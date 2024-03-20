Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
08:09
İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?
Yağmur sonrası baraj doluluk oranları gündemdeki yerini aldı. Alibey, Ömerli, Elmalı gibi İstanbul barajlarında son durum takip ediliyor. Yaz aylarında alarm veren su seviyesi bu yılın başında aldığı yağışlarla birlikte toparlanmıştı. Yüzdeler, İSKİ tarafından paylaşılıyor. Peki; 20 Mart baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, detaylar...