Batman Belediye Başkan adayları! 2024 YSK verileri ile Batman Belediye Başkan adayları listesi belli oldu

YSK'nın kesin aday listesi 5 Mart'ta resmiyet kazanmış ve böylece tüm illerin belediye başkan adayları belirlenmişti. Bu aşamada milyonlarca seçmen, 31 Mart Türkiye Yerel Seçimlerinde belediye başkanlarını ve muhtarları seçmek üzere sandık başına gidecek. 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başlamışken, vatandaşlar Batman Belediye Başkan adayları hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, AK Parti, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Yeniden Refah Partisi ve diğer partilerin Batman belediye başkan adayları listesi…