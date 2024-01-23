Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 23.01.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
22:44
Bedelli askerlik sonuçları açıklanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile beklenen görev yerleri adayların gündeminde. Başvurularını tamamlayan ve ücretlerini yatıran adaylar sınıflandırma sonuçlarına e-üzerinden ulaşacak. Öncesinde celp ve sevk tarihleri belli oldu. Bu noktada https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim sayfası sık sık ziyaret ediliyor. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorgulama nereden yapılır? İşte, ayrıntılar...