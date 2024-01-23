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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 22:44

Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile beklenen görev yerleri adayların gündeminde. Başvurularını tamamlayan ve ücretlerini yatıran adaylar sınıflandırma sonuçlarına e-üzerinden ulaşacak. Öncesinde celp ve sevk tarihleri belli oldu. Bu noktada https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim sayfası sık sık ziyaret ediliyor. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden yapılır? İşte, ayrıntılar...

Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet ekranı takip ediliyor. MSB son dakika açıklaması ile beklenen sınıflandırmada Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yerleştirmeler erişime açılacak. Celp ve sevk tarihlerine göre temel askerlik eğitimini tamamlayacak adaylar sonuç ekranlarına kilitlendi. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusuna göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı 25 Ocak tarihinde duyurulacak.

Bu tarihte e-devlet askerlik şubesi üzerinden sorgulamalar gerçekleşecek.

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Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

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