ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA 2024 | Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB sevk tarihleri

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANIYOR!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen celp ve sevk tarihleri ardından sınıflandırma sonuçları bekleniyor. MSB takvimi ile o tarih belli oldu. 25 Ocak Perşembe günü e-devlet üzerinden erişime açılacak bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemleri ile gündemdeki yerini almaya hazırlanıyor.

İşte, celp ve sevk tarihleri 2024: