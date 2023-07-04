YENİ BEKÇİ MAAŞI 2023 Temmuz zammı! Memur zammı ile zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL, belli oldu mu?

Bekçi maaşı Temmuz 2023 zammı son dakika araştırılıyor. Memur zammı sonrası tüm maaş kalemleri için heyecan dorukta. En düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin karar bugün Meclis'e gidiyor. Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu, kaç TL, belli oldu mu soruları yanıt arıyor. Ocakta güncellenen maaşlar sonrası yeniden değerlendirilecek bekçi maaşlarına yapılacak zam oranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak, hangi ay yatacak? İşte, son durum…