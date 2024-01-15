Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:42
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2024? e-Devlet bedelli askerlik sorgulama ile MSB celp - sevk tarihleri
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak belli oldu. Yeni bedelli ücretinin açıklanmasının ardından sınıflandırma sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) takvimi ile takip edilen süreçte celp ve sevk tarihleri adayların gündeminde. Geçtiğimiz yıl başvurusunu gerçekleştirenler sonuç tarihine odaklandı. İşte, e-devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı…