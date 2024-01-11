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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 11.01.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 16:42

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı

Bedelli askerlik ücreti 2024 belli oldu. 182 bin 609 lira 4 kuruş olarak açıklanan yeni rakamın ardından Ocak ayı bedelli askerlik yerleri araştırmaları hızlandı. Binlerce yükümlü e-Devlet sorgulama ekranı üzerinde belli olacak bedelli askerlik yerleri ile nerelerde askerlik yapacağını öğrenecek. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik başvuruları 29 Aralık'ta tamamlanmıştı. MSB açıklaması ile belli olacak askerlik yerleri Ocak ayında açıklanacak. Sonuçların e-Devlet ekranı üzerinde açıklanacağı süreçte "2024 Ocak ayı bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte, detaylar….

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur maaşlarına gelen yüzde 49,25 oranında zamla birlikte bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira 4 kuruşa yükseldi.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti, Temmuz-Aralık dönemi için 122.351 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak 2024'te 182.609 TL olan belli askerlik ödemesi Temmuz 2024'te yeniden artacak.

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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2024 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

Net tarih henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı

BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı e-Devlet bedelli askerlik yerleri e-devlet sorgulama ekranı

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

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