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Haberler Fotohaber Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.06.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 11:37

Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?

Bankalar bayramın ikinci günü açık mı sorusu yanıt arıyor. Para çekmek, göndermek ya da mobil bankacılık üzerinden gerçekleşmeyecek işlemler sebebiyle bankalara gitmesi gereken vatandaşlar bayramda bankaların çalışma durumunu sorguluyor. Kurban Bayramı tatili 26-27 Haziran Pazartesi ve salı günü başlamıştı. Devlet bankaları kapalı olurken, özel bankalar faaliyetlerine devam etmişti. Bayramın ikinci günü idrak edilirken vatandaşlar "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bayram sebebiyle pek çok resmi ve özel kurum kapalı. Peki, bayramda bankalar kapalı mı, bayramın ikinci günü bankalar açık mı? İşte, bugün açık olan bankalar…

Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?

Bayramın ikinci günü idrak ediliyor. Bayramın ilk gününden itibaren bayram namazları kılınıp kurbanlar kesildi, bayramlaşmalar sürüyor. Bayram öncesi yatırılan emekli bayram ikramiyesi ve emekli maaşını çekmek isteyen vatandaşlar bayramda bankalar açık mı, kapalı mı merak ediyor. Bayram sebebiyle pek çok resmi ve özel kurum kapalı. Hastaneler, sağlık ocakları, noterler kapalı olurken bankaların çalışma durumu merak ediliyor. Peki, bayramda bankalar kapalı mı, bayramın ikinci günü bankalar açık mı? İşte, bugün açık olan bankalar…

Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Bankalar, bayram tatili süresince hizmetlerine ara verecek. 27 Haziran 13.00 itibariyle başlayacak olan resmi tatil, 28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Banka şubelerinin 3 Temmuz Pazartesi günü faaliyete başlaması öngörülüyor.

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Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?

EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Resmi tatil günlerinde yani bayramda EFT ve Havale işlemleri hesaba geçmeyecek. Bu sebeple para gönderme işlemleri bayram sonrası bir sonraki işlem gününde hesaba aktarılabilecek.

Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?

FAST İLE 7 GÜN 24 SAAT PARA TRANSFERİ YAPABİLİRSİNİZ

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabiliyor. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor. Bu sebeple bayramda mobil bankacılığınız üzerinden FAST ile saniyeler içerisinde para transferi yapabilirsiniz.

Bankalar bayramın ikinci günü açık mı? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu? Pazartesi günü açılıyor mu?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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