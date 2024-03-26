Giriş Tarihi: 26.03.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
21:22
Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu
Batman'da 2024 yerel seçimlerine ilişkin Belediye Başkan adayları merakla bekleniyor. Türkiye Yerel Seçimleri, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek ve Batman'ın yerel yöneticileri belirlenecek. Bu süreçte büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar, seçmenlerin tercihleriyle belirlenecek. Batmanlılar, hangi partilerin ve kimlerin aday olduğunu yakından takip ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği listede AK Parti, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Batman Belediye Başkan adayları…