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Giriş Tarihi: 16.05.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 14:30

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2024 || EGM PA bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

Binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan Bekçi alımı başvurusu yakından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşmesi beklenen alımlar için başvuru şartları gündemde. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 26 ilde alımlar gerçekleşmişti. Bu noktada ise gözler yeni dönem alımlarına çevrildi. 2024 Şubat ayında yapılması beklenen bekçi alımı için boy, kilo gibi fiziki şartlar oldukça önemli. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, şartla neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2024 || EGM PA bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

Bekçi alımı geçtiğimiz yılda oldukça rağbet görmüştü. Alımlar için, bekçi adayları Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü duyurularını yakından takip ediyor. 2024 yılı için gündem olan bekçi alımında sınav tarihi ve başvuru şartları merak konusu oldu. Peki, 2024 Bekçi alımı ne zaman, başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2024 || EGM PA bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2024

Mahalle ve Çarşı bekçiliği için gözler EGM'e çevrildi. 2024 yılı 1. dönem bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir dikkatle bekleniyor. Binlerce aday bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2024 || EGM PA bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

1. DÖNEM BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe adım atmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2024 || EGM PA bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

"2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor." Henüz resmi bir açıklama olmadığı için şartlar duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yılın bekçi alım şartları şu şekildeydi;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

-Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU 2024 || EGM PA bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, nasıl başvuru yapılır?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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