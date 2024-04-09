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Giriş Tarihi: 09.04.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 16:24

Bayram namazı farz mı sünnet mi? Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı?

Ramazan Bayramı için tüm hazırlıklar tamamlanırken bayram namazı hakkında bilgilerini tazelemek isteyenler konuyla ilgili Diyanet'in açıklamalarını takip ediyor. Bu noktada bayram namazı farz mı sünnet mi gibi sorularla bu ibadetin dini hükmü araştırılıyor. Peki, Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına istinaden konunun detayları.

Bayram namazı farz mı sünnet mi? Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı?

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı bugün son buldu. Bu kıymetli ayın nihayete ermesiyle bir bayrama daha kavuşmanın şükrü ve mutluluğu içinde bayram namazı hakkında incelemeler başladı. Bu kapsamda Bayram namazı farz mı sünnet mi soruları yanıt ararken Diyanet'ten açıklama geldi. İşte Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı gibi soruların yanıtı.

Bayram namazı farz mı sünnet mi? Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı?

BAYRAM NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ?

İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayram kabul edilmiş ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve ashabının (r.a.) tatbikatına göre kendine özgü ilave tekbirleriyle birlikte ikişer rekât olan bayram namazları daima geniş alanlarda ve cemaatle kılınmış, ardından da bayram hutbesi irad edilmiş ve bu hususta bir icma oluşmuştur.

Öte taraftan fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Diyanet açıklamasına göre kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

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Bayram namazı farz mı sünnet mi? Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı?

BAYRAM NAMAZI KILMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Bayram namazı farz mı sünnet mi? Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı?

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

Netice itibariyle Bayram namazları oruç ve hac gibi uzun süreli ve yoğun ibadetlerin tamamlanmasının sevinç ve coşkusunu yaşamak üzere hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadetlerdir.

Bayram namazı farz mı sünnet mi? Bayram namazı kılmanın hükmü nedir, kadınlar kılar mı?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILAR MI?

İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü'l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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