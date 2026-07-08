Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum

2026 yılında barajlardaki doluluk seviyeleri şehirden şehre farklılık gösteriyor. İstanbul'da İSKİ, Ankara'da ASKİ, İzmir'de İZSU ve Bursa'da BUSKİ tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda barajların son durumu belli oluyor. Vatandaşlar ise "Barajlarda doluluk oranı kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor.