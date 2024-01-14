Bedelli Askerlik sonuçları: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB sevk ve celp takvimi duyuruldu!

Giriş Tarihi: 14.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
12:01
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün duyurusuyla 2024 yılı için bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin sevk ve celp dönemleri belli oldu. Birçok aday tarafından merakla bedelli askerlik yerleri sonuçları bekleniyordu. Heyecanlı bekleyiş son buldu. Bedelli askerlik başvurularını gerçekleştiren adaylar, e-devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı üzerinden sınıflandırma sonuçlarını görebilecekler. Peki 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?