Bedaş uyarıyor: BUGÜN İSTANBUL 6 SAAT ELEKTRİKSİZ KALACAK! Bugün elektrik kesintisi olacak mı? Nerde elektrik kesintisi olacak?

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 02:00:00 - 21/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 04:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 11:00:00 - 21/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 13:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.