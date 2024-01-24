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Giriş Tarihi: 24.01.2024 22:22 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 22:22

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri

MSB, bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak üzere başvuruda bulunan ve ücretini yatıran adayların sınıflandırma sonuçlarını açıklıyor. 2024 Bedelli askerlik sonuçları sorgulama e-devlet ekranı üzerinde araştırmalar yoğunlaşırken https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi linkiyle askerlik yerleri erişime açılıyor. Öte yandan celp ve sevk tarihleri de bakanlık tarafından duyuruldu. Peki; bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri

Askerlik yerleri sorgulama e-devlet üzerinden takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile beklenen sınıflandırmayla birlikte temel eğitim için görev yerleri ortaya çıkıyor. Adaylar, heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bilgilere elektronik ortamın yanı sıra şubelerden de ulaşılabiliyor. Peki; 2024 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen celp ve sevk tarihleri ardından sınıflandırma sonuçları bekleniyor. MSB takvimi ile o tarih belli oldu. 25 Ocak Perşembe günü e-devlet üzerinden erişime açılacak bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemleri ile gündemdeki yerini almaya hazırlanıyor.

İşte, celp ve sevk tarihleri 2024:

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ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunan er adayları 2024 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde askerlik yerlerine sevk edilecek:

  • 8 Şubat 2024
  • 7 Mart 2024
  • 18 Nisan 2024
  • 16 Mayıs 2024
  • 27 Haziran 2024
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri
  • 25 Temmuz 2024
  • 22 Ağustos 2024
  • 19 Eylül 2024
  • 17 Ekim 2024
  • 14 Kasım 2024
  • 12 Aralık 2024
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerini öğrenmek isteyen er adayları; e-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-bakanligi ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek adaylar, Askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilecek.

İşte, sorgulama linki:

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