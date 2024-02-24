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Haberler Fotohaber Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 24 Şubat Başak Dolunayı burçlara etkileri neler?
Giriş Tarihi: 24.02.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 10:51

Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 24 Şubat Başak Dolunayı burçlara etkileri neler?

Şubat dolunayı Başak burcunda gerçekleşiyor. Bu burcun etkisinde olanlar başta olmak üzere astrolojiye inanan pek çok kişi 24 Şubat Başak Dolunayı burçlara etkileri neler diye merak ediyor. Satürn ve Merkür etkili olan bu dolunay bu iki gezegenin temsil ettiği özellikleri de beraberinde getirecek. Peki, Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte detaylar.

Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 24 Şubat Başak Dolunayı burçlara etkileri neler?

Bu ay Başak burcunda gerçekleşen Şubat Dolunayı, Başak burcunun gezegeni olan Merkür'ün de katkısıyla Zodyak kuşağını etkisi altına alacak. Yükselen burçları da büyük ölçüde etkileyecek olan Başak Dolunayı burçlara etkileri astroloji meraklıları tarafından mercek altına alınıyor. İşte Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtı ile burçlara etkileri.

Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 24 Şubat Başak Dolunayı burçlara etkileri neler?

BAŞAK DOLUNAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Şubat ayı dolunayı 24 Şubat Cumartesi günü Saat 15.30'da Başak burcunda 5 derecede gerçekleşecek.

Bu dolunay Satürn ve Merkür etkili olacak.

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Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 24 Şubat Başak Dolunayı burçlara etkileri neler?

BAŞAK DOLUNAYI ETKİLERİ

Astrolojiye göre, Başak burcunda gerçekleşen dolunayın çeşitli etkileri olabileceği düşünülür. Başak burcu detaycı, analitik ve düzenli bir enerjiye sahiptir. Dolunaylar genellikle duygusal yoğunluk ve aydınlanma zamanları olarak görülür. Başak burcundaki dolunayın etkileri şunlar olabilir:

Başak burcunun etkisi altında gerçekleşen dolunay döneminde, detaylara daha fazla odaklanma ve analitik düşünme eğilimi artabilir. Zihinsel olarak daha net ve keskin bir odaklanma sağlayabilir. Başak enerjisi, düzen, disiplin ve pratik yaklaşımlarla ilişkilendirilir.

Dolunay döneminde, hayatınızın farklı alanlarında daha fazla düzen ve disiplin sağlama eğilimi artabilir. Başak burcunun olumsuz yönleri arasında aşırı eleştirel olma eğilimi vardır. Dolunay döneminde bu enerji daha belirgin hale gelebilir, bu nedenle kendinizi ve diğerlerini aşırı eleştirmekten kaçınmak önemlidir.

Başak burcu sağlık, beslenme ve hijyenle ilişkilendirilir. Dolunay döneminde bu alanlara daha fazla önem verme ve iyileştirme fırsatı bulabilirsiniz. Dolunaylar genellikle bir döngünün tamamlanması ve sonuçların ortaya çıkması zamanı olarak görülür. Başak burcundaki dolunay, iyileşme ve tamamlanma süreçlerini vurgulayabilir, geçmişteki konuları ele alma ve sonlandırma fırsatı sunabilir.

Başak Dolunayı ne zaman başlıyor ve bitiyor? 24 Şubat Başak Dolunayı burçlara etkileri neler?

HANGİ BURÇLAR BU DOLUNAYDAN OLUMSUZ ETKİLENECEK?

Başak dolunayının uyumsuz etkisini alacak burçlar İkizler ve Yay burçları olacaktır. Doğum haritanızda 5 dereceye yakın bir gezegen ya da bu burçlardan biri mevcutsa sosyal ilişkilerinizde iş ve özel yaşamlarınızda beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz dikkatli olun ve sabırlı davranın.

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