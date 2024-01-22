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Haberler Fotohaber Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 15:16

Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?

Güncel baraj doluluk oranı İSKİ rakamları araştırılmaya başlandı. Son günlerde İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Hal böyleyken barajlarda son durum 22 Ocak Pazartesi verileri merak ediliyor. Yağışlar yer yer devam ederken barajlardaki doluluk oranları İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Alibey barajları en çok araştırılanlar arasında. Peki; İstanbul baraj doluluk oranları son durum ne, yüzde kaç arttı?

Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?

Baraj doluluk oranı İstanbul için araştırılıyor. Son günlerde şiddetli yağışın etkili olduğu İstanbul'dan sevindiren haber geldi. Terkos, Alibey, Ömerli Barajı doluluk oranı kritik seviyeleri aşmaya başladı. Doluluk oranı artış gösteren barajlarda son durum İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşıldı. Peki, İSKİ verileri ile 22 Ocak İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, son durum ne? İşte, detaylar.

Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90,38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30,05 ile Pabuçdere Barajı oldu. Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47,58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67,6'ya yükseldi.

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Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?

22 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 71.64

Büyükçekmece: 53.74

Darlık: 78.37

Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?

Elmalı: 90.38

Istrancalar: 67.6

Kazandere: 55.53

Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?

Pabuçdere: 30.05

Sazlıdere: 43.59

Terkos: 51.55

Ömerli: 81.77

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