
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
41
41		 258,89697
247,18546
236,92785
226,28342		 1.412.465
1.701.886
1.847.816
2.007.518
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sındırgı Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
41
41		 258,2538
249,42722
238,42471
230,97733		 1.421.815
1.662.625
1.820.315
1.898.874
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Havran Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
25
25		 36
36
26
26		 255,12038
244,21355
233,94609
223,90633		 1.467.704
1.754.330
1.903.471
2.064.110
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Altınoluk Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
30		 41
41
31
31		 253,06589
251,889
249,87916
248,75956		 1.497.999
1.619.951
1.616.644
1.535.488
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Bigadiç Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 67
67
67
67		 247,66317
238,7102
228,17291
219,70703		 1.577.047
1.852.612
2.013.384
2.167.017
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Savaştepe Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
40
30
 41
41
31
 245,95397
241,84461
236,91863
 1.602.196
1.796.236
1.847.988
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
35
35		 36
36
36
36		 242,35331
243,31588
231,84094
232,01735		 1.655.070
1.770.275
1.943.285
1.875.567
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
 36
36
31
 241,45875
239,58852
227,32088
 1.668.196
1.836.788
2.030.035
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Dursunbey Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40


 41


 235,66711


 1.753.054
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1
1

 0
0

 Dolmadı
Dolmadı

 Dolmadı
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Meslek Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet)		 Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları
Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 170
170
160
160		 175
175
164
164		 486,25896
478,64709
496,93964
495,22588		 18.350
20.419
20.615
20.634
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Veteriner
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
80
70
70		 42
84
73
72		 403,41182
370,57737
403,89098
412,96075		 94.733
117.230
105.894
92.052
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
75
75		 77
77
77
77		 400,12438
394,95661
438,72957
433,20263		 98.842
87.995
68.683
71.807
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 388,63408
364,90118
399,60538
381,72352		 113.292
125.084
111.170
128.071
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 385,67548
356,33321
387,51430
369,89898		 117.249
137.792
126.919
144.276
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
100
100
100		 84
106
106
103		 371,5729
341,74214
360,87960
355,72090		 137.185
162.417
168.258
166.141
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
95
90
90		 72
98
93
93		 361,15111
328,77510
349,34537
327,87256		 153.949
188.384
190.087
220.114
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 26
26
26
21		 343,73294
323,55597
419,05533
430,58205		 186.772
200.003
88.585
74.320
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
95
90
90		 96
101
96
93		 341,02542
314,44472
333,29160
327,58121		 192.511
222.675
225.841
220.776
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
80
100
100		 72
82
103
103		 335,57725
312,10765
332,77150
326,44023		 204.623
228.935
227.071
223.304
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
45
45
90		 41
47
47
32		 327,03402
299,71803
309,90484
Dolmadı		 225.224
265.932
292.351
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 42
42
52
52		 323,70562
305,54761
327,41678
317,17419		 234.131
247.604
240.698
245.588
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 54
69
64
62		 319,99588
293,59618
313,95812
311,51374		 244.221
287.206
279.353
260.250
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
25
40		 21
21
12
7		 319,42787
292,55300
Dolmadı
Dolmadı		 245.836
290.947
Dolmadı
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
50		 41
29
62
52		 312,86961
Dolmadı
409,42254
413,61753		 265.186
Dolmadı
99.344
91.338
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
25
30
 11
2
1
 307,23695
Dolmadı
Dolmadı
 283.337
Dolmadı
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35
30
20		 36
37
31
21		 303,64861
283,39788
303,67011
289,43975		 295.695
327.309
314.156
328.556
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
53
52
52		 302,56375
288,53459
311,77103
295,88992		 299.513
306.191
286.265
306.629
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
32
31
31		 286,95917
272,77090
291,17187
280,03614		 361.770
377.330
363.261
363.736
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Gerontoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 284,25747


