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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:42

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak belli oldu. Yeni bedelli ücretinin açıklanmasının ardından sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) takvimi ile takip edilen süreçte celp ve sevk tarihleri adayların gündeminde. Geçtiğimiz yıl başvurusunu gerçekleştirenler sonuç tarihine odaklandı. İşte, e-devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı…

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri

Tarih yaklaştıkça bedelli askerlik yerleri sorgulama e-devlet ekranı üzerinde yoğunluk başladı. Geçtiğimiz yıl işlemlerini tamamlayanlar bu yıl askerliklerini yapmak için belirlenecek yer ve tarihi bekliyor. Binlerce adayın gündeminde yer alan sınıflandırma sonuçlarına ilişkin bilgiler arasında celp ve sevk de oldukça önemli bir noktada. Peki; 2024 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü duyurusuna göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı 25 Ocak tarihinde duyurulacak.

Bu tarihte e-devlet askerlik şubesi üzerinden sorgulamalar gerçekleşecek.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

8 Şubat 2024

7 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri sorgulama işlemi, e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.

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