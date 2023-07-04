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Haberler Fotohaber YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 22:58

YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Bekçi maaşı Temmuz 2023 zammı son dakika araştırılıyor. Memur zammı sonrası tüm maaş kalemleri için heyecan dorukta. En düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin karar bugün Meclis'e gidiyor. Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Ocakta güncellenen maaşlar sonrası yeniden değerlendirilecek bekçi maaşlarına yapılacak zam oranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…

YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Temmuz memur maaş zammı ile artış yaşayacak bekçi maaşlarının zam oranında heyecanlı bekleyiş başladı. Temmuz ayı sonrasında geçerli olacak zam, enflasyon rakamları ile belirleniyor. Bekçi maaş zammı son dakika haberleri ile takip ediliyor. Peki, yeni bekçi maaşı ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, zamlı bekçi maaşı 2023 tutarı…

YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bekçi maaşları henüz açıklanmadı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş

"Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." Dedi.

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YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

2023 OCAK AYINDA BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak ayı bekçi maaşları şu şekildedir;

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?
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