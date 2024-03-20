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Haberler Fotohaber İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 08:09

İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?

Yağmur sonrası baraj doluluk oranları gündemdeki yerini aldı. Alibey, Ömerli, Elmalı gibi İstanbul barajlarında son durum takip ediliyor. Yaz aylarında alarm veren su seviyesi bu yılın başında aldığı yağışlarla birlikte toparlanmıştı. Yüzdeler, İSKİ tarafından paylaşılıyor. Peki; 20 Mart baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte, detaylar...

İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?

Barajlarda son durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tabloları ile gündeme geldi. Son günlerde bölge bölge yağış alan Megakentte su seviyesi yükseliyor. Sıcak günlerde kritik seviyelere düşen baraj doluluk oranları yağışla birlikte toparlanıyor. İşte, 20 Mart baraj doluluk oranı...

İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM!

İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. Bugünün tabloları henüz paylaşılmadı. Ancak 19 Mart itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 79,25 oranında dolu.

İşte, güncel veriler:

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İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 70,03

Büyükçekmece: 75,47

Darlık: 86,14

Elmalı: 89,29

İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?

Istrancalar: 73,26

Kazandere: 72,82

Pabuçdere: 70,95

İSKİ Baraj doluluk oranı 20 Mart 2024 | İstanbul barajlarında son durum ne, su seviyesi yüzde kaç?

Sazlıdere: 58,51

Terkos: 81,17

Ömerli: 88,59

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