Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:37
BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?
Bekçi alımı geçtiğimiz yılda oldukça rağbet görmüş ve Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler 2024 yılında yapılması beklenen yeni dönem alımlarına çevrildi. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılan alımlar için adaylar boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin neler olduğunu takip ediyor. Peki, Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?