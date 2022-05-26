Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:39

Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Baltalimanı Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin o dönemde içerisinde bulunduğu durumu oldukça zor hale getiren bir antlaşmadır. Genellikle savaş sırasında mağlup olmamak adına denge politikası uygulayarak bazı imtiyazlar veren Osmanlı Devleti'nin imtiyazlar verdiği bir antlaşma da Baltalimanı Antlaşmasıdır. Baltalimanı Ticaret Antlaşması olarak da geçen bu antlaşman hakkında pek çok tarihçi ya da tarihsever kişi "Baltalimanı Antlaşması önemi ve tarihi" konusunu ve "Baltalimanı Ticaret Antlaşması sonuçları, nedeni ve maddeleri" konusunu doğru bir şekilde bilmek ister.