Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

İstanbul elektrik kesintisi sorgulanmaya devam ediyor. Bugün 20 Aralık 2023 İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi için BEDAŞ uyardı. Resmi internet sitesi üzerinden bugün 20 Aralık Çarşamba günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu. Avrupa Yakası sakinlerini karanlık bir gün bekliyor. Başakşehir, Bayrampaşa, Çatalca, Eyüpsultan ve Şişli gibi kalabalık ilçeleri bugün karanlık bekliyor. Bugün elektrik kesintisi Bugün elektrik kesintisi olacak mı, nerde elektrik kesintisi olacak?