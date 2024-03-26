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Haberler Fotohaber Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 21:22

Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

Batman'da 2024 yerel seçimlerine ilişkin Belediye Başkan adayları merakla bekleniyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek ve Batman'ın yerel yöneticileri belirlenecek. Bu süreçte büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar, seçmenlerin tercihleriyle belirlenecek. Batmanlılar, hangi partilerin ve kimlerin aday olduğunu yakından takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği listede AK Parti, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Batman Belediye Başkan adayları

Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

YSK'nın kesin aday listesi 5 Mart'ta resmiyet kazanmış ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları belirlenmişti. Bu aşamada milyonlarca seçmen, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarları seçmek üzere sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, vatandaşlar Batman Belediye Başkan adayları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Batman belediye başkan adayları listesi…

Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
BATMAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ 2024
  1. Adalet ve Kalkınma Partisi Adil Sebati Ceylan
  2. Cumhuriyet Halk Partisi Hasan Sünük
  3. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gülistan Sönük
  4. Hür Dava Partisi Serkan Ramanlı
  5. Yeniden Refah Partisi Tahir Zaman
  6. İYİ Parti Abdullah Polat
  7. Saadet Partisi Mehmet Onat
  8. Vatan Partisi Büşra Aslan
  9. Demokrat Parti Ahmet Güneş
  10. Demokratik Sol Parti Şükrü Aydın
  11. Bağımsız Türkiye Partisi Adnan Şahin
  12. Halkın Kurtuluş Partisi Bayram Koca
  13. Türkiye Komünist Partisi Ferhat Konuk
  14. Türkiye Komünist Hareketi Yusuf Işık
  15. Hak ve Özgürlükler Partisi Celal Deniz
  16. Demokrasi ve Atılım Partisi Erdi Işık
  17. Zafer Partisi Ferhat Sezgin
  18. Milli Yol Partisi Muhyettin Karabulut
  19. Yeni Türkiye Partisi Abdülmelik Özdemir
  20. Millet Partisi Ahmet Göktekin
  21. Bağımsız Hüseyin Seyidoğlu
  22. Bağımsız Muazzez Baktaş
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Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

SEÇİM SONUÇLARI SABAH.COM.TR'DE OLACAK

31 Mart'ta milyonlarca kişi sandık başına giderek yeni büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek. Sandıkların kapanması ve YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının ardından seçim sonuçları canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'den paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe adayların, partilerin aldığı oy oranları oy sayımı bitene kadar güncellenerek anbean sizlere aktarılacak.

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Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
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