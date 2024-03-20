İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. Bugünün tabloları henüz paylaşılmadı. Ancak 19 Mart itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 79,25 oranında dolu.

İşte, güncel veriler: