Giriş Tarihi: 22.01.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
15:16
Baraj doluluk oranı İSKİ 22 Ocak Pazartesi: Sağanak yağışlar sonrası İstanbul barajları doluluk oranları yüzde kaç doldu?
Güncel baraj doluluk oranı İSKİ rakamları araştırılmaya başlandı. Son günlerde İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Hal böyleyken barajlarda son durum 22 Ocak Pazartesi verileri merak ediliyor. Yağışlar yer yer devam ederken barajlardaki doluluk oranları İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde yakından takip ediliyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Alibey barajları en çok araştırılanlar arasında. Peki; İstanbul baraj doluluk oranları son durum ne, yüzde kaç arttı?