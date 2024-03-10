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Haberler Fotohaber Batman iftar vakti 2024: Batman İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:06

Batman iftar vakti 2024: Batman İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

Batman iftar vakti ve sahur saati, Ramazan İmsakiyesinin paylaşılmasıyla birlikte netlik kazandı. Kent genelinde oruç ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar Batman İmsakiye için araştırma yaparken ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvim ile 30 günlük ezan saatleri belli oldu. İşte Batman iftar ve sahur vakitleri…

Batman iftar vakti 2024: Batman İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

Sabrın, şükrün ve bereketin ayı olan mübarek Ramazan geldi çattı. Tüm İslam alemini saran Ramazan heyecanı Batman'da da başlarken, kent genelinde vatandaşlar ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta sorularıyla incelemeleri hızlandırdı. Duayla, tövbeyle ve ibadetle geçireceğimiz bu kıymetli ayda tuttuğumuz oruçla sabrı ve şükrü öğrenecek, uhrevi saadeti tadacağız. Bu manevi huzura erişmek için oruç tutmaya hazırlananlar için Batman İmsakiye Diyanet tarafından yayınlandı. İşte Batman iftar vakti ve sahur saati…

Batman iftar vakti 2024: Batman İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

BATMAN'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)
Batman İftar Vakti: 18:26
Batman Sahur (İmsak) Vakti: 05:05
Batman Teravih Namazı Vakti: 19:41

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)
Batman İftar Vakti: 18:27
Batman Sahur (İmsak) Vakti: 05:04
Batman Teravih Namazı Vakti: 19:42


Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)
Batman İftar Vakti: 18:28
Batman Sahur (İmsak) Vakti: 05:02
Batman Teravih Namazı Vakti: 19:43

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma

Batman iftar vakti 2024: Batman İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Aşağıdaki linke tıklayarak il il hatimle teravih kıldıran camilere ulaşabilirsiniz.


https://camiler.diyanet.gov.tr/tr-tr/etkinlikler/listele/50/hatimle-teravih-kilinan-camiler

Batman iftar vakti 2024: Batman İmsakiye ile ilk iftar saati, imsak ve sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Teravih Namazı Farz Mı, Sünnet Mi?

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2012]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 177-178 [761]). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1 [2009]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 173-175 [759-760]) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

KAYNAK: DİYANET

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