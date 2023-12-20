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Haberler Fotohaber Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 14:35 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 14:35

Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

İstanbul elektrik kesintisi sorgulanmaya devam ediyor. Bugün 20 Aralık 2023 İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi için BEDAŞ uyardı. Resmi internet sitesi üzerinden bugün 20 Aralık Çarşamba günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Avrupa Yakası sakinlerini karanlık bir gün bekliyor. Başakşehir, Bayrampaşa, Çatalca, Eyüpsultan ve Şişli gibi kalabalık ilçeleri bugün karanlık bekliyor. Bugün elektrik kesintisi Bugün elektrik kesintisi olacak mı, nerde elektrik kesintisi olacak?

Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

Bazı ilçelerde 6 saatten uzun sürecek bu planlı kesintiyi BEDAŞ sitesinde duyurdu. Avrupa Yakası vatandaşlarının zor bir gün geçireceği belli oldu. Elektrik kesintisi geliyor. Avrupa Yakası vatandaşlarının fenerlerini ve mumlarını bulundurması gerekiyor. Bugün elektrik kesintisi olacak mı, nelerde elektrik kesintisi olacak?

Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

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Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 02:00:00 - 21/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 04:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 11:00:00 - 21/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 13:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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