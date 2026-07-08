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Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum
Giriş Tarihi: 08.07.2026 12:50
Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum
Türkiye'nin büyük şehirlerinde barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Yağış miktarları, mevsimsel değişimler ve tüketim oranları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki baraj doluluk oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Su kaynaklarının mevcut durumu, ilgili kurumların açıkladığı güncel verilerle takip ediliyor.