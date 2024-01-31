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Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:37

BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?

Bekçi alımı geçtiğimiz yılda oldukça rağbet görmüş ve Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler 2024 yılında yapılması beklenen yeni dönem alımlarına çevrildi. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılan alımlar için adaylar boy, yaş ve kilo gibi kriterlerin neler olduğunu takip ediyor. Peki, Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?

Bekçi alımı yeni dönem başvurusu yakından takip ediliyor. Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan alımlar için, bekçi adayları Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyurularını yakından takip ediyor. 2024 yılı için gündem olan bekçi alımında sınav tarihi ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, 2024 Bekçi alımı ne zaman, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Bekçi alımı şartları ise şöyle;

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BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR, BELLİ OLDU MU?

2024 yılı için Bekçilik başvurusu ve şartlarına dair resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?
  • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
  • Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
BEKÇİ ALIMI 2024: Yeni dönem bekçi alımı var mı, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı, hangi illerde alım yapılacak?
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
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