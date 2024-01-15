Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri

Tarih yaklaştıkça bedelli askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı üzerinde yoğunluk başladı. Geçtiğimiz yıl işlemlerini tamamlayanlar bu yıl askerliklerini yapmak için belirlenecek yer ve tarihi bekliyor. Binlerce adayın gündeminde yer alan sınıflandırma sonuçlarına ilişkin bilgiler arasında celp ve sevk de oldukça önemli bir noktada. Peki; 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?