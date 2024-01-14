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Haberler Fotohaber Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 12:01

Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusuyla 2024 yılı için bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin sevk ve celp dönemleri belli oldu. Birçok aday tarafından merakla bedelli askerlik yerleri sonuçları bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş son buldu. Bedelli askerlik başvurularını gerçekleştiren adaylar, e-devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden sınıflandırma sonuçlarını görebilecekler. Peki 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

Bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 29 Aralık 2023 tarihine kadar 2024 yılı bedelli askerlik için başvurularını tamamlayan adaylar askerlik yerlerini merak bekliyorlar. İşte, bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? ayrıntılarda

Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?


MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı 25 Ocak tarihinde e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

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Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek.

Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan adaylar 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

Tarihler aşağıdadır:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

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