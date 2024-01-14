Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan adaylar 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edileceklerdir.

