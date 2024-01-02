Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:30
Bekçi maaşı 2024 hesaplama: Ocakta bekçi maaş zammı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Bekçi maaşı 2024 6 aylık enflasyonla yeniden hesaplanacak. Ocak zammı için geri sayım başladı. Oran öncesinde meslek gruplarında hesaplar gündeme geldi. Ne kadar maaş alacağını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı. Bekçi maaş zammı hesaplama tablosu yakın mercek altına alındı. Asgari ücretin ardından emekli ve memur da zam oranlarına kavuşuyor. Peki; bekçi maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek, belli oldu mu?