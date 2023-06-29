Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?

Bayramın ikinci günü idrak ediliyor. Bayramın ilk gününden itibaren bayram namazları kılınıp kurbanlar kesildi, bayramlaşmalar sürüyor. Bayram öncesi yatırılan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar bayramda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediyor. Bayram sebebiyle pek çok resmi ve özel kurum kapalı. Hastaneler, sağlık ocakları, noterler kapalı olurken bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, bayramda bankalar kapalı mı, bayramın ikinci günü bankalar açık mı? İşte, bugün açık olan bankalar…