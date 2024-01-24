ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri

Giriş Tarihi: 24.01.2024 22:22
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
22:22
MSB, bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere başvuruda bulunan ve ücretini yatıran adayların sınıflandırma sonuçlarını açıklıyor. 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet ekranı üzerinde araştırmalar yoğunlaşırken https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi linkiyle askerlik yerleri erişime açılıyor. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de bakanlık tarafından duyuruldu. Peki; bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...