Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum
Giriş Tarihi: 08.07.2026 12:50

Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum

Türkiye'nin büyük şehirlerinde barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Yağış miktarları, mevsimsel değişimler ve tüketim oranları nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki baraj doluluk oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Su kaynaklarının mevcut durumu, ilgili kurumların açıkladığı güncel verilerle takip ediliyor.

  • ABONE OL
Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum

2026 yılında barajlardaki doluluk seviyeleri şehirden şehre farklılık gösteriyor. İstanbul'da İSKİ, Ankara'da ASKİ, İzmir'de İZSU ve Bursa'da BUSKİ tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda barajların son durumu belli oluyor. Vatandaşlar ise "Barajlarda doluluk oranı kaç oldu?" sorusuna yanıt arıyor.

Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ tarafından düzenli olarak açıklanıyor.

Elmalı Barajı%91,46

Ömerli Barajı%88,07

Darlık Barajı%79,87

Alibey Barajı%58,55

Terkos Barajı%50,45

Büyükçekmece Barajı %44,45

Kazandere Barajı%39,82

Sazlıdere Barajı%37,24

Pabuçdere Barajı%35,97

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum

ANKARA BARAJLARINDA SU SEVİYESİ NE DURUMDA?

Başkentteki barajların doluluk oranları ASKİ tarafından takip ediliyor. Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü gibi barajlardaki su miktarı, Ankara'nın içme suyu rezervleri açısından önem taşıyor.

Akyar Barajı %74,58

Çamlıdere Barajı %42,27

Çubuk 2 Barajı %62,59

Eğrekkaya Barajı %78,30

Kargalı Barajı %85,79

Kavşakkaya Barajı %66,74

Kesikköprü Barajı %100

Kurtboğazı Barajı %34,72

Peçenek Barajı %30,41

Türkşerefli Barajı %10,14

Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir'de barajlardaki su durumu İZSU verileri üzerinden takip ediliyor. Tahtalı, Balçova, Ürkmez ve Gördes gibi barajlarda yağış miktarına bağlı olarak doluluk oranlarında değişimler yaşanabiliyor.

Ürkmez Barajı: %87,73

Balçova Barajı: %81,05

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %65,83

Tahtalı Barajı: %52,19

Gördes Barajı: %38,36

Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum

BURSA BARAJLARINDA SON GELİŞMELER

Bursa'nın su kaynaklarındaki doluluk seviyeleri BUSKİ tarafından açıklanıyor. Kentin önemli su kaynakları arasında yer alan barajlardaki oranlar, mevsimsel koşullar ve su kullanımı doğrultusunda güncelleniyor.

Bursa'da barajların doluluk oranları ortalama yüzde 90,7 oldu.

Baraj Doluluk Oranları 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da Son Durum
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA