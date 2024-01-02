Bekçi maaşı 2024 hesaplama: Ocakta bekçi maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Bekçi maaşı 2024 Ocak zammı ile artıyor. Memurlar 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alıyor. Yılda iki kez artış yaşayan memurların maaşları son veriyle birlikte yeniden güncellenecek. Bekçi maaşları ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor. Kalem kalem ortaya çıkacak rakamlar gündemde. Peki; bekçi maaşı zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...