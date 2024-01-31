BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?

Bekçi alımı yeni dönem başvurusu yakından takip ediliyor. Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan alımlar için, bekçi adayları Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyurularını yakından takip ediyor. 2024 yılı için gündem olan bekçi alımında sınav tarihi ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, 2024 Bekçi alımı ne zaman, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?