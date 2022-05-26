Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:39

Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Baltalimanı Antlaşması, Osmanlı Devleti'nin o dönemde içerisinde bulunduğu durumu oldukça zor hale getiren bir antlaşmadır. Genellikle savaş sırasında mağlup olmamak adına denge politikası uygulayarak bazı imtiyazlar veren Osmanlı Devleti'nin imtiyazlar verdiği bir antlaşma da Baltalimanı Antlaşmasıdır. Baltalimanı Ticaret Antlaşması olarak da geçen bu antlaşman hakkında pek çok tarihçi ya da tarihsever kişi "Baltalimanı Antlaşması önemi ve tarihi" konusunu ve "Baltalimanı Ticaret Antlaşması sonuçları, nedeni ve maddeleri" konusunu doğru bir şekilde bilmek ister.

Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Baltalimanı Antlaşması, Osmanlı Devleti ile Birleşik Krallık'ın İstanbul'un Baltalimanı semtinde 1838 yılında imzaladığı bir ticaret antlaşmasıdır. Bu antlaşmanın en önemli özelliği Birleşik Krallık'a verilen imtiyazlardır. Bu nedenle Baltalimanı Antlaşmasının maddeleri pek çok tarihçinin incelemek istediği maddelerdendir. Buna ek olarak Baltalimanı Antlaşması önemi ve tarihi de özellikle tarih dersi alan öğrencilerin karşılaşabileceği sorular arasında yer alır.

Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi

Baltalimanı Ticaret Antlaşması, 16 Ağustos 1838 tarihinde, İstanbul'un Baltalimanı semtinde Osmanlı İmparatorluğu ile Birleşik Krallık arasında imzalanan ticaret antlaşmasıdır.

Baltalimanı Antlaşması Osmanlı Devleti'nin İngiltere'ye pek çok yönden ekonomik imtiyaz vermesini sağlayan bir antlaşmadır. Bu antlaşma yerli işletmeler kepenk indirmek zorunda kalmıştır. Daha çok saniyeleşen bir devlet olan İngiltere için bu antlaşma oldukça karlı olmuştur. Osmanlı neredeyse İngiltere'nin sömürgesi haline gelmiştir. Pek çok yazar ve tarihti tarafından bu antlaşma ile Osmanlı Devleti'nin sonunun geldiği düşünülmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Baltalimanı Antlaşması Maddeleri

Baltalimanı antlaşmasının maddelerinden bazıları şu şekildedir:

  • Yed-i vahid, yani tekel sistemi kaldırılacaktır.
  • İç ticarete Osmanlıların haricinde İngilizlerin de katılması öngörülmüştür.
  • Britanya (İngiliz) vatandaşları Osmanlı ürünlerini ihraç edebilme hakkına sahip oldular.
  • Britanyalılar ile olan transit ticaret sebebiyle alınan resmi vergi kaldırıldı.
  • Büyük Britanya gemileri ile gelen Britanya malları için bir kez gümrük vergisi ödenmesinin ardından mallar alıcı tarafından istenilen yere götürülüp bir daha vergi ödenmeyecektir.
  • Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde ticaret yapan Britanyalılar, Osmanlı vatandaşlarından daha az vergi ödeyeceklerdir.
  • Britanyalı tacirler Osmanlı Devleti içerisinde en fazla imtiyaza sahip olan milletlerden biri olarak kabul edilecektir.
Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Baltalimanı Antlaşması Nedeni

Osmanlı 1826'dan beri kendi ihtiyacı olan yerli hammaddelerin yabancı tüccarlar tarafından ihraç edilmesini engellemek amacıyla yed-i vahid (tekel) sistemini uygulamaya başlamıştı. Bu sistem Britanya'nın çıkarları ile ters düşmesi sebebiyle kendilerine ayrıcalık verilmesi için Osmanlı'ya baskın yapıyorlardı. Baltalimanı Antlaşması, 1838 yılında ekonomik ilişkilerin yoğun olduğu bir dönemde imzalanmıştır.

Baltalimanı Antlaşması Önemi ve Tarihi – Baltalimanı Ticaret Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları ve Maddeleri

Mustafa Reşit Paşa, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'nın çıkardığı isyanı bastırmak için İngilizlerden yardım istemiştir. Bu yardıma karşılık olarak, Büyük Britanya'ya ticari açıdan büyük ayrıcalıklar tanıyan bir ticaret konvansiyonu Baltalimanı'nda devlete ait olan yalıda imzalanmıştır. Konvansiyon 8 Ekim 1839'de Kraliçe Viktoria, bir ay sonrasında Sultan 2. Mahmut tarafınca onaylanmıştır.

SON DAKİKA