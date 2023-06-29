Giriş Tarihi: 29.06.2023 11:37
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
11:37
Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?
Bankalar bayramın ikinci günü açık mı sorusu yanıt arıyor. Para çekmek, göndermek ya da mobil bankacılık üzerinden gerçekleşmeyecek işlemler sebebiyle bankalara gitmesi gereken vatandaşlar bayramda bankaların çalışma durumunu sorguluyor. Kurban Bayramı tatili 26-27 Haziran Pazartesi ve salı günü başlamıştı. Devlet bankaları kapalı olurken, özel bankalar faaliyetlerine devam etmişti. Bayramın ikinci günü idrak edilirken vatandaşlar "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram sebebiyle pek çok resmi ve özel kurum kapalı. Peki, bayramda bankalar kapalı mı, bayramın ikinci günü bankalar açık mı? İşte, bugün açık olan bankalar…