 374.217
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
20		 26
26
26
21		 277,9437
261,63503
284,34206
265,47435		 405.268
442.853
393.927
429.744
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
15
25
20		 2
2
11
20		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
50
50
50		 5
10
52
52		 Dolmadı
Dolmadı
317,03770
310,89773		 Dolmadı
Dolmadı
269.924
261.933
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 10
20
25
20		 5
7
26
21		 Dolmadı
Dolmadı
312,23516
309,63970		 Dolmadı
Dolmadı
284.746
265.393
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
70
70		 44
52
72
72		 381,98148
414,94033
400,69419
398,15768		 17.512
17.591
20.733
24.293
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 54
54
54
52		 357,44531
380,17021
368,90999
369,89020		 44.860
62.339
63.626
63.150
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
50
50		 52
52
52
52		 355,60723
399,73644
390,18009
386,28500		 47.806
32.250
31.022
37.341
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 49
49
42
41		 348,6281
374,42016
363,22907
361,49480		 60.548
73.754
75.626
80.635
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 345,75697
390,48150
383,37216
383,50787		 66.611
44.653
39.610
40.990
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
50
50
50		 47
52
52
52		 326,34142
369,18641
361,75693
360,82282		 121.257
85.534
78.982
82.183
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 31
32
84
82		 310,36474
344,91570
321,58606
320,32463		 188.444
157.756
221.198
229.029
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
80
80		 32
32
83
82		 305,18699
326,32508
293,25817
294,92536		 215.582
237.219
398.180
390.739
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 42
54
62
62		 298,82309
322,51764
313,23861
313,93244		 252.178
256.738
265.470
264.330
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 99
100
108
108		 105
106
114
111		 278,6774
311,64661
307,06939
326,40873		 394.872
318.055
302.238
199.285
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İlahiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 11
10
12
12		 11
11
13
12		 278,16516
308,38253
293,14372
283,91147		 399.008
338.483
399.096
478.940
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Rekreasyon Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
40
40
40		 32
42
42
41		 277,44929
288,78941
278,81708
282,16767		 404.920
481.575
518.943
494.040
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 412,61181
398,43499
414,42924
416,29557		 18.185
36.096
26.062
32.135
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
50
50		 36
41
52
52		 365,69894
361,31011
374,98206
374,21569		 86.055
97.852
93.015
110.541
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
70
70		 54
64
74
72		 364,67597
363,01073
373,56022
375,74405		 88.330
93.977
96.267
106.987
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 351,53731
352,28659
362,00129
360,51078		 121.079
120.096
125.285
145.509
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu (BALIKESİR) (Devlet )		 Havacılık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 62
62
62
62		 326,11809
316,46075
312,37305
306,89772		 209.014
252.605
332.117
366.499
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
70
60
60		 72
74
63
62		 312,68532
299,30944
300,37466
298,01986		 272.908
354.266
409.863
423.320
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
74
72
72		 299,48538
276,96969
270,10939
268,22392		 351.771
533.844
665.300
672.900
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
70
60
60		 48
74
62
62		 296,8989
281,21539
284,58389
285,39678		 369.171
495.083
532.133
516.920
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
75
60
60		 52
78
62
62		 295,91034
271,42921
267,27918
265,51532		 375.896
587.329
693.757
700.953
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
70
70		 52
72
72
72		 290,57505
266,82814
261,59620
257,45174		 414.601
634.669
753.773
788.953
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
53
52		 281,11301
270,93388
266,86952
259,23200		 491.252
592.303
698.094
768.949
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 63
64
52
52		 278,86672
268,08281
265,78211
263,63650		 510.845
621.595
709.375
720.792
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 42
42
54
52		 275,36037
274,64497
273,49623
274,95181		 542.234
555.874
632.311
607.779
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
42
41		 274,87749
263,36885
263,34719
262,23194		 546.781
672.030
734.846
735.748
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 42
42
41
41		 265,63124
255,69842
252,54341
246,66856		 636.613
760.867
855.635
919.249
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Spor Bilimleri Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Spor Yöneticiliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50


 54


 259,78644


 697.915
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Necatibey Eğitim Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 424,11285
429,62613
423,68403
419,97442		 13.081
14.011
19.100
17.229
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(BALIKESİR) (Devlet )		 Turizm Rehberliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
69
62
62		 363,11921
356,93231
349,91313
338,94191		 37.301
43.629
50.135
46.632
Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2026: 2 ve 4 yıllık bölümleri taban puanları, sıralamaları ve kontenjanları

2025-YKS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için tıklayınız

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