Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet! MSB ile 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet ekranı takip ediliyor. MSB son dakika açıklaması ile beklenen sınıflandırmada Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yerleştirmeler erişime açılacak. Celp ve sevk tarihlerine göre temel askerlik eğitimini tamamlayacak adaylar sonuç ekranlarına kilitlendi. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